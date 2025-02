“ Fork in the Road ” de Elon Musk é realmente um beco sem saída

Em 7 de dezembro de 2024, Elon Musk compartilhou uma imagem de obras de arte que ele havia ordenado para a Tesla HQ, intitulada Um garfo na estrada. Um colossal de talheres plantados na interseção de três estradas, não é sutil – é literalmente um Garfo na estrada.

A escultura retornou às manchetes menos de dois meses depois, quando o governo Trump enviou um e-mail com a linha de objeto “Fork in the Road”, ecoando um e-mail anterior que enviou aos funcionários do Twitter com o mesmo título, ambos pedindo massa em massa renúncia. Os relatórios sugerem Esse almíscar e seu Ministério do Governo (DOGE) estavam na origem do ressurgimento da sentença.

O tema “fork na estrada” refere -se a Uma tendência na indústria tecnológica:: uma preocupação com ameaças existenciais, que encontra a ressonância nas idéias da Guerra Fria. Nesse binário simplista, o futuro da humanidade só pode seguir dois caminhos claramente divergentes: um levando a uma prosperidade quase ilimitada na Terra e além, a outra liderando em qualquer lugar, além do colapso de nossa civilização global e, finalmente, extinção humana. Os defensores desse estado de espírito sobrevivente veem isso como justificando programas específicos de escalada tecnológica a todo custo, supervisionando o futuro como uma corrida desesperada contra o desastre, em vez de um espaço para várias possibilidades prósperas.

Essa ansiedade existencial concluiu na superfície em seu artigo de 7 de dezembro, quando a lenda da Musk a foto da escultura com uma declaração enigmática: “deve garantir que a civilização tenha tomado a maior probabilidade de passar pelos grandes filtros de Fermi”.

A referência de Musk a “Fermi Great Filters” combina duas idéias distintas, mas ligadas, que se tornaram populares nos círculos tecnológicos: o paradoxo de Fermi e o conceito de filtros existenciais. O paradoxo nasceu em 1950, durante uma conversa na hora do almoço no Laboratório Nacional de Los Alamos. Enrico Fermi, um eminente físico nuclear que trabalhou no projeto de Manhattan, e seus colegas discutiram OVNIs, talvez causados ​​pela mania do disco voador de 1947, que abalou o país alguns anos antes. Dado o grande número de planetas potencialmente habitáveis ​​e uma infinidade de métodos plausíveis para viagens de comunicação ou interestelar, eles se perguntaram por que os humanos ainda não haviam encontrado evidências de civilizações extraterrestres. Fermi resumiu o dilema em uma pergunta: “Onde está todo mundo?“”

A história apócrifa se transformou em uma experiência de pensamento popular. Uma explicação comum da aparente ausência de vizinhos extraterrestres é este O economista Robin Hanson chamou o “grande filtro”– A idéia de que existe um grande obstáculo que impeça as civilizações de alcançar um passo para o qual eles têm a capacidade de enviar mensagens ou viagens de tripulação para outros sistemas estelares. O grande filtro pode permanecer atrás de nós, o que significa que a vida na Terra já tem sido provável de superar um certo desastre, permitindo que nossa civilização se desenvolva. Ou ainda podemos enfrentar um desafio difícil de sobreviver. Embora o termo em si seja bastante novo, ele se baseia nos conceitos da Guerra Fria, em particular os vinculados à escala de Kardashev – uma estrutura desenvolvida na década de 1960, especulada na maneira como as civilizações extraterrestres poderiam progredir.

Escala Kardashev tornou -se uma influência fundamental em certos tecnólogos. Proposta em 1964 pelo astrônomo soviético Nikolai Kardashev, a escala classifica civilizações extraterrestres de acordo com seu consumo de energia: as civilizações tipo I exploram toda a energia disponível em seu planeta original; As civilizações tipo II capturam a produção total de energia de sua estrela; E as civilizações do tipo III comandam energia na escala de toda a sua galáxia. Musk citou a escala de Kardashev em X de uma dúzia de vezes no ano passado, muitas vezes enquadrando o progresso da humanidade em termos de escalada (ele escreveu uma vez: “Qualquer civilização auto-sustentável deve pelo menos pelo menos pelo menos Alcance Kardashev tipo II. ”). Originalmente uma experiência de pensamento, a escala agora é frequentemente tratada como um roteiro literal – envolvendo uma trajetória desejável e inevitável para maior consumo de energia e expansão interestelar.

A Guerra Fria, que nos deu o paradoxo de Fermi e a escala de Kardashev, foi definida pela ansiedade existencial. Armas nucleares inauguraram a possibilidade de auto -destestrução rápida da humanidade e Os cientistas estavam muito cientes de seu papel empoderador no desaparecimento potencial de nossa espécie. Este medo profundamente influenciado Primeiros cientistas setiMoldando suas idéias sobre as civilizações que eles esperavam encontrar na galáxia. Freqüentemente, suas civilizações imaginadas refletiam suas próprias ansiedades e aspirações.

A ênfase na escala de Kardashev no consumo de energia como uma métrica principal de avanço reflete uma visão do mundo distintamente do século XX, a das múltiplas revoluções tecnológicas que se sobrepõem. A Kardashev desenvolveu sua escala no contexto de uma exploração mais ampla de como podem ser supercivicações extraterrestres – citações de citações que não são como o que em certas avaliações, a União Soviética aspiravam a se tornar, com seu espaço de ambições, seu escopo imperial e seu tecnológico poder. A escala foi projetada como uma ferramenta para ajudar os cientistas a imaginar os tipos de sinais artificiais que essas civilizações poderiam produzir. Kardashev não era um oráculo ou profeta; Ele era um astrônomo de 30 anos que vive atrás da cortina de ferro, lutando com as possibilidades de um futuro que, para ele, parecia ser moldado por uma mistura de esperança e medo.

A ansiedade existencial também se tornou onipresente no mundo da tecnologia. Ele pressiona bilionários a investir em programas espaciais, Defensor de políticas de pronação tem contrariar um colapso da temida populaçãoE promover a colônia multipanetária como uma fuga das mudanças climáticas e outros infortúnios terrestres. Mas, embora as preocupações sobre o desastre em potencial não sejam infundadas (embora tenhamos deixado a guerra fria para trás, não faltam dilemas existenciais enfrentados por nossa civilização), há algo redutor para supervisionar o futuro em termos também ou nada.

Em vez disso, devemos ser profundamente céticos em relação às histórias que têm progressão civilizacional como uma maneira única – uma única estrada inevitavelmente levando a uma noção predefinida de “progresso”, com todas as diferenças resultando em um destino. A humanidade está realmente prestes a florescer ou iminente infortúnio sem precedentes, ou é apenas mais uma iteração de uma tendência secular considerar o momento presente como único? A escala de Kardashev e o grande filtro são idéias fascinantes que nos incentivam a considerar a trajetória das civilizações – como elas poderiam explorar energia, a navegar em riscos existenciais e potencialmente exceder seus planetas originais. Mas, quando tratados como estruturas fixas e preditivas, corremos o risco de reduzir a complexidade de futuros humanos e extraterrestres em direção a uma caricatura grosseira de progresso.

Mas mesmo se você aceitar uma interpretação normativa dessas idéias da era da Guerra Fria, por que assumir que Musk e outras tecnologias tecnológicas mantêm a chave para se tornar uma civilização do tipo II – ou evitar o grande filtro? Se pegarmos o “garfo na estrada” pelo seu valor nominal, o que justifica a crença de que são eles com a solução? Eles também não poderiam fazer parte do problema, acelerando as próprias condições – controle oligárquico, desigualdade sistêmica e degradação ambiental – isso poderia levar a um desastre existencial? A ironia é que sua filosofia especulativa, quando foi removida de si mesma, revela suas próprias contradições: uma visão do mundo que afirma proteger o futuro da humanidade também poderia enraizar as estruturas do poder uniforme que a ameaçam.

O fato de que o abraço não crítico das teorias do Seti da Guerra Fria agora justifica mudanças agressivas no governo americano e sua força de trabalho sublinha sua influência onipresente, mas isso também destaca seus limites. Ao supervisionar os desafios da humanidade como simples problemas de engenharia, em vez de problemas sistêmicos complexos, os tecnólogos estão posicionados como arquitetos decisivos de nosso futuro, fabricando grandes visões que ignoram o trabalho mais desordenado e necessário de mudança social, política e colaborativa.

O garfo real na estrada não é entre sobrevivência e extinção, mas entre repetir os modelos do passado e adotar uma visão mais rica do progresso – que reconhece vários caminhos e possibilidades e rejeita a idéia de que nosso destino deve descansar apenas nas mãos de Bilionários tecnológicos.

Este é um artigo de opinião e análise, e os pontos de vista expressos pelo autor ou pelos autores não são necessariamente os de American Scientific.