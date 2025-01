Fubo aumenta os preços dos planos e a taxa de RSN nos EUA.

O serviço de transmissão de TV ao vivo Fubo está aumentando os preços de assinatura para seus planos nos EUA em inglês. O aumento de preços ocorre semanas depois que Fubo e Disney anunciaram planos de fundir seus negócios de televisão ao vivo, que incluem a oferta de televisão ao vivo do Hulu, e a intenção de Fubo de lançar um novo pacote de transmissão esportiva.

Antes do aumento, a FUBO variou entre US $ 80 e US $ 90 por mês, dependendo do nível, com uma taxa adicional pelo acesso às redes esportivas regionais. Em particular, o preço de seus planos essenciais e profissionais agora é de US $ 85 por mês (antes de US $ 80 por mês), o que torna seu plano base mais alto que o de sua TV do YouTube e os rivais da TV ao vivo do Hulu Plus, que custam os dois US $ 83.

Segundo Fubo, a taxa RSN também aumentou em US $ 1 para todos os clientes, mas varia de acordo com o local onde mora. Por exemplo, se você pagou US $ 12 por mês, sua nova taxa será de US $ 13 por mês. A posição é adicionada ao preço da sua assinatura se o seu pacote incluir esportes.

Aqui está um gráfico que descreve os custos mensais do FUBO antes e depois do novo aumento de preço. Embora o transmissor não ofereça mais pacotes de luxo ou premier para novos clientes, o A taxa para esses níveis também aumentou.

Preços mensais de Fubo Preço anterior Jan. 2025 New Tarifa Essencial $ 80 $ 85 Pró $ 80 $ 85 Elite $ 90 US $ 95

O Plano Fubo essencial oferece mais de 200 canais e DVR na nuvem, mas exclui o RSN, enquanto seu plano Pro vem com mais de 200 canais, DVR ilimitado e acesso ao RSN. No ano passado, o serviço eliminou a Warner Bros. Discovery como TBS, TNT, HGTV e Food Networks. O transmissor oferece um teste gratuito e um desconto para novos clientes que desejam se registrar agora.