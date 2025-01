Grandes fabricantes de telescópios abrem ação coletiva por suposta manipulação de preços

Um acordo de ação coletiva de US$ 32 milhões foi aprovado pelo Tribunal Distrital dos EUA em San Jose, após alegações de manipulação de mercado por fabricantes de telescópios. O acordo afeta clientes que compraram telescópios nos EUA entre 2005 e 2023, abrangendo marcas como Celestron, Meade, Olivon e Sky-Watcher. As cauções podem ser depositadas até 20 de maio de 2025, pelos compradores que assim o desejarem, conforme relatórios sobre os resultados do julgamento.

De acordo com a reclamação de ação coletiva

Documentos do Litígio Antitruste da Telescopes destaque acusações contra Synta Technology e Ningbo Sunny, empresas controladas por uma família chinesa. De acordo com space.com, as alegações de conspiração incluem conspiração para comercializar telescópios amadores nos EUA, fixar preços e eliminar a concorrência. Ele observa a queixa de que os concorrentes anteriores lutaram para sobreviver, com algumas cláusulas devido à sua incapacidade de sustentar vendas e margens.

Impacto no mercado de telescópios

A ação foi movida em 2016 pela Orion Technologies, fabricante de telescópios com sede na Califórnia, que acusou a empresa de violar as leis antitruste. Apesar de vencer o caso em 2019 e receber um acordo de US$ 50,4 milhões de Ningbo Sunny, a Orion encerrou as operações em 2024. Meade, tendo adquirido o Orion 2021, nem sobreviveu quando a estação Olivon ficou offline.

Divisão de Inspeção Federal e Mercado

Os relatórios indicam que a Synta Technologies adquiriu a Celestron em 2005 e ajudou a Ningbo Sunny a adquirir a Meade em 2013, contornando as restrições da Comissão Federal de Comércio. A empresa concordou em dividir o mercado, com os produtos Synta visando os produtos de ponta da Celestron, enquanto a Ningbo Sunny buscou opções amigáveis ​​ao desenvolvedor da Meade. Este alegado conluio teria levado a preços inflacionados, custando aos EUA centenas de milhares de dólares ao longo de duas décadas.

Próxima Etapa Consumidores

Embora o acordo não especifique violações legais, processos judiciais anteriores contra empresas sob as Leis Sherman e Clayton foram documentados. Uma audiência de aprovação final para o acordo de ação coletiva proposto está agendada para abril de 2025, após a qual os clientes afetados poderão acessar o produto.