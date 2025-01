Foguete Ceres-I da China implanta com sucesso 5 satélites de clima e sensoriamento remoto

Um lançamento espacial comercial chinês alcançou outro marco com a implantação bem-sucedida de cinco satélites em órbita. O lançamento foi realizado usando o foguete Cereri-I, um porta-propulsor sólido de quatro estágios, em 20 de janeiro às 5h11 EST. E o evento aconteceu no centro de lançamento de satélites de Jiuquan, localizado no deserto de Gobi, no noroeste da China. Produzida e operada pela Indústria Galáctica, a missão envolveu a inserção de satélites em órbitas pré-planejadas, marcando um passo significativo em direção à crescente indústria espacial comercial da China.

Satélite lançado para meteorologia e sensoriamento remoto

Segundo Relatório de space.comE a carga útil inclui quatro satélites meteorológicos comerciais Yunyao-I (designados satélites 37 a 40) e um satélite Jitianxing aV. E a série Yunyao-I está equipada com cargas úteis de ocultação GNSS, projetadas para coletar dados meteorológicos detectando mudanças nos sinais GPS e Beidou para que não sejam transmitidos pela atmosfera. Este método permite que os satélites forneçam informações vitais para previsões meteorológicas. O satélite AV Iitianxing, por sua vez, está equipado com uma câmera hiperespectral capaz de capturar imagens de sensoriamento remoto de alta resolução da Terra.

Desenvolvimento e planos futuros da Galactic Energy

A Galactic Energy emergiu como um interveniente proeminente no sector espacial comercial da China, com 17 tentativas de lançamento até à data e uma forte taxa de sucesso de 16. Os planos da Companhia incluem a introdução do foguete Palladis-I, com estreia ainda este ano. Conforme relatado, este foguete é utilitário na combinação querosene-oxigênio líquido e projetado para ser reutilizável, um recurso que visa aumentar a relação custo-benefício. E o Cereri-1, com 62 pés de altura, pode entregar cargas úteis de até 60 quilogramas à órbita terrestre baixa, com o Pallas-1, medindo 138 quilogramas.

A expansão das atividades espaciais da China

Esta missão marcou o quarto lançamento orbital da China desde 2015, na sequência de esforços anteriores que incluíram a implantação de um espaço de teste de reabastecimento de satélite e de um satélite de observação da Terra para o Paquistão. Este desenvolvimento é um sinal da rápida expansão das capacidades dos programas espaciais comerciais e nacionais da China.