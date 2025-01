Fim de semana do Wild Card da NFL: como assistir Broncos vs. Contas hoje

Quando ver o Denver Broncos e o Buffalo Bills?

Domingo, 12 de janeiro às 13h ET (10h PT).

Onde procurar?

O jogo Broncos-Bills irá ao ar na CBS e Paramount Plus.

Os Bills não conseguiram alcançar os Chiefs na corrida pelo primeiro lugar na AFC e pela despedida no primeiro turno. Buffalo conquistou o segundo lugar com um recorde de 13-4 atrás do que provavelmente será uma temporada de MVP para Josh Allen. Os Bills abrirão sua busca no Super Bowl contra o número 7 do Denver, o último time da AFC a se classificar para os playoffs. Os Broncos terminaram 10-7 com a união bem-sucedida entre o veterano técnico Sean Payton e o novato QB Bo Nix.

Os Broncos e os Bills começam em Buffalo em hoje em 13h, horário do leste (10h, horário do Pacífico). Está disponível para assistir nacionalmente na CBS ou transmitir na Paramount Plus.

Josh Allen e o Buffalo Bills abrem os playoffs em casa contra o Denver Broncos no domingo. Kevin Sabitus/Getty Images

Como assistir Broncos x Bills

Você pode assistir ao jogo na estação CBS local com uma assinatura de TV a cabo ou satélite ou com uma antena sem fio. A maioria dos serviços de streaming de TV ao vivo, como YouTube TV e Hulu Plus Live TV, também transmitem sua estação CBS local (veja abaixo).

Se você não assina um serviço de TV da CBS e deseja assistir ao jogo, pode se inscrever no Paramount Plus por US$ 8 por mês.

Você também pode assinar NFL Pluso próprio serviço de streaming da NFL por US$ 7 por mês, mas as transmissões são limitadas à visualização em um telefone ou tablet (não em uma TV).

James Martin/CNET Você pode assistir ao jogo Broncos-Bills no domingo (e ao jogo Chargers-Texans no sábado) na Paramount Plus com seu nível Essentials de US$ 8 por mês. Você pode verificar por si mesmo se sua área tem transmissão CBS ao vivo aqui. Leia nossa análise do Paramount Plus.

fubo

Sara Tew/CNET

Sara Tew/CNET O Hulu Plus Live TV custa US$ 83 por mês e inclui CBS na maioria dos mercados. em seu página de notícias ao vivoVocê pode inserir seu código postal em “Posso ver notícias locais na minha área?” pergunte na parte inferior da página para ver quais canais locais você obtém. Leia nossa análise do Hulu Plus Live TV.

acionamento direto

Todos os serviços de transmissão de TV ao vivo acima permitem cancelar a qualquer momento e exigem uma conexão forte com a Internet. Procurando mais informações? Confira nosso guia para serviços de streaming de TV ao vivo.