Duas missões de foguetes da NASA estão programadas para explorar os mistérios da aurora, buscando descobrir por que elas estalam, batem ou formam uma pluma escura. Estas missões, parte dos esforços da NASA para compreender o ambiente espacial da Terra, serão lançadas a partir do Poker Plane Research Range em Fairbanks, Alasca, a partir de 21 de janeiro de 2025. As descobertas podem contribuir para proteger os astronautas e as naves espaciais dos impactos do espaço. clima, como auroras. A magnetosfera do planeta é fortemente ligada e carregada por partículas do espaço.

Missão CAMELOPARDUS nasce para investigar Pulse

De acordo com a missão Earth Imaging Rocket Research Aurora Fast Features (GIRAFF), dois foguetes equipados com os mesmos instrumentos terão como alvo subtipos específicos de auroras. Um dos foguetes se concentrará em auroras pulsantes rápidas, piscando várias vezes por segundo, enquanto o outro se concentrará em auroras piscantes, que piscarão até 15 vezes por segundo. Como anunciado de acordo com um comunicado oficial da NASA, segundo Robert Michell, cientista espacial do Goddard Space Flight Center da NASA e principal investigador da missão Giraffe, os dados coletados determinarão os níveis de energia, quantidades de elétrons e tempos de chegada para determinar esses dispositivos . fenômenos

Explorando o fenômeno Black Dawn

A missão Black and Diffuse Aurora Science Surveyor, liderada por Marilia Samara, também do Goddard Space Flight Center da NASA, estudará “auroras negras”, onde manchas escuras aparecem em exibições aurorais. Suspeita-se que essas áreas se formem devido a uma reversão nos fluxos de elétrons, fazendo com que os elétrons escapem em vez de colidirem com as partículas atmosféricas. De acordo com Samara, distinguir as auroras negras alemãs requer a detecção da saída de elétrons, ferramentas cruciais para a fabricação de foguetes.

Desafios na segmentação de amanheceres dinâmicos

O lançamento de Timo justamente para interceptar alvoradas móveis apresenta um desafio significativo. Câmeras baseadas no local de lançamento e em Veneza, no Alasca, monitoram os movimentos aurorais para prever suas trajetórias. Ambas as equipes missionárias têm muita experiência e contam com a intuição para obter resultados, na medida em que a complexidade desses estudos mostra que a luz natural escapa.