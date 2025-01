Finalmente poderíamos saber como o cérebro se refresca à noite

Enquanto você joga a cabeça para dormir hoje à noite e sonhar com tudo o que é estranho e maravilhoso, os cientistas pensam que seu cérebro passa por um ciclo de enxágue suave, lava um dia de subprodutos tóxicos em preparação para uma nova reflexão do dia com antecedência.





Mas os mecanismos por trás desse sistema de limpeza neurológica ainda não foram descritos em detalhes.





A partir de agora, pesquisadores da Universidade de Copenhague aplicaram uma série de tecnologias para mapear o ascensão e a queda sutil dos neurotransmissores, volume de sangue e líquido da coluna vertebral em camundongos durante o dia.





Os resultados não apenas nos ajudam a entender melhor como o cérebro se refresca à noite, eles também revelam uma desvantagem da queda nas drogas do sono atuais como ambien.





Descrito colorido como a “rede de esgoto” do cérebro, o encanamento biológico tecnicamente chamado de sistema glicático é uma novidade anatômica em muitos aspectos, tendo foi identificado apenas Em ratos há mais de uma década.





Desde então, as pesquisas atuais mapearam a rede no cérebro humano, revelando o sistema glicático profundamente o líquido da coluna vertebral no interior do cérebro para eliminar materiais que correm o risco de danos a altas concentrações. Parte desses resíduos está ligada à doença de Alzheimer.





Esse “descarte de águas residuais” também ajuda a equilibrar os níveis de água através do cérebro, facilita a apresentação de agentes potencialmente perigosos da doença ao sistema imunológico e até ajuda a fornecer suprimentos de combustível ao local onde é o mais necessário.





Estudos sobre como o cérebro ejeta o material ejeto no sistema de eliminação de resíduos a ser lavado ritmicamente para a eliminação sugere que os modelos de ondas cerebrais coletivamente por neurônios coordenam o processo. No entanto, eles geralmente dependem de modelos de animais anestesiados, deixando perguntas sobre como um ciclo natural de vigilância do sono gerencia seu sistema glicático.





Além disso, alguns começaram a questionar algumas das hipóteses fundamentais do processo, por exemplo, se for realmente um Exercício para dormir.





“A motivação desta pesquisa foi entender melhor o que motiva o fluxo glicático durante o sono, e as idéias deste estudo têm grandes implicações para entender os componentes do sono restaurativo”, ” disse Maiken Nedergaard, autor principal e co -diretor do Centro de Tradução da Universidade de Rochester.





Para rastrear o processo de lavagem cerebral em suas raízes fisiológicas, os pesquisadores desenvolveram um novo método de implantes de fibra óptica que lhes permitia registrar a dinâmica dos líquidos através do cérebro de camundongos, porque os animais operavam relativamente livres em suas gaiolas.





Marcando o neurotransmissor noradrenalina E usando o implante de fibra óptica para ativar os genes sensíveis à luz projetada nos tecidos cerebrais do animal, a equipe pode monitorar e experimentar flutuações na eliminação de resíduos enquanto os ratos dormiam e durante o despertar.





Trabalho dos pesquisadores suportados Estudos anteriores A quantidade de noradrenalina fez com que os vasos sanguíneos se contraam ritmicamente em pulsos que duram aproximadamente 50 segundos, seguidos por uma sutil oscilação do volume sanguíneo em todo o cérebro.

Essa relação entre as flutuações dos neurotransmissores e a evolução dos volumes sanguíneos foi muito mais pronunciada, enquanto os ratos estavam em um estado de sono não cultivado do que o despertar ou na fase dos sonhos.





Além disso, eles demonstraram experimentalmente que esses pulsos de fato levaram o sistema glicático a penetrar mais no cérebro, afirmando o papel que o sono profundo desempenha na eliminação do lixo deixado por um dia difícil.

“Esses resultados, combinados com o que sabemos sobre o sistema glicático, pintam toda a dinâmica dentro do cérebro, e essas ondas lentas, o micro-aroma e a norefrina foram o link ausente”, ” disse O primeiro autor do estudo, a neurocientista Natalie Hauglund.





Não apenas um sono velho também. Inspirado por diz dormir Farmacêuticos como Zolpidem – vendido como um ambien – Pode modificar as fases do sonoA equipe de pesquisa testou que impacto, se necessário, o medicamento teve no processo de limpeza, observando que reduziu as oscilações e dificultou a capacidade do líquido cefalorraquidiano de entrar nas profundezas do cérebro.





Traduzir o trabalho para o homem será baseado em outras experiências, embora seja uma aposta certa de que nosso cérebro se comporta de maneira relativamente semelhante.





Isso não significa que as drogas do sono não tenham lugar, embora saber que ela é acompanhada por um custo potencial para nossa capacidade de regar restos neurológicos de cada dia pode pesar em decisões futuras sobre as melhores maneiras de manter nosso cérebro saudável.

