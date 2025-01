Fim de semana do Wild Card da NFL: como assistir Vikings vs. Rams, ManningElenco hoje à noite

Quando assistir o Minnesota Vikings e o LA Rams:

Segunda-feira, 13 de janeiro às 17h, horário do Pacífico (20h, horário do leste).

Onde assistir:

O jogo Vikings-Rams irá ao ar na ABC, ESPN e ESPN Plus.

Os Vikings tiveram a chance de conquistar o primeiro lugar da NFC e uma despedida no primeiro turno, mas foram eliminados pelos Leões no jogo final da temporada. A derrota deixou os Vikings em 14-3 e em quinto lugar na conferência como o melhor time wild card. Eles começarão os playoffs fora de casa contra o No. 4 Rams, que terminou a temporada com um recorde de 10-7, o que foi bom o suficiente para vencer a NFC West. O vencedor desta noite viajará para Filadélfia no próximo fim de semana para enfrentar os Eagles.

Incêndios florestais devastadores no sul da Califórnia forçaram a NFL a transferir o jogo do estádio dos Rams, em Inglewood, para Glendale, Arizona. O jogo agora será disputado no State Farm Stadium, casa do Arizona Cardinals.

Os Vikings e Rams começam hoje à noite às 17h, horário do Pacífico (20h ET) no ABC, ESPN e ESPN Plus. Você pode recorrer ESPN2 ou ESPN Plus durante o jogo para assistir ao ManningCast com os irmãos Peyton e Eli, a popular transmissão alternativa onde ex-grandes jogadores da NFL analisam o jogo e conversam com diversos convidados.

Se você não possui assinatura de TV a cabo ou satélite, pode assistir ao jogo com um serviço de streaming de TV ao vivo.

Justin Jefferson e o Minnesota Vikings enfrentam o Los Angeles Rams na noite de segunda-feira nos playoffs da NFL. Brace Hemmelgarn/Getty Images

Você pode assistir ao jogo Wild Card desta noite com um serviço de streaming de TV ao vivo. A boa notícia para os fãs de futebol é que ABC e ESPN estão disponíveis em todos os cinco principais serviços de streaming, assim como ESPN2 se você quiser assistir aos irmãos Manning. Você também pode assistir à transmissão regular do jogo, bem como ao ManningCast no ESPN Plus.

Outra opção é usar uma antena sem fio conectada à TV para assistir ABC. A melhor coisa sobre as antenas é que não há cobrança de taxas mensais ou de transmissão, embora você precise ter certeza de que tem uma boa recepção.

ESPN Plus custa US$ 11 por mês (ou US$ 110 por ano) e transmitirá a transmissão principal do jogo Vikings-Rams de segunda à noite e o ManningCast. Leia nossa análise completa do ESPN Plus.

TV Honda/CNET O plano Sling Orange da Sling TV inclui ESPN e ESPN2, mas não ABC, e o plano Blue inclui ABC (apenas em um um punhado de mercados), mas o canal ESPN também não. Cada plano custa US$ 45 por mês em áreas com ABC e US$ 40 em outros lugares. O plano combinado Orange e Blue custa US$ 55 ou US$ 60 por mês. Leia nossa análise da Sling TV.

Sara Tew/CNET O YouTube TV custa US$ 83 por mês após um recente aumento de preço e inclui ABC, ESPN e ESPN2. No momento, os primeiros três meses têm desconto de US$ 60 por mês. Digite seu código postal no YouTube TV página de boas-vindas para ver quais redes locais estão disponíveis em sua área. Leia nossa análise do YouTube TV.

fubo O plano Essential básico do Fubo custa US$ 80 por mês e inclui ABC, ESPN e ESPN2. Pode Clique aqui para ver quais canais locais você obtém. Leia nossa análise do Fubo.

Hulu Plus Live TV custa US$ 83 e inclui ABC, ESPN e ESPN2. em seu página de notícias ao vivoVocê pode inserir seu código postal em “Posso ver notícias locais na minha área?” pergunte na parte inferior da página para ver quais canais locais você obtém. Leia nossa análise do Hulu com TV ao vivo.

Transmissão DirectTV

Todos os serviços de transmissão de TV ao vivo acima permitem cancelar a qualquer momento e exigem uma conexão forte com a Internet. Procurando mais informações? Confira nosso guia para serviços de streaming de TV ao vivo.