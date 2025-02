Google Pixel 9A vazou Reddit Um novo design da câmera traseira, quatro opções de cores

O Google Pixel 9A deve chegar aos mercados por próximo mês. Além das últimas semanas, muitos evacuam e retornam aos principais recursos do telefone. Recentemente, fotografias de capas oficiais supostamente supostamente online. Agora, paga ao telefone, não vazou, mostrando opções de cores esperadas de política completas. O Google Pixel 9A antecipado, com um tenso G4 SOC, sucederá o Pixel 8A e apresentado em maio de 2024.

Google Pixel 9A vazou Reddit

Um Android manchetes Relatório O que compartilhou o planejamento vazado paga do Google Pixel 9A antecipado. O telefone aparece em quatro opções de cores entre o arco -íris, obsidiano, aglaopheane e porcelana. Parece ser um módulo de câmera traseira plana, avermelhando -se com o painel traseiro do telefone. Isso é notável pela aparência, como a ilha da câmera no pixel 8a anterior.

Diz -se que o Googles Pixel 9A media 154 10 73 x 8,9 mm de tamanho. Esta é a versão maior que a existente e uma bateria maior afirmou ser uma conta após o tamanho da atualização. Espera -se que chegue em casa 5.100mAh Battery, a maior do telefone Pixel novamente. O próximo chocolate é inclinado para manter o suporte de carregamento sem fio de 23W e 7,5W, o mesmo que o Pixel 8A.

Relatórios anteriores, conforme sugerido como Google Pixel 9A, provavelmente receberão um chip de segurança Tensor G4 Soc Titan M2. As encomendas no telefone foram apontadas para começar em 19 de março e esperavam ir para a venda em 26 de março. Preço no telefone para iniciar uma opção de armazenamento de US $ 499 (Rs. 42.000 para 128 GB.

Para a óptica, o Google Pixel 9A deve transportar um lado do sensor traseiro primário de 48 megapixels de 13, o sensor Sony IMX712 de megapixel. Espera-se que a câmera frontal obtenha um sensor de 13 megapixels. O telefone pode vir com a classificação IP68 para pó e resistência à água.