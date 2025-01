Fotos antes e depois: tentei uma capa de travesseiro de seda para consertar minha cabeça de raiva

Desde que eu branqueei meu cabelo há quatro anos, fiquei com tufos que geralmente são encaracolados, secos e opacos. Para encontrar uma solução, li inúmeros artigos e tópicos do Reddit que oferecem o mesmo conselho: vá para a cama com uma travesseiro de seda. Normalmente, uso um algodão e, quando acordo, minha cabeça é intensa e requer escovar, o que faz qualquer rotina de cuidados com os cabelos ondulados para minhas ondas e cachos 2a/2b não faz sentido.

Embora cético, decidi experimentar um travesseiro de seda, para o qual a terra aconchegante me enviou o Tampa 100% de almofada de seda Mulberry (Atualmente à venda por US $ 82). Foi o que aconteceu, completo com evidências fotográficas.

Antes da capa de travesseiro de seda

Eu tenho usado 100% algodão nos últimos anos. Embora eu não diria que eles proporcionaram a experiência mais luxuosa, eles fazem o trabalho. No entanto, acordo todos os dias com meu cabelo e linhas de tecido emaranhadas no meu rosto. Isso é agravado pelo fato de que eu tenho um sono quente, o que aumenta o caos, especialmente porque minhas capas de travesseiro de algodão não esfriam.

Seguindo as rotinas onduladas do cabelo, após o manjericão, eu usaria um condicionador de licença ou um spray de onda para rasgar meu cabelo, enfatizando meus cachos. Eu tento não usar muito produto, pois meu cabelo é fino e rápido para parecer gordo. Depois disso, seca e parece apresentável. Mas então, vou para a cama e acordar com isso …

Anna Graguet/CNET

Este cabelo está enredado ao ponto em que você precisa de escovar (penteando com os dedos não funcionará). Eu tenho um poof frizz sem cachos ou ondas definidas à vista. Isso aconteceu com tanta frequência que parei de executar minha rotina de cabelos ondulados após a sombra, já que minha cabeça de cama é poderosa o suficiente para todo o esforço para se sentir inútil.

As tampas de travesseiro de seda reduzem o atrito e não absorvem tanta umidade, o que ajuda a preservar os penteados, manter a hidratação do cabelo e evitar emaranhados e quebras. Devido ao tecido macio, também se diz que é excelente para a pele sensível e propenso a acne, embora não seja uma cura milagrosa única. Com essas informações em mente, mudei minha capa de travesseiro de algodão para uma seda.

Após a capa de travesseiro de seda

Ao descansar a cabeça na tampa do travesseiro, imediatamente senti a diferença. A falta de atrito tornou mais fácil para mim deslizar minha pele e cabelos na caixa, enquanto o tecido tem um efeito de resfriamento em vez de algodão (perfeito para dormentes como eu). Agora, para o teste real: durma com o travesseiro de seda.

Adorei dormir com este tecido. Ele se sentiu muito mais fresco e mais luxuoso do que minhas capas de travesseiro de algodão. Além disso, não havia linhas de tecido residual na minha pele. Quanto ao meu cabelo, eu realizei minha rotina ondulada após a Shibition, fui para a cama e acordei assim …

Anna Graguet/CNET

Enquanto meu cabelo ainda estava mais bagunçado durante a noite, eu não estava tão emaranhada e encaracolada quanto é. Eu ainda podia fazer ondas mais pronunciadas e leves. Geralmente, quando acordo, meu cabelo parece estar zangado comigo, mas desta vez parecia perturbado. Era mais fácil pentear os dedos, o que significa que a escova de cabelo era apenas um pouco necessária e, como resultado, meu puf frizz foi reduzido. Meu cabelo também parecia mais suave para tocar e mais hidratado.

Como as capas de seda podem ser mais caras que o algodão, esperava secretamente que esse experimento não funcionasse. Mas, de acordo com esses resultados, acredito que as capas de seda valem a pena, especialmente se você estiver preparado para cuidar delas para prolongar sua vida útil.

Essas são as instruções de cuidados terrestres de boas -vindas para a tampa de travesseiro de seda: “lavável máquina, ferro frio, não seco, detergente macio ou delicadamente lavagem à mão”. Vi que outras marcas recomendam tratar seu produto de seda suavemente em cada etapa priorizando a lavagem das mãos ou o uso do ciclo da máquina de lavar lavagem com o artigo em uma bolsa de lavanderia de malha separada para delicada.

Novamente, tenho baixa manutenção: usei a máquina de lavar com um detergente suave. O modelo do meu prédio de apartamentos não possui um ciclo suave, então coloquei a tampa do travesseiro em uma bolsa de malha protetora antes de lavá -lo. Então, deixei secar no ar e não tive problemas.

Eu recomendo um travesseiro de seda?

Anna Graguet/CNET

Se você está cansado da cabeça da cama, dorme quente ou odeia acordar com linhas de tecido na pele e tem muito dinheiro ou uma lista de desejos de aniversário, acho que vale a pena uma fronha de seda. Em geral, acredito que qualquer produto que possa melhorar seu sonho vale a pena se você estiver disposto a cuidar dele adequadamente.

Se você deseja salvar e ainda colher os benefícios de uma fronha sedosa, a CNET’s Travesseiro de seda de orçamento favorito Eles custam apenas US $ 10. Quanto a uma cabeça não mais agressiva, isso não tem preço.