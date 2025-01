Golpes de incêndio florestal: quem eles visam e como identificá-los

Em qualquer situação em que as emoções aumentem e o dinheiro mude de mãos, você pode esperar encontrar golpistas farejando. Infelizmente, em meio à destruição causada pelos incêndios florestais no sul da Califórnia, os golpes estão começando a surgir rapidamente.

O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, alertou sobre o problema crescente de golpes direcionados a pessoas que desejam doar para ajudar no combate a incêndios florestais. em coletiva de imprensa no sábado. O Better Business Bureau do estado também opinou e ofereceu dicas sobre o que procurar em possíveis golpes.

“Temos pessoas com grandes corações que querem ajudar, querem doar, querem apoiar as vítimas”, disse Bonta. “Também vemos golpistas aproveitando essa gentileza e generosidade e enganando e fraudando essas pessoas”.

Incêndios florestais perto de Los Angeles estão ocorrendo desde 7 de janeiro, incluindo o Incêndio Eaton e o Incêndio Pacific Palisades, os dois maiores e mais destrutivos incêndios. Até agora, mais de 200 mil pessoas foram evacuadas, acredita-se que mais de 12 mil estruturas tenham sido destruídas e os custos dos danos são estimados em mais de 250 mil milhões de dólares. Com o nível de ajuda e ajuda financeira que agora chega à região, foi criado um ambiente ideal para os golpistas enlouquecerem.

Continue lendo para aprender todos os detalhes de que você precisa para se proteger desses golpes. Para obter mais cobertura sobre incêndios florestais, veja como as vítimas podem evitar picos ilegais de aluguel e descubra como navegar pelos avisos de água contra incêndio.

Que tipos de golpes estão aproveitando as vítimas dos incêndios florestais de Los Angeles?

Durante a sua conferência de imprensa, Bonta mencionou que as fraudes visavam pessoas que tentavam doar dinheiro ou bens às vítimas dos incêndios florestais, criando organizações falsas para enganar os bons samaritanos, muitas vezes concebidas para enganar as pessoas com nomes sonoros.

Quem esses golpistas têm como alvo mais?

As fraudes visaram especialmente pessoas idosas, imigrantes e pessoas que não falam inglês, disse Bonta. Esses são três grupos de pessoas frequentemente alvo de golpes em geral. Mas qualquer um pode ser enganado se não prestar muita atenção.

Quais são os principais sinais de uma fraude?

Também neste caso, os sinais a ter em conta são comuns a todos os tipos de fraudes. Golpistas, Califórnia BBB explicou à mídia local KTLAFreqüentemente, recorrem a táticas de vendas de “alta pressão”, pressionando as pessoas a agirem de forma rápida e precipitada, o que pode levar a tomadas de decisão inadequadas. Esteja atento a possíveis instituições de caridade que pareçam querer que você doe o mais rápido possível.

Os golpistas também são mais propensos a solicitar transações em dinheiro ou qualquer outro tipo de pagamento que dificulte ou impossibilite o rastreamento das transações. Sempre que possível, você só deve doar por meio de plataformas seguras e com cartão de crédito, para que os pagamentos possam ser rastreados em caso de fraude.

As instituições de caridade GoFundMe contra incêndios florestais estão protegidas contra golpes?

GoFundMe disse que intensificou seus esforços para evitar fraudes em seu site. A popular plataforma de arrecadação de fundos está trabalhando para verificar todas as páginas relacionadas aos incêndios florestais e, para garantir, coletou todas as páginas verificadas. em uma página especial. A empresa também destacou uma série de organizações notáveis ​​​​para as quais as pessoas podem doar sem medo de serem enganadas se quiserem ajudar nos esforços de combate a incêndios florestais, incluindo World Central Kitchen, Pasadena Humane e Baby2Baby.

Como você verifica se uma instituição de caridade é real?

Falando em golpes de combate a incêndios florestais, o chefe de polícia de Los Angeles, Jim McDonnell, sugeriu o uso de ferramentas online como navegador de caridade ou o Site BBB da Califórnia para verificar a instituição de caridade para a qual você está pensando em doar. Outra opção sólida é Ferramenta de pesquisa de organizações isentas de impostos do IRS.

Para saber mais, descubra como um aplicativo ajudou as pessoas a rastrear as condições dos incêndios florestais.