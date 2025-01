Ganhe $ 900 de desconto na estação de energia portátil EcoFlow Delta Pro e itens grátis

Entre avisos de tempestades de inverno e aventuras fora da rede, ter uma fonte de energia de reserva pode ser fundamental. No entanto, em termos de custos, as centrais eléctricas que conseguem realmente fornecer energia suficiente podem ser caras. A boa notícia é que encontramos o Estação de energia Ecoflow Delta Pro à venda por US$ 2.100 na Amazon, um desconto de US$ 900 sobre o preço normal de varejo. Mas isso não é tudo. Ao comprar mais de US$ 2.000 em itens Ecoflow, você pode se qualificar para um item de bônus grátis. Não hesite muito em aproveitar esta oferta – não há como dizer quanto tempo ela durará na Amazon.

EcoFlow é conhecido por fabricar excelentes usinas de energia e o Delta Pro vem repleto de energia. O gerador solar possui 3.600 watts de energia CA, que pode carregar um telefone mais de 300 vezes, operar uma geladeira por 24 horas e até permitir que você opere um micro-ondas que consome energia por mais de duas horas.

O Delta Pro pode ser carregado usando painéis solares (não incluídos), uma tomada ou uma estação de carregamento de veículo elétrico. Possui 15 métodos de saída: duas portas de carregamento rápido USB-A e duas USB-A, duas portas USB-C, cinco tomadas CA, duas tomadas CC, uma tomada elétrica para carro e uma porta Anderson. Com tantas opções, a estação de energia solar oferece a capacidade de alimentar vários dispositivos de todos os tipos ao mesmo tempo.

No momento, além de economizar apenas 30%, a Ecoflow está oferecendo aos clientes da Amazon a opção de obter um item “vantagem” grátis se gastarem mais de US$ 2.000 em itens qualificados. O Delta Pro é um item qualificado, portanto, por esse preço, você se qualificará automaticamente para o item gratuito. Adicione-o ao seu carrinho e siga o link para filtrar por item de benefício e adicione-o ao seu carrinho. Por exemplo, o O painel solar EF Ecoflow de 100 watts custa US$ 210 mas você o receberá gratuitamente adicionando-o ao carrinho.

Você também pode instalar o aplicativo EcoFlow para monitorar o status de carregamento de seus dispositivos, facilitando o planejamento antecipado. Se você deseja passar mais tempo longe de tudo ou precisa manter o equipamento médico funcionando em caso de emergência, o EcoFlow Delta Pro pode ajudar a atender às suas necessidades.

Por que este acordo é importante?

Usinas portáteis dessa magnitude são caras. Vimos esse modelo exato com desconto de $ 1.100 durante as vendas da Black Friday, mas com $ 900 de desconto mais o item de bônus grátis no valor de mais de $ 200, você basicamente está ganhando mais com um desconto fabuloso.

