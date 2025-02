Game Cineuronibus Ott Lançamento: Quando você será assistir ao filme de atividade de Ram Charan online

A linha de jogos de filmes de ação Telugu, dirigida por S Shankar e apresentando Ram Charan e Kiara Advani, e lançado no The Cines em 10 de janeiro de 2025. O filme recebeu muita atenção e lançado na semana Sankranti. No filme, que se preocupa com a corrupção política e a luta por eleições justas, agora programada para sua estréia digital. Os fãs que perderam em uma tela grande e rapidamente conseguiram um fluxo online.

Quando você assiste ao jogo

O oficial derramou o anúncio do primeiro vídeo na Índia, confirmando que a linha do jogo estará disponível na plataforma de 7 de fevereiro de 2025. A versão Telugu, juntamente com os dubs Tamil e Malayalam, estará acessível aos assinantes. A data de lançamento da versão hindi-dubbada não é detectada.

Vídeo oficial e enredo do jogo Recto

O teaser da linha do jogo é o primeiro exibido em caso de Lucknow, participou da equipe do filme, incluindo Shankar do diretor e os principais atores Ram e Kiara Advani. O próprio futebol do trailer é uma narrativa cheia de ação, com Ram Charan como oficial do IAS que desafia o civil corrupto e luta pelas reformas eleitorais. A mistura cinematográfica de seqüências de ato de alta octanagem com o cenário de drama político, explorando temas de justiça e regime.

Elenco e tripulação do jogo

Além de Ram Charan e Kiara Advani, o filme apresenta Soryah, Nassar, Sunil, Prakash Raj e Jayaram em papéis significativos. Dirigido por S Shankar, a linha do jogo é produzida por Dil Raju sob as criações de Sri Venkateswara. A música é composta por Thaman S.

Recebimento do jogo verso

Em seu lançamento teatral, o jogo de uma coleção de Rs. 51,25 crore na Índia. Depois disso tem Rs. 130,1 crore internamente, como nos relatórios das bilheterias. A performance do filme viu flutuações e a recepção do público é misturada com elogios pelo desempenho e crítica de Ram Charan pelo roteiro. A classificação do IMDB no filme é 6.1 / x.