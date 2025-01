Futebol da Ligue 1: transmissão ao vivo Lens x PSG de qualquer lugar

61% de desconto com plano de 2 anos (+4 meses grátis) Veja mais detalhes

O Paris Saint-Germain espera dar mais um passo em direção ao quarto título consecutivo da liga, enquanto busca uma vitória sobre um time do Lens que busca vitórias consecutivas.

Depois de ter feito um trabalho difícil contra o Espaly, da quinta divisão, na vitória por 4 a 2 na Coupe de France no meio da semana, o técnico do PSG, Luis Enrique, espera que seu time possa ser mais clínico hoje, enquanto tenta manter a vantagem de 7 pontos na liderança. Liga 1.

Eles enfrentam um time do Lens que encerrou uma seqüência de três jogos sem vitórias com a vitória sobre o Le Havre no fim de semana passado. Este resultado, actualmente em sétimo lugar, reanimou as esperanças do treinador Will Still e dos seus homens de se qualificarem para a Europa esta temporada.

O Lens receberá o PSG no sábado, 18 de janeiro, no Stade Bollaert-Delelis, com início marcado para 5 pm, hora da Europa Central hora local, tornando-se um 16h GMT começar no Reino Unido, um 11h ET ou 8h PT começar nos EUA e no Canadá, e um 3h AEDT comece na Austrália na manhã de domingo.

Abaixo descreveremos o melhor serviços de streaming de TV ao vivo para usar para ver vidas de jogos em qualquer lugar do mundo.

O gol de Deiver Machado aos 77 minutos deu ao Lens uma vitória fora de casa por 2 a 1, em Le Havre, no último domingo. Catherine Steenkeste/Getty Images

Como assistir Lens vs PSG nos EUA sem cabo



A partida de sábado será transmitida ao vivo pela BeIN Sports, que detém os direitos de transmissão dos jogos da Ligue 1 nos Estados Unidos.

Existem várias opções para visualizar o BeIN. Vários provedores de TV a cabo e via satélite nos EUA oferecem a rede como parte de sua programação de canais, incluindo Dish Network, Optimum e Spectrum (este último exige US$ 7 por mês para o complemento Sports View).

Se você é um cortador de cabos, existem muitas plataformas de streaming que oferecem BeIN Sports.

Além disso, BeIN Sports Connect é a plataforma de streaming independente da rede. Você pode fazer login com suas credenciais de cabo ou serviço de streaming se o seu provedor tiver BeIN no pacote. Isso permite transmitir partidas ao vivo e outras programações em vários dispositivos (smartphones, tablets, laptops, etc.).

Certifique-se de verificar se o BeIN Sports está incluído no pacote ou plano específico que você está considerando, pois pode fazer parte de um pacote esportivo ou exigir uma assinatura adicional.

Como assistir à Ligue 1 de qualquer lugar com VPN



Se você não puder assistir aos jogos da Ligue 1 localmente, talvez precise de uma maneira diferente de assisti-los; É aí que o uso de uma VPN pode ser útil. Uma VPN também é a melhor maneira de evitar que seu ISP reduza suas velocidades no dia do jogo, criptografando seu tráfego, e também é uma ótima ideia se você estiver viajando e conectado a uma rede Wi-Fi e quiser adicionar uma camada extra de privacidade. para seus dispositivos e logins.

Com uma VPN, você pode alterar virtualmente sua localização em seu telefone, tablet ou laptop para acessar o jogo. A maioria das VPNs, como a nossa Escolha do Editor, ExpressVPN, torna isso muito fácil.

Usar uma VPN para assistir ou transmitir esportes é legal em qualquer país onde as VPNs sejam legais, incluindo os EUA, o Reino Unido e o Canadá, desde que você tenha uma assinatura legítima do serviço que está transmitindo. Você precisa ter certeza de que sua VPN está configurada corretamente para evitar vazamentos: mesmo quando as VPNs são legais, o serviço de streaming pode encerrar a conta de qualquer pessoa que acredite estar contornando as restrições de bloqueio aplicadas corretamente.

Transmissão ao vivo de Lens x PSG no Canadá



Assim como nos EUA, a BeIN Sports é o local ideal para os fãs de futebol franceses que desejam assistir a este jogo no Canadá, e a rede detém os direitos de transmissão dos jogos da Ligue 1 na região nesta temporada.

BeIN Sports está disponível em provedores canadenses selecionados de cabo e satélite, incluindo Bell TV, Rogers e Shaw Direct, enquanto os cortadores de cabo podem acessar o BeIN por meio do serviço de streaming Fubo Canada.

fubo Fubo é o destino preferido dos canadenses que desejam assistir à temporada da Ligue 1, com direitos de transmissão exclusivos para todos os jogos de domingo. Custa CAD 30 por mês, embora você possa economizar algum dinheiro pagando trimestralmente ou anualmente.

Posso transmitir ao vivo Lens vs. PSG no Reino Unido?



Os fãs de futebol francês no Reino Unido ficaram no escuro no início da temporada, após a decisão da TNT Sport de não renovar os direitos de transmissão da Ligue 1. Agora existe a opção de assistir aos jogos ao vivo, com a plataforma de streaming dedicada Ligue 1 Pass. executando e transmitindo o jogo de hoje ao vivo.

Passe da Liga 1 Os fãs de futebol francês agora podem assistir a todos os jogos da Ligue 1 ao vivo por meio do serviço de streaming por assinatura Ligue 1 Pass. O serviço custa £ 10 por mês e pode ser acessado através do Site do passe da Ligue 1. Aplicativos dedicados para dispositivos Apple e Android estarão disponíveis para o serviço nas próximas semanas.

Posso transmitir ao vivo Lens vs. PSG na Austrália?

Nenhuma emissora convencional detém atualmente os direitos de transmissão do futebol da Ligue 1 nesta temporada na Austrália.

Se você assinar um serviço de streaming estrangeiro que mostre o jogo, como o Fubo, um serviço VPN permitirá que você altere sua localização online, permitindo que você assista sua cobertura doméstica.

