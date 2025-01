Fazer xixi é contagioso em chimpanzés

Alguns primatas fazem xixi juntos. Ena Onishi já sabia disso: os japoneses até têm uma palavra para quando os humanos vão ao banheiro juntos: Tsureshon. Ainda assim, Onishi ficou curiosa quando reparou no comportamento dos chimpanzés que observou quando era estudante de doutoramento no Centro de Investigação da Vida Selvagem da Universidade de Quioto. Ela conhecia comportamentos “contagiosos” bem estudados, como bocejar em humanos, e se perguntava se os chimpanzés podem apresentar “micção contagiosa”.

Em um novo artigo, publicado segunda-feira em Biologia atual, Onishi e seus co-autores descobriram que “o macaco vê, o macaco vê” realmente parece ser verdade para esses chimpanzés (mesmo que eles não sejam tecnicamente macacos). Ainda mais intrigante é que o status de cada animal na hierarquia social parece influenciar quem faz xixi e quando. Segundo os autores, esta descoberta representa o primeiro estudo científico conhecido sobre micção contagiosa.

“Definitivamente não é algo que eu teria pensado em estudar”, diz Matthew Campbell, psicólogo da Universidade Estadual da Califórnia, Channel Islands, que não esteve envolvido na nova pesquisa, mas estudou o comportamento contagioso em chimpanzés. “Achei que era inteligente e novo, e levanta muitas questões interessantes.”

Onishi e seus colegas estudaram 20 chimpanzés, a maioria machos, que viviam em quatro grupos no Santuário Kumamoto da Universidade de Kyoto entre 2019 e 2021. Os pesquisadores coletaram mais de 600 horas de vídeos dos primatas ameaçados de extinção, depois identificaram quando cada animal fez xixi e onde. ele fez xixi. estavam na época. “Foi um pouco avassalador porque eu não sabia se conseguiria resultados significativos ou se todo esse esforço acabaria em vão”, diz Onishi. “Às vezes era realmente assustador!”

“Superficialmente, isso pode parecer um assunto bobo, mas na verdade toca em algo bastante fundamental.” —Matthew Campbell, psicólogo

Ao comparar as observações com simulações de computador de urina aleatória, Onishi e os seus colegas determinaram que, de facto, os chimpanzés eram mais propensos a urinar com menos de 60 segundos de intervalo do que se se comportassem aleatoriamente. A distância também importava: os animais localizados a poucos metros do primeiro chimpanzé a partir eram muito mais propensos a seguir o exemplo do que os chimpanzés localizados a 3 metros ou mais de distância.

Mas talvez a análise mais interessante tenha ocorrido quando Onishi e seus colegas examinaram as relações sociais entre chimpanzés que urinavam. Eles ficaram surpresos ao descobrir que um chimpanzé amigo do primeiro animal a fazer xixi não tinha maior probabilidade de fazer o mesmo. Mas um chimpanzé menos dominante que o primeiro grupo era mais vulnerável ao xixi contagioso.

“Inicialmente, esperava que, se existissem influências sociais, elas poderiam assemelhar-se às observadas no bocejo, como um contágio mais forte entre casais socialmente próximos”, diz Onishi. “Em vez disso, observámos uma clara influência da posição social, com indivíduos de posição inferior mais propensos a seguir a micção dos outros.”

O novo artigo é apenas um relatório inicial, pelo que é necessária muita investigação adicional para compreender o fenómeno e as informações que este proporciona sobre a vida dos chimpanzés. Por exemplo, os cientistas poderiam realizar uma análise semelhante em animais selvagens, embora Onishi espere que os resultados sejam provavelmente consistentes. Campbell também questiona se os xixi aparentemente sincronizados liderados por chimpanzés dominantes simplesmente refletem as rotinas diárias do grupo, nas quais os movimentos são orquestrados pelo animal líder e podem levar a uma parada no banheiro antes da viagem.

Shinya Yamamoto, coautor do estudo e professor da Universidade de Kyoto, diz que a descoberta o faz pensar sobre os chimpanzés de uma forma um pouco diferente. “Isso reforça minha impressão dos chimpanzés como animais sociais”, diz ele. “Este estudo mostra que até seus aspectos fisiológicos são influenciados por seus contextos sociais. »

Campbell observa que, dependendo de como o comportamento é transmitido entre os animais, a descoberta também pode ajudar a revelar como um chimpanzé entende o seu próprio corpo e se tem um conceito de micção. “Como funciona e o que significa para a vida mental de um chimpanzé é o que realmente me intriga”, diz ele. “Superficialmente, isso pode parecer um assunto bobo, mas na verdade toca em algo bastante fundamental.”