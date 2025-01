God of War Ragnarök, como Dragon Gaiden e mais entram no catálogo de jogos PS Plus em janeiro

A Sony revelou uma lista de jogos para ingressar no Catálogo de Jogos do PlayStation Plus em janeiro. O título épico de ação e aventura do Santa Monica Studio, God of War Ragnarök, está no topo da programação deste mês. O título da primeira parcela, uma sequência direta de God of War 2018, segue a jornada dos nórdicos Kratos e Atreus enquanto eles enfrentam Odin e suas forças. Outros jogos que ingressaram no Catálogo de Jogos em janeiro incluem o título de ação e aventura Like Dragon Gaiden: The Man Who Broke His Name, o RPG de ação Atlas Fallen: Reigning Arena, o jogo de ritmo Sayonara Wild Heart e muito mais. Todos os jogos que chegam ao Catálogo de Jogos PS Plus poderão ser jogados a partir de 21 de janeiro para membros PS Plus Extra e Deluxe/PREMIUM.

Além dos títulos do Catálogo de Jogos, a Sony também relatado lista de jogos que chegarão ao Catálogo de Clássicos do PS Plus este mês no PlayStation Blog depois de quarta-feira. No início deste mês, o PS Plus, pai do PlayStation, revelou os jogos mensais de janeiro – Suicide Squad: Justice League Kill, NFS: Hot Follow Remastered e The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Três jogos gratuitos ainda estão disponíveis para assinantes do PS Plus em todos os níveis.

Catálogo de jogos PS Plus com títulos de janeiro

God of War Ragnarök se concentra nos jogos que chegarão ao Catálogo de Jogos PS Plus este mês. O título de ação e aventura faz exatamente o que uma boa sequência deveria fazer – é maior e melhor, enfatizando a ação, os riscos narrativos e de alguma forma a apresentação visual de God of War 2018.

Ragnarök continua e conclui o capítulo da Saga Nórdica de Kratos, levando Odin, Thor e suas forças com Atreus. O jogo apresenta um centro mundial expandido que os usuários podem explorar livremente, novas armas e mais lutas contra chefes. God of War Ragnarok estará disponível para PS4 e PS5.

God of War Ragnarök traz novas armas, inimigos e um centro mundial maior

Crédito da foto: Sony/Santa Monica Studio

O catálogo de jogos também está adicionando o título derivado de Yakuza do Ryu Ga Gotoku Studios, Dragon Gaiden: The Man Who Obliterated His Name, este mês. O jogo segue o primeiro Kazuma Kiryu da série, que muda de nome e assume a identidade de um agente secreto. As Dragon Gaiden se passa nos eventos de 2020 Yakuza: As Dragon e preenche as lacunas da história, servindo no cenário de 2024 como Dragon: Infinite Wealth.

Tal como acontece com todos os jogos do RGG Studio, apresenta combate de luta livre, uma expansão de mundo pequena mas aberta e muitas ações secundárias. Presa estará disponível no PS4 e PS5.

Like Dragon Gaiden apresenta Kazuma Kiryu como protagonista

Crédito da foto: Estúdio Sega/Ryu Ga Gotoku

Atlas Fallen: Kingdoms of Sand também entra no Catálogo de Jogos em janeiro. Esta versão expandida do RPG de ação apresenta um mundo expandido, novas missões, novos inimigos e desafios. A atualização de conteúdo do Sande Kingdom também atualizará o ato aberto do jogo, introduzirá dublagem e diálogo revisados ​​e um sistema de desenvolvimento Jude. Presa está disponível para PS5.

Aqui está a lista completa de jogos que estão atualmente no Catálogo de Jogos PS Plus deste mês para membros PlayStation Plus Extra e Deluxe/Premium:

Catálogo de clássicos do PS Plus

Para membros PS Plus Deluxe/Premium, o Catálogo Clássico adicionará Indiana Jones and the Kings e MediEvil 2, ambos no PS4 e PS5, em 21 de janeiro.