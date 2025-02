Os antigos romanos eram mestres de construção e engenharia, talvez os mais famosos pelos aquedutos. E essas maravilhas ainda funcionais são baseadas em um material de construção exclusivo: concreto pozolânico de concreto, espetacularmente durável, que deu às estruturas romanas sua força incrível.





Ainda hoje, uma de suas estruturas – o panteão, ainda intacto e quase 2000 anos – detém o recorde da maior cúpula mundial de concreto desinformado.

As propriedades deste concreto geralmente foram atribuídas a seus ingredientes: Pozzolana, uma mistura de cinzas vulcânicas – em homenagem à cidade italiana de Pozzuoli, onde um depósito significativo pode ser encontrado – e Lima. Quando misturados com água, os dois materiais podem reagir para produzir concreto forte.





Mas essa não é a história toda. Em 2023, uma equipe internacional de pesquisadores liderada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) revelou que não apenas os materiais são ligeiramente diferentes do que pensávamos, mas as técnicas usadas para misturá -las também eram diferentes.





As armas de fumar eram pequenos pedaços de limão branco que podem ser encontrados no que parece estar bem -concreto misturado em outros lugares. A presença dessas peças já havia sido atribuída a uma mistura ou materiais ruins, mas isso não fazia sentido para o cientista dos materiais do Admir Masic do MIT.





“A ideia de que a presença desses confrontos de limão foi simplesmente atribuída a um controle de baixa qualidade sempre me incomoda”, ” Masic disse Em janeiro de 2023.





“Se os romanos são tão esforços para criar um material de construção excepcional, seguindo todas as receitas detalhadas que foram otimizadas por vários séculos, por que eles fariam tão pouco esforço para garantir a produção de um produto final bem misturado?





Masic e a equipe, liderados pelo engenheiro civil do MIT, Linda Seymour, estudaram cuidadosamente amostras de concreto romano de 2.000 anos do sítio arqueológico do Privernum na Itália.





Essas amostras foram submetidas a microscopia eletrônica com varreduras em grande escala, espectroscopia com raio -x -dispersão X, difração de raios x em pó e imagens confocais de Raman para entender melhor os conflitos de limão.





Uma das perguntas em mente foi a natureza do limão usado. O entendimento padrão do concreto pozzolânico é que ele usa Lima. Primeiro de tudo, o calcário é aquecido em altas temperaturas para produzir um pó cáustico altamente reativo chamado cal vivaou óxido de cálcio.





Misture o limão rápido com água produzida a partir de limão extinguido ou hidróxido de cálcio: uma pasta ligeiramente menos reativa e menos cáustica. Segundo a teoria, é esse limão que os antigos romanos se misturavam ao Pozzolana.

Com base na análise da equipe, os confrontos de limão em suas amostras não são consistentes com esse método. Pelo contrário, o concreto romano provavelmente foi feito misturando limão vivo diretamente com pozzolana e água a temperaturas extremamente altas, por si só ou além de limão extinto, um processo que a equipe chama de “mistura quente que resulta em confrontos de limão.





“As vantagens da mistura quente são duplas”. Masic disse.





“Primeiro, quando o concreto geral é aquecido a altas temperaturas, permite produtos químicos que não são possíveis se você usar apenas limão cortado, produzindo compostos associados à alta temperatura que não seriam formados de outra forma. Segundo, segundo, essa temperatura aumentada reduz consideravelmente o endurecimento e os tempos de ajuste, pois todas as reações são aceleradas, permitindo uma construção muito mais rápida.

E tem outra vantagem: os clastos de limão oferecem capacidades de concreto de concreto.





Quando as rachaduras são formadas em concreto, elas se movem preferencialmente para confrontos de limão, que têm uma superfície mais alta do que outras partículas da matriz. Quando a água entra na rachadura, ela reage com o cal para formar uma solução rica em cálcio que seca e endurece em carbonato de cálcio, mantendo a rachadura unida e impedindo que ela se espalhe ainda mais.





Esse foi observado Em concreto de outro local de 2.000 anos, o túmulo de Caecilia Metella, onde rachaduras no concreto foram preenchidas com calcita. Ele também poderia explicar por que o concreto romano dos diques construído há 2.000 anos sobreviveu intacto por milênios, apesar das constantes batidas do oceano.





Assim, a equipe testou seus resultados, fabricando concreto pozolânico de receitas antigas e modernas usando limão rápido. Eles também fizeram um concreto de controle de cal vívido e realizaram testes de rachadura. De fato, o concreto rachado de limão vive foi completamente curado em duas semanas, mas o concreto de controle permaneceu rachado.





A equipe agora está trabalhando no marketing de seu concreto como uma alternativa mais respeitosa ao meio ambiente com o concreto atual.





“É emocionante pensar em como essas formulações de concreto mais sustentáveis ​​podem prolongar não apenas a vida desses materiais, mas também como isso poderia melhorar a sustentabilidade das formulações de concreto impresso em 3D”, ” Masic disse.





A pesquisa foi publicada em Avanços científicos.

Uma versão deste artigo foi publicada pela primeira vez em janeiro de 2023.