Grande venda de TVs de Ano Novo reduz TVs Samsung, Hisense, Panasonic e TCL em até 62%

2025 chegou e Woot está comemorando o ano novo com um Venda espetacular de TV Isso significa que os modelos de algumas das melhores marcas de televisores do mercado têm descontos de até 62%. Opções da Samsung, Panasonic, Hisense e TCL estão todas no mix, com opções novas e reformadas. A promoção só vai até o dia 10 de janeiro, ou enquanto durarem os estoques, então você não terá muito tempo para aproveitar as ofertas.

A promoção da Woot oferece opções acessíveis como esta nova TV Hisense A4FH de 32 polegadas, abaixo do preço normal de US $ 230 para apenas $ 130. Não é grande ou alta o suficiente para servir como TV de sala de estar para a maioria, mas é uma TV Android inteligente que pode ser usada em um quarto ou sala de jogos infantil. Se você tem um pouco mais de espaço no orçamento e quer algo em 4K, os modelos Samsung Q60D recondicionados começam em apenas $ 350.

Há também mais TVs Samsung de última geração nesta venda, a maior delas é a enorme TV QLED 4K de 98 polegadas Samsung Q80C 2023, com quase US $ 5.000 de desconto. Você pode obter esta smart TV com Quantum HDR Plus por US$ 3.000. Possui som surround Dolby Atmos, Neo Quantum HDR e HDR Brightness Optimizer, que trabalham juntos para fornecer som envolvente e imagens precisas.

Os compradores que procuram uma opção diferente ficarão satisfeitos em saber que a série Panasonic W95 de 85 polegadas não está mais no mercado. por US$ 1.500um desconto de 50% sobre o preço normal e US$ 500 menos do que custava na Black Friday. Possui tecnologia Mini LED que proporciona brilho, contraste e qualidade de cor. Com taxa de atualização de 144 Hz, o Panasonic W95 é ideal para quem gosta de jogar e assistir conteúdo online. O Nxtframe da TCL é igualmente grande, mas é uma escolha única nesta oferta, com um design superfino semelhante a uma moldura de foto e uma biblioteca de arte para ajudá-lo a combinar melhor com sua decoração quando não estiver em uso. São $ 1.500 de desconto.

Não se esqueça de verificar o seleção completa de televisores Woot à venda. Se você está procurando uma nova TV, mas não tem certeza se essas ofertas são para você, confira nossa lista das melhores ofertas de TV para 2025, com as maiores e melhores marcas aparecendo.