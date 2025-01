A Samsung pode lançar seu primeiro aparelho de realidade estendida (XR) no próximo evento Galaxy Unpacked 2025 na quarta-feira, de acordo com um relatório. Intitulado “Projeto Moohan” (que se traduz em infinito coreano), foi anunciado pela primeira vez em dezembro de 2024 como concorrente do Vision Pro da Apple. Embora as especificações exatas da capital ainda não tenham sido oficializadas, a gigante tecnológica sul-coreana já revelou algumas das suas características, incluindo entrada multimodal, ecrãs de última geração e capacidades passivas.

Samsung trará fone de ouvido XR para Galaxy Unpacked 2015

De acordo com um * anunciar De acordo com a publicação sul-coreana Business Korea, a Samsung mostrará protótipos ou imagens teaser de seu carro-chefe do Projeto Moohan no evento Galaxy Unpacked 2025. A empresa confirmou anteriormente que seria a primeira oferta rodando em Android XR – um novo sistema operacional projetado para dispositivos XR lançado em dezembro de 2024, desenvolvido em colaboração com Google e Qualcomm.

É importante notar que XR é um termo genérico que abrange todas as três tecnologias visuais – realidade aumentada (AR), realidade virtual (VR) e realidade mista (MR). Embora a Samsung tenha lançado um headset VR no ano passado (Gear VR 2015), o lançamento do Projeto Moohan marca a incursão da empresa no mercado de headsets XR.

O headset Project Moohan XR da Samsung testemunhou uma desaceleração no mercado de headsets XR ao longo do tempo. De acordo com o Global XR (AR & VR Headsets) Model Tracker da Counterpoint Research para o terceiro trimestre de 2024, headsets globais de VR serão transportados eu recusei 4% ano a ano (ano a ano), enquanto o declínio global de óculos inteligentes aumentou 30% ano a ano. É um fórum partida esperada para ver um crescimento de 2% (em termos anuais) no próximo período.

O atual headset XR virá equipado com suporte para transeuntes, recurso oferecido por concorrentes como Vision Pro e Meta Quest 3, da Apple. A empresa afirma que também fornecerá suporte para o assistente Gemini AI do Google e será otimizado para aplicativos de rastreamento. um grande display virtual.

Como o headset Project Moohan XR roda em Android XR, espera-se que ele suporte uma grande variedade de recursos que o Google anunciou para seu sistema operacional. Isso inclui Circle Search com suporte a gestos, navegação na web por meio do Google Chrome, visualizações imersivas usando o Google Maps e tradução ao vivo de texto em visualizações de visualização fechada.