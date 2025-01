Fox Sports transmitirá o Super Bowl em 4K gratuitamente no Tubi

A Fox Sports já transmitiu suas transmissões do Super Bowl em seu aplicativo Fox Sports, mas para o Big Game deste ano fornecerá cobertura para seu serviço de streaming gratuito e suportado por anúncios, Tubi. Ele locutor anunciou na quarta-feira que o maior jogo da NFL estará disponível no streamer, com cobertura pré-jogo começando às 15h30 horário do leste dos EUA do dia 9 de fevereiro com o tapete vermelho de Tubi no Super Bowl LIX.

A NFL alterna as emissoras do Super Bowl a cada ano, e a CBS transmitiu no ano passado. A Fox teve o jogo do título da NFL em 2023 e o terá novamente este ano, enquanto a NBC e o Peacock o terão em 2026 e a ESPN e a ABC irão transmiti-lo em 2027.

A confirmação de que a Fox disponibilizará o jogo deste ano em 4K é bem-vinda, mas não inesperada, já que já transmitiu o Super Bowl em 4K em 2020 e 2023. Para 2023. disponibilizou a opção para provedores de cabo, satélite e streaming compatíveis, incluindo DirecTV, Dish, Verizon, Optimum, Comcast, Fubo e YouTube TV, bem como aqueles que transmitem o Super Bowl por meio de seu aplicativo Fox Sports.

Além de ser transmitido pela Fox e transmitido pela Tubi, o Super Bowl deste ano também estará disponível na Fox Deportes, Telemundo e “em todas as propriedades digitais da NFL”, sem exigir que os usuários autentiquem que pagam por cabo, satélite ou serviço de streaming de TV ao vivo. . Espera-se que os comerciais sejam os mesmos nos diferentes serviços, dependendo Variedade.