Gigabyte Aororus FO27Q3 Monitor Revisão: Os jogadores

Gigabyte recentemente e monitores lentos de jogo QD-OLED na Índia. Atualmente, a empresa vende variantes FO32U2P e FO27Q3 no país. Como o QD-OLED é uma tecnologia relativamente mais nova, existem muitos monitores de nutrição disponíveis na Índia e a usam. Chegamos ao FO27Q3 de Gigabyte para revisar e possui um painel de 27 polegadas com uma taxa impressionante para a taxa de renato de 360Hz e o AMD FreeSync Premium Pro. O monitor é o preço em Rs. 86.999 na região que certamente muitos do monitor de jogo IP rápido custaria.

Os painéis OLED oferecem muitas melhorias no painel IP tradicional e os ótimos jogos valem a pena preços pesados ​​e para atualizar para derramar? Leia para discutir.

Gigabyte aororus fo27q3 design

Dimensões (com suporte) – 610,3 x 532,5 x 158,6 mm

Dimensões (sem suporte) – 610,3 x 356,4 x 57,2 mm

Os mais recentes monitores devem ser evitados, o que é uma norma. O AORI FO27Q3 certamente tem alguns, graças às margens inglesas, com detalhes, um pouco de iluminação RGB e bom para construir uma boa qualidade. O monitor é fácil de pertencer ao maior plástico, sente todas as coisas que você sente.

O monitor recebe luz RGB para fazer backup e alto -falantes duplos de 5W

Na frente, você pega uma linha do painel com um queixo grosso e uma parte superior mínima e lateral, embora o moldura lateral um pouco mais espesso que o topo. O queixo possui um logotipo Aorus localizado centralmente. Os pontos são colocados no abaixo do logotipo e um joystick multidirecional também é fácil de navegar no menu OSD.

O joystick é multidirecional

Mova abaixo, a base do suporte tem outro logotipo holográfico de um masculino. A base é ampla e pode ocupar um espaço na mesa. A loja de estandes oferece muitas opções de ajuste entre inclinação, giro, altura e pivô de 90 graus. Você recebe uma fenda no estande, que é o gerenciamento de corda, mas a potência do cabo não passa por ele.

Apesar do slot na corda, você não pode executar o poder da corda por lacuna

Na parte de trás, você encontrará mais elementos de design em inglês e dois acima, acordando os alto -falantes. Há também um logotipo RGB Aorus para voltar, mas não é muito brilhante. A parte de trás também forneceu 100x100mm Vesa Mountain. Quando você está incluído nos pesos do monitor, cerca de 11,3 kg.

Gigabyte Aorora FO27Q3 Display e desempenho

26,5 polegadas QD-OLED

QHD (2560 × 1440) Resolução

Taxa de atualização de 360Hz

O painel OLED QD em Aoro FO27Q3 feito pela Samsung. Isso oferece resolução de 2k com 250 nits de brilho nominal no modo SDR. O painel oferece uma taxa de renovação de 360Hz e reivindicou o tempo de resposta 0,03ms. Vem com certificações a serem exibidas REAL BLACK 400, CLEARMR (13) e Eveyafe 2.0. Isso também suporta DCI-P3 99 % de gama de cores e profundidade de 10 bits.

A tela pode ficar brilhante em ambientes fechados, mas o revestimento é limpo

Pela minha experiência, o painel ofereceu reprodução de cores vívidas e negros profundos em muitos. Mas também excelente, especialmente nas cenas mais sombrias. Comparado ao monitor IP comum, eu pude ver muito mais detalhes nas sombras. Isso é ótimo quando o jogo, mas também é bom para consumir conteúdo e vídeo / foto para comer. O texto é nítido, mas você verá uma fonte menor para aparecer em pixelização.

Em termos de esplendor, o painel o torna bastante claro nas dimensões, especialmente nos modos HDR. A saída HDR é boa o suficiente, mas não possui detalhes ou melhor qualidade em cenas mais brilhantes. Se o seu local tiver muita iluminação, você notará muitas reflexões na tela e o brilho poderá ser ajustado.

O monitor oferece o prêmio da AMD FreeSync para o qual

Obrigado pela alta taxa de renovação de 360 ​​Hz, o jogo no monitor é o mais divertido. Geralmente, não é fantasma e tudo responde, especialmente ao jogar FPS ou Racing Games. O movimento é muito melhor e mais leve em comparação com os monitores padrão do painel IPS ou VA.

Você também recebe suporte ao Premium da AMD FreeSync para uma sincronização adaptativa. Embora não seja a aparência, obtenha o suporte da NVIDIA G-Sync para funcionar bem graças ao recurso Journal of Sync. O ângulo de visualização na tela é muito bom e não percebe uma grande diferença na reprodução de cores com a visualização do canto.

Gigabyte Aorora FO27Q3 Conectividade e recursos

USB tipo C.

Cuidado OLED apoiado pela IA

Gigabyte Control Center

Para conectividade, o Aoro FO27Q3 oferece muitas opções. Toda a porta escondida na parte traseira subtraiu a corcunda traseira. Você obtém portas HDMI 2.1 duplas, um DisplayPort 1.4, um portos USB Tipo-100 com o DisplayPort Support e 18W Power Delivery, uma porta USB Tipo B, o MicroBOT USB Tipo A 3.2 duplo e 3,5 mm separado. Enquanto a porta USB Tipo-100 suporta PD, não posso carregar um laptop.

Uma saída de vídeo de reserva de monitor via USB tipo C

O monitor de joystick multidirecional para apresentar menu OSD compactado e você pode usar botões para selecionar opções. Existem muitas opções disponíveis no monitor. Você encontrará a maior parte da qualidade da imagem, colorir algumas, temperatura de cor, predefinições gama, métodos PIP e mais recursos no menu. Há também um jogo separado para ajudar a opção que permite definir o equador preto, a resolução excessiva, a mudança de métodos de exibição, definir timer e mira e ativar / desativar o prêmio da AMD FreeSync.

O monitor vem com o recurso de cuidados com a IA

O recurso Switch de resolução permite colocar a área visível na tela em 24 polegadas e 1080p, o que pode ser útil com o jogo. Há também um recurso de atendimento OLED apoiado pela IA no Monitor e alegou reduzir os problemas de queimaduras que são comuns em comprimidos. O monitor possui KVM e permite controlar vários pensamentos com um conjunto de desenvolvedores, monitorar e mouse.

No geral, o Aorora FO27Q3 oferece muitas opções de conectividade e recursos para torná -lo o melhor monitor do jogo.

Gigabyte Aoro FO27Q3 Trial

Tudo bem, que é o julgamento. O Gigabyte Aororus FO27Q3 é realmente um bom monitor em qd que são ótimos entusiastas dos jogos. Se você tem um poderoso PC para jogos, provavelmente deve pensar em investir em Over Monitor que o visual e a taxa de renovação rápida fará com que você a experiência de jogo muito melhor.

Monitore os bons ângulos de visualização

O monitor oferece uma saída de cor vívida, uma taxa de renovação rápida de 360Hz e o melhor sistema oposto. Ele também tem um bom plano seco, que parece ser bem construído e, embora não seja suficiente RGB. É mais destinado a estar nos jogadores, mas também pode ser usado criando médicos. No entanto, nos preços é um pouco íngreme, e eu recomendo que aqueles que levam a sério o jogo ou tenham muito dinheiro por aí.

Prós:

Design elegante

Opções de conectividade da pletora

Cores vivas

Taxa de atualização de 360Hz

Tempo de resposta rápido de 0,03ms

Contras:

Classificações (de 10)