Gaia detectou um enxame inteiro de buracos negros movendo-se pela Via Láctea

Um aglomerado estelar fofo que se espalha pelo céu pode ter um segredo escondido em seu coração: um enxame de mais de 100 buracos negros de massa estelar.

O aglomerado estelar em questão chama-se Palomar 5. É um fluxo estelar que se estende por 30.000 anos-luz e está localizado a cerca de 80.000 anos-luz de distância.





Esses aglomerados globulares são frequentemente considerados “fósseis” do Universo primitivo. São muito densas e esféricas, contendo normalmente cerca de 100.000 a 1 milhão de estrelas muito antigas; um pouco, como NGC 6397são quase tão antigos quanto o próprio Universo.





Em qualquer aglomerado globular, todas as suas estrelas se formaram ao mesmo tempo, a partir da mesma nuvem de gás. A Via Láctea tem mais de 150 aglomerados globulares; estes objetos são excelentes ferramentas para estudar, por exemplo, a história do Universo ou o conteúdo de matéria escura das galáxias em que orbitam.





Mas há outro tipo de grupo estelar que chama mais atenção: correntes de maré, longos rios de estrelas que se estendem pelo céu.





Anteriormente, estes elementos eram difíceis de identificar, mas graças ao observatório espacial de Gaia dados mapeados a Via Láctea com grande precisão em três dimensões, outras dessas correntes foram trazidas à luz.





“Não sabemos como estas correntes se formam, mas uma ideia é que sejam aglomerados estelares perturbados”, disse o astrofísico Mark Gieles, da Universidade de Barcelona, ​​em Espanha. explicado em 2021 quando os pesquisadores anunciaram pela primeira vez a descoberta.





“No entanto, nenhuma das correntes recentemente descobertas está associada a um aglomerado estelar, por isso não podemos ter certeza. Portanto, para entender como essas correntes se formaram, precisamos estudar uma que tenha um sistema estelar associado a ela. Palomar 5 é o único caso, o que a torna uma pedra de Roseta para a compreensão da formação dos cursos de água e por isso a estudamos detalhadamente.

Palomar 5 parece único porque tem uma distribuição muito ampla e frouxa de estrelas e uma longa corrente de maré, abrangendo mais de 20 graus no céu, por isso Gieles e sua equipe se concentraram nele.





A equipe usou simulações detalhadas de N corpos para recriar as órbitas e evoluções de cada estrela do aglomerado, para ver como elas poderiam ter chegado onde estão hoje.





Dado que evidências recentes sugerem que podem existir populações de buracos negros nas regiões centrais dos aglomerados globulares e que se sabe que as interações gravitacionais com buracos negros provocam o afastamento das estrelas, os cientistas incluíram buracos negros em algumas das suas simulações.

Os seus resultados mostraram que uma população de buracos negros de massa estelar dentro de Palomar 5 poderia ter resultado na configuração que vemos hoje. As interações orbitais teriam expulsado as estrelas do aglomerado e colocadas na corrente das marés, mas apenas com um número significativamente maior de buracos negros do que o esperado.





As estrelas que escapassem do aglomerado com mais eficiência e facilidade do que os buracos negros teriam alterado a proporção de buracos negros, aumentando-a consideravelmente.





“O número de buracos negros é cerca de três vezes maior do que o esperado a partir do número de estrelas no aglomerado, o que significa que mais de 20% da massa total do aglomerado é composta por buracos negros.” Gieles disse.





“Cada um deles tem uma massa cerca de 20 vezes a do Sol e formaram-se durante explosões de supernovas no final da vida de estrelas massivas, quando o aglomerado ainda era muito jovem.”





De acordo com as simulações da equipa, dentro de cerca de mil milhões de anos, o aglomerado irá dissolver-se completamente. Pouco antes de isso acontecer, o que resta do aglomerado consistirá inteiramente de buracos negros, orbitando o centro galáctico. Isto sugere que Palomar 5 não é único: ele se dissolverá completamente em uma corrente estelar, assim como outras que descobrimos.





Também sugere que outros aglomerados globulares provavelmente sofrerão o mesmo destino eventualmente. E confirma que os aglomerados globulares podem ser excelentes locais para procurar buracos negros que eventualmente irão colidir, bem como a classe indescritível de buracos negros de peso médio, entre os pesos leves de massa estelar e os pesos pesados ​​supermassivos.





“Acredita-se que uma grande parte das fusões de buracos negros binários se formam em aglomerados de estrelas,” disse o astrofísico Fabio Antonini da Universidade de Cardiff, no Reino Unido.





“Uma grande incógnita neste cenário é quantos buracos negros existem nos aglomerados, o que é difícil de restringir observacionalmente porque não podemos ver os buracos negros. Nosso método nos dá uma maneira de saber quantos buracos negros existem em um aglomerado de estrelas olhando para as estrelas que eles ejetam.





A pesquisa foi publicada em Astronomia natural.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em julho de 2021.