Futebol da Liga dos Campeões: LivestressReam Brest vs. PSG de qualquer lugar

Veja em TNT Sports Veja jogos da Liga Liga ao vivo no Reino Unido por 31 libras por mês TNT Sports Veja em Dazn Veja a Liga dos Campeões no Canadá de US $ 30 por mês Dazn Veja no Stan Sport Veja a Liga dos Campeões na Austrália de Au $ 27 por mês Stan Sport

Terça -feira é um encontro totalmente francês como o apresentador de Brest, Paris Saint Germain, neste primeiro curso dos playoffs da Liga dos Campeões em Stade Du Rudouroou.

Os dois partidos se reuniram recentemente em dez dias em um acessório doméstico da Ligue 1 no Stade Francis-Le Blé, com o PSG reivindicando uma vitória por 2-5 a distância nesse jogo.

Essa vitória ocorreu no meio da atual corrida do PSG de 13 vitórias de seus últimos 14 jogos, com a jovem equipe de Luis Enrique amplamente inclinada a estender essa série hoje.

Brest enfrenta PSG na terça -feira, 11 de fevereiro, no Stade du Roudourou, em Guingamp. O começo está pronto para 18:45 Isso isso hora local na França, então é um 17:45 GMT Casa no Reino Unido. É um 12:45 ET O 9:45 PT Começar nos Estados Unidos e no Canadá, e um 4:45 AM AEDT Comece na Austrália na quarta -feira de manhã.

Em seguida, descreveremos os melhores serviços de transmissão de TV ao vivo a serem usados ​​para assistir ao jogo, onde quer que você esteja no mundo.

O PSG de Luis Enrique marcou um total impressionante de 26 gols nos últimos oito jogos. Alex Grimm/Getty Images

Livestressream Brest vs. PSG nos EUA.



Os fãs de futebol americano podem transmitir todos os jogos de torneio desta temporada através da Paramount Plus, que tem direitos de transmissão ao vivo nos EUA.

Sarah Tew/Cnet A Paramount Plus possui dois planos de assinatura principal nos EUA. Ambos oferecem cobertura da Liga dos Campeões. A opção essencial mais barata possui anúncios para a transmissão mediante solicitação e não possui feeds ao vivo da CBS, bem como a capacidade de baixar programas para ver offline mais tarde. Apenas o serviço pode aproveitar um teste gratuito de 30 dias, enquanto os alunos podem se qualificar para um desconto de 25%. Leia nossa revisão Paramount Plus.

Como ver todos os jogos da UEFA Champions League 2024/25 online de qualquer lugar usando uma VPN

Se você não pode ver os jogos da UCL localmente, pode precisar de uma maneira diferente de ver jogos, é aí que o uso de uma VPN pode ser útil. Uma VPN também é a melhor maneira de impedir que seu ISP estrangula suas velocidades no dia do jogo, criptografando seu tráfego, e também é uma ótima idéia se você viajar e estiver conectado a uma rede Wi-Fi, e você deseja adicionar uma privacidade adicional camada para seus dispositivos e sessão.

Com uma VPN, você pode alterar praticamente sua localização no telefone, tablet ou laptop para obter acesso ao jogo. A maioria da VPN, como a escolha de nossos editores, a ExpressVPN, torna muito fácil de fazer.

O uso de uma VPN para ver ou transmitir esportes é legal em qualquer país onde as VPNs sejam legais, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá, desde que tenha uma assinatura legítima ao serviço que está transmitindo. Você deve garantir que sua VPN esteja configurada corretamente para evitar vazamentos: mesmo quando as VPNs forem legais, o serviço de transmissão pode encerrar a conta de qualquer pessoa que você considere para evitar as transmissões do blecaute aplicado corretamente.

O ExpressVPN é a nossa melhor seleção atual de VPN para pessoas que desejam uma VPN confiável e segura e trabalha em uma variedade de dispositivos. Normalmente, custa US $ 13 por mês, mas é registrado para uma assinatura anual por US $ 100, você receberá três meses gratuitamente e economizará 49%. Esse é o equivalente a US $ 6,67 por mês. Lembre -se de que o ExpressVPN oferece uma garantia de retorno em dinheiro de 30 dias.

Livestressream Brest vs. PSG no Reino Unido

A TNT Sports transmitiu a maioria dos jogos da Liga dos Campeões no Reino Unido, com esta partida que será exibida ao vivo no TNT Sports 1.

TNT Sports A TNT Sports oferece a maioria dos jogos da Leones Champions League exclusivamente ao vivo nesta temporada no Reino Unido. Você pode acessar a TNT Sports de várias maneiras, mesmo através do Sky Q como um pacote de TV ou uma transmissão direta de sua gama de aplicativos de TV móveis e inteligentes. Custa £ 31 de qualquer maneira e vem em um pacote que inclui a biblioteca de documentários Discovery Plus.

Livestressam Brest vs. PSG no Canadá

Se você deseja transmitir jogos ao vivo da UCL no Canadá, deve se inscrever no Dazn Canadá. O serviço possui direitos de transmissão exclusivos para a Liga dos Campeões nesta temporada.

Dazn Atualmente, uma assinatura da Dazn custa CA $ 30 por mês ou CA $ 200 por ano e também dará acesso à Liga Europa e futebol do campeonato EFL, seis nações de rugby e tênis WTA. Além de aplicativos dedicados para iOS e Android, existe uma ampla gama de suporte para decodificações e televisões inteligentes.

Livestressream Brest vs. PSG Na Austrália

De acordo com os fãs de futebol, os fãs de futebol podem ver as partidas da UCL no Stan Sport Transmission Service, que tem direitos exclusivos para mostrar a Liga dos Campeões ao Live na Austrália nesta temporada.

Stan A Stan Sport custará Au US $ 15 por mês (além de uma assinatura Stan, que começa em AU $ 12). Também é importante notar que o serviço de transmissão atualmente oferece um teste gratuito de sete dias. Uma assinatura também dará acesso à ação da Liga Europa e da Liga da Conferência da Europa, bem como no rugby e fórmula internacional E.

