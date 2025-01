Google TV testa recurso de resumo de notícias baseado em IA dos gêmeos, disponível para usuários selecionados

O Google começou a testar um novo recurso de inteligência artificial (IA) para o Google TV na quarta-feira. Chamado de News Brief, o novo recurso resume as principais notícias do dia usando o Gemini e as exibe para os usuários. O recurso foi demonstrado pela primeira vez no Consumer Electronics Show (CES) 2025 no início deste mês. O sistema operacional da empresa para TVs inteligentes integrará em breve vários outros recursos de IA, como conversas de pesquisa e protetores de tela gerados por IA. Durante o período de teste, apenas usuários selecionados terão acesso ao News Brief.

Google TV inicia teste de resumo de notícias

Em um página de suporteO Community Manager do Google anunciou a expansão do recurso de IA revelado anteriormente. A postagem afirmava que o recurso Google TV aparecerá em breve para alguns usuários nos EUA. Usuários selecionados verão uma nova listagem em sua página Para você, intitulada Notícias curtas.

As notícias curtas analisam essencialmente as principais notícias periodicamente ao longo do dia e geram opiniões narrativas para visualização rápida pelos usuários. Os resumos de notícias também serão seguidos de vídeos do YouTube relacionados ao tema. O Google disse que mostra apenas vídeos de “fontes de notícias confiáveis”, mas não mencionou nenhuma publicação ou canal.

Destacando que o News Brief era um recurso experimental, a gigante da tecnologia com sede em Mountain View afirmou que esses resumos de notícias são gerados em modelos Gemini e passam por avaliação humana. Nenhum nome de modelo específico foi revelado. Excelentes novos resumos serão atualizados ao longo do dia.

Embora o Google não tenha mencionado seus planos de repassar as informações dessas notícias, acredita-se que o conteúdo será proveniente de vídeos do YouTube. A empresa também não mencionou se as notícias seriam personalizadas para os usuários com base em seu histórico de navegação ou atividade de pesquisa no Google.

A empresa também ofereceu aos usuários do Google TV uma maneira de fornecer feedback sobre o recurso. Caso encontrem falhas, erros ou outros problemas. Para fazer isso, os usuários precisam pressionar o Google Assistente ou o botão do microfone no controle remoto e dizer “Enviar looks”. Depois disso, eles poderão ver as seguintes instruções na tela. Notavelmente, o Google TV permite que os usuários usem seus smartphones como teclado para digitar feedback.