Google Chrome para iOS está recebendo uma tela de ‘pesquisa com o Google Lens’

O Google Chrome e o Google App para iOS estão recebendo um novo recurso de pesquisa visual. Anunciado na quarta -feira, o novo recurso usa o Google Lens para impedir que os usuários executem uma consulta visual em qualquer tela visível. No novo recurso de pesquisa, funciona da mesma forma, o anel para pedir e usa inteligência artificial (IA) pode ser usuários para executar várias atividades para procurar elementos na tela, traduzir o texto e também identificar uma música tocando no dispositivo. A gigante tecnológica baseada em Mountain View Illustrated e o novo recurso também ajudará a visão geral da IA.

Google Chrome agora é uma pesquisa visual de suporte na lente

Em Postagem do blogA gigante da tecnologia alegou que o Google Lens é usado por mais de 20 bilhões de pesquisas visuais todos os meses. Agora, a empresa está expandindo a funcionalidade e oferecendo aos usuários do iPhone novas maneiras de usar a ferramenta.

O Google Chrome para iOS é um recurso visual atualizado com o Google lente. É isso que se chama “tela de pesquisa com o Google Lens”. O recurso funciona no aplicativo e suporta todas as páginas. A gigante da tecnologia disse que os usuários podem puxar, destacar ou tocar no objeto imediatamente para executar a pesquisa visual. Isso eliminará o trabalho nas páginas da captura de tela e abrirá o aplicativo da lente para pesquisar.

Para aparecer, os usuários precisarão explorar o menu de três pontos no canto inferior direito do navegador. Pode não ser capaz de ver a nova opção em itens listados. Ao selecionar a “Tela de pesquisa com o Google Lens”, os usuários podem destacar qualquer parte da tela e da folha inferior da pesquisa do Google será pop, mostrando as informações.

O mesmo recurso também é adicionado ao aplicativo do Google para iOS. Depois de inserir uma página da Web via pesquisa, os usuários podem explorar o menu de três pontos no canto superior direito para encontrar a opção “pesquisar esta tela” e executar rapidamente uma pesquisa visual.

Mark, a empresa ilustrada como visão geral da IA ​​será ativada automaticamente sempre que a consulta relevante estiver na lente. Ele não permite que os usuários encontrem informações rapidamente sem a necessidade de rolar ou tocar no link.