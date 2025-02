Fósseis antigos revelam uma verdade surpreendente sobre dinossauros australianos

122 e 108 milhões de anos atrás, a missa da Terra australiana estava muito mais ao sul do que hoje. Victoria foi posicionada no círculo antártico, separado da Tasmânia por um vasto vale de Rift e não no mar.





Foi as primeiras florestas do Cretáceo e exuberantes cheias de dinossauros dominavam a paisagem. Sempre encontramos vestígios desses animais no recorde de Victoria Fossils.





A maioria dos fósseis de dinossauros encontrados em Victoria pertence a pequenas refeições chamadas ornitópodes. Mas há também alguns fósseis de terópodes – um grupo diversificado que inclui todos os dinossauros carnívoros conhecidos, bem como pássaros modernos.





Mais de 250 ossos de terópodes foram encontrados no Cretáceo Vitoriano. Nas coleções de paleontologia dos Museus de Victoria, agora identificamos cinco fósseis de terópodes de particular importância.





Nosso trabalho nesses ossos foi publicado hoje no Jornal de Paleontologia de Vertebrados.

A interpretação do artista Côte de Basse du Cretáceo 121,4 milhões de anos atrás. Da esquerda para a direita: Carcharodontosaur, Unnlagine e Megaraptorid. (Jonathan Metzger para os Museus Victoria)

Canelas e ossos da cauda

A pesquisa na última década revelou semelhanças impressionantes entre os dinossauros australianos e sul -americanos. Estes incluem megaraptorides com garras em forma de sypths e uma pequena frota a pé Ornitópodes elásticos. Havia também parankilosaurianos blindados E colossal Com pescoço longo e cabeças pequenas.





Esses paralelos podem parecer surpreendentes no início, mas os dois continentes mantiveram uma ligação com a Antártica por grande parte do Cretáceo.





Nossos fósseis recém -descritos mostram que um monte de diferentes dinossauros carnívoros vistos na América do Sul também prosperaram no Cretáceo, no sudeste da Austrália.





Dois tiros fornecem a primeira prova de carcarodontossauros (“lagartos de dente de tubarão”) na Austrália. Uma terceira tíbia fornece evidências sólidas da presença de não -relevos, um grupo do sul de dromaeosaurs (“lagartos em execução”).





Uma quarta tíbia e duas vértebras traseiras com suas vigas, que são de um megaraptorid, representam um dos maiores dinossauros carnívoros conhecidos da Austrália.

https://www.youtube.com/watch?v=zja-bpym04c Frameter = “0” alloowfullScreen = “DeitofullScreen”>

Um primeiro para a Austrália

Os carcarodontossauros eram predadores Apex na América do Sul e na África por grande parte do Cretáceo. Esse grupo de terópodes tinha ótimos crânios, dentes maciços e armas leves. Eles estavam entre os maiores predadores que já trabalhavam na Terra.





Apesar do sucesso na América do Sul e na África, os fósseis dos carcarodontossauros nunca haviam sido encontrados na Austrália – até agora. Com os dois tiros, agora temos a primeira prova do grupo neste continente.





Curiosamente, esses carcarodontossauros australianos são muito menores que seus primos africanos e sul -americanos, e os ossos que temos mais de perto CarCharodontossaur da Tailândia.





Um dos incêndios vitorianos de Carcharodontosaurian foi encontrado na costa de Otway. O outro foi encontrado na costa do baixo, em rochas de quase 10 milhões de anos a mais. Isso mostra que esses predadores conseguiram nessa área há pelo menos 10 milhões de anos. É uma descoberta notável.





Os grandes carcarodontossauros da África e da América do Sul eram aparentemente especializados em caçar saurópodes de longo e longo de Neck. No entanto, essa fonte de comida provavelmente não estava disponível para carcarodontossauros polares vitoriosos: os fósseis dos saurópodes nunca foram encontrados em Victoria.

Um penhasco na reserva costeira de Twin Reefs Bunurong, a área onde foram encontrados certos fósseis de dinossauros.

(John Broomfield / Museums Victoria)

“Raptors australianos”

Os não-enlagiines foram construídos ligeiramente construídos (e prováveis ​​penas), ligados à reputação da reputação do Jurassic Park.





A maioria dos restos fósseis não angênios foi encontrada na América do Sul. Historicamente, a Austrália também tinha evidências limitadas de sua presença.





Nossa descrição de uma nova Tibia Victoria Unlagine fornece evidências sólidas de seu sucesso na Austrália Polar no início do Cretáceo.





As paredes ullagiinas eram relativamente mais longas e seus braços relativamente mais curtos que os de seus primos de Dromaeosaurus no hemisfério norte.





Isso implica que eles tinham uma dieta bastante diferente. A ennagina vitoriana provavelmente comeu peixes ou pequenos animais que vivem em direção à terra. Uma possibilidade é Os pequenos mamíferos para os quais o Cretáceo Vitoriano é talvez o mais famoso – Mais de 50 mandíbulas de mamíferos foram encontradas até o momento, e alguns vêm de pais antigos ornitorynque e equidna.

O terópode tíbia dos ossos da costa do baixo. Da esquerda para a direita: ennlagiine, carcarodontosaure e megaraptorid.

Museus Nadir Kinani / Victoria

Victoria Apex Predators

Os grandes dinossauros predadores – em uma escala Tyrannosaurus – estão notavelmente ausentes do arquivo fóssil australiano. Em vez disso, as populações australianas de dinossauros parecem ter sido dominadas por carnívoros de tamanho médio chamados megaraptorides.





Os fósseis de Mégaraptorid são conhecidos apenas na América do Sul e na Austrália. Os esqueletos mais completos vêm da América do Sul, incluindo um relativamente grande – cerca de nove metros de comprimento. O único megaraptorid razoavelmente completo na Austrália é Australovenator Wintonensis De Winton, centro de Queensland.





As vértebras da tíbia e da cauda que descrevemos fornecem evidências de um grande megaraptorid no sudeste da Austrália. Embora tenha quase 30 milhões de anos a mais que o Australovenator com cerca de cinco a seis metros de comprimento, o Megaraptorid da Côte de Lower foi pelo menos 5% maior: aproximando -se do tamanho de seus pais sul -americanos.





Os grandes braços e dedos musculares baseados em garras de falsas formidáveis ​​eram provavelmente as principais armas dos megaraptorides. Ao contrário de quase todos os outros grupos de dinossauros carnívoros de tamanho médio, os megaraptorides tinham paredes alongadas com dentes pequenos.





A abundância de ornitópodes em Victoria provavelmente tornou essa região mais adequada para especialistas em presas menores, como o Megaraptorides, em vez dos carcarodontossauros coloridos no saurópode.

Linha traseira: dois fósseis Megaraptor. Primeira linha: a tíbia de uma unnlagina; Dois selos de carcharodontossaurs; A tíbia de um megaraptor. (Museus Nadir Kinani / Victoria)

Ainda mais descobertas por vir

Temos muito a aprender sobre os dinossauros australianos do Cretáceo. Nosso estudo mostra como cinco ossos isolados e incompletos podem melhorar nossa compreensão da herança fóssil do nosso continente.





Os carcarodontossauros foram talvez os predadores Apex na América do Sul, mas os megaraptorides julgaram o poleiro no chão no fundo.

O fantástico registro de dinossauros de Victoria aumentou em quase 40 anos, graças aos esforços de Dinossauro sonhadorum projeto de paleontologia voluntária atual e cientistas cidadãos como Melissa Lowery. Graças aos seus esforços, nossa janela no passado antigo de Victoria continua a se tornar cada vez mais claro.

Jake KotovskiEstudante de doutorado, Escola de Ciências Biológicas, Universidade Monash e Doutorado, Museus Victoria Research Institute E Stephen PoropatParceiro de pesquisa, Escola de Ciências Land e Planetária, Universidade de Curtin

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.