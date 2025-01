Guia de equipamentos de corrida: tudo que você precisa para o ano novo

Feliz ano novo! Se você decidiu se tornar um corredor melhor em 2025, agora é a hora de seguir em frente.

Mas isso pode não ser fácil. Com o clima absolutamente frio em muitas partes do país, é tentador simplesmente se enroscar com um chocolate quente e curtir o Netflix. No entanto, as corridas de primavera estão chegando.

Esteja você querendo correr seus primeiros 5 km ou ganhar outra estrela da Abbott World Major Marathon, o treinamento não pode parar por causa do frio e da neve. Atravessar os próximos meses exigirá dedicação, disciplina e a equipe certa.

Falo por experiência própria. Passei o inverno passado treinando para a Maratona de Boston. Agora estou procurando minhas térmicas favoritas enquanto me preparo para correr a Maratona TCS de Londres em 27 de abril.

O equipamento de corrida de inverno às vezes pode ser bastante caro, mas economizar nas camadas principais pode deixá-lo com frio e infeliz. O segredo é buscar negócios e aproveitar ao máximo seu investimento.

Aqui está uma olhada em alguns dos meus equipamentos de inverno favoritos e outros equipamentos de corrida de primeira linha.

É fato: os corredores adoram meias. Pés

Corredores adoram meias

Quando eu era criança, costumava gemer quando encontrava meias na minha meia de Natal. Agora fico animado.

Os corredores não economizam quando se trata de meias. Eles podem fazer a diferença entre terminar uma corrida feliz ou mancar até o fim com os pés ensanguentados.

É por isso que mais do que alguns Footures são sempre trocados na troca anual de presentes da minha equipe de corrida. Custando cerca de US $ 18 o par, as meias coloridas e duráveis ​​​​da Feetures são minha escolha para treinar e competir. Especificamente, o Versões “Elite” Todas as meias oferecem compressão direcionada que ajuda a proteger e apoiar os pés enquanto você corre, sem se sentir muito pesado.

Quando as temperaturas caem abaixo de zero, pego meu par de Smartwool funciona em tempo frio meias de tripulação. Quando se trata de manter os pés aquecidos e secos sem adicionar muito volume, nada melhor do que lã.

Por US$ 24, eles valem a pena. Como os outros produtos Smartwool que usei, eles conseguiram sobreviver a vários ciclos de lavagem sem encolher, como costumam acontecer com as meias de lã.

Apenas alguns pares de tênis de corrida que experimentei recentemente. Bree Fowler/CNET

Para sapatos lindos, deixe isso para os profissionais.



Eu poderia te dizer com quais sapatos corri a Maratona TCS de Nova York (Saucony Endorfina Pro 4) ou quais são meus tênis favoritos para o dia a dia (New Balance Espuma Fresca X 1080v14), mas isso realmente não importa.

A verdade é que o melhor calçado para você vai depender de você, dos seus pés e das suas necessidades. O tamanho 9 em uma marca pode caber de maneira completamente diferente de outra. Sapatos que seu melhor amigo, ou até mesmo um corredor de maratona de classe mundial, acha incríveis, podem ser uma tortura para você calçar.

Se você estiver comprando para si mesmo, vá até a loja de corrida local e obtenha aconselhamento especializado. A tecnologia de adaptação usada por muitas lojas já percorreu um longo caminho. Em 2023, vi de perto o sistema utilizado pela Fleet Foots, rede nacional de lojas em operação. Ele usa inteligência artificial para comparar uma digitalização 3D de seus pés com a de milhões de outros clientes, juntamente com o estoque da loja. Combine essa tecnologia com sugestões de um funcionário da loja e você certamente terá um par de sapatos que adora.

Os Kanes são divertidos e confortáveis. Kane

Por isso sapatos são um péssimo presente, mas tenho uma ideia melhor.

Fiquei feliz com meus tênis de maratona, mas não consegui tirá-los rápido o suficiente depois de cruzar a linha de chegada. Assim que o fiz, coloquei um par de sapatos de recuperação kane. Sim, eles se parecem muito com os Crocs e por US$ 80 o par são muito mais caros, mas acho que valem a pena.

Meus pés inchados tinham o espaço de que precisavam para respirar, enquanto as pequenas protuberâncias da palmilha relativamente firme os massageavam enquanto eu caminhava oito quarteirões até o metrô. Os sapatos calçaram e tiraram com facilidade e felizmente não deixaram marcas em meus pés durante a volta para casa.

Os calçados estão disponíveis em uma variedade de cores e padrões divertidos, incluindo versões licenciadas para ex-alunos e fãs de duas dezenas de faculdades e universidades. Cada par também vem com um prático mosquetão que você pode usar para prendê-los na parte externa de uma bolsa.

luz brilhante

Quer você corra de manhã ou à noite, está escuro nesta época do ano. Luzes e equipamentos refletivos são essenciais, tanto para garantir que os carros vejam você quanto para garantir que você veja todas aquelas rachaduras na calçada e todas aquelas pilhas de cocô de cachorro infelizmente colocadas.

Tenho alguns conjuntos de luzes, mas o meu favorito ainda é o Colete luminoso Tracer2 por Noxgear. Suas luzes LED recarregáveis ​​piscam em um arco-íris de cores divertidas. Eles podem ser vistos a quatrocentos metros de distância e duram até 20 horas com uma única carga.

Por US$ 51, não é barato e eu recomendaria adicionar o opcional Lâmpada rastreadora ($ 32) que prende na frente. É super brilhante e pode ser apontado para baixo para ajudá-lo a detectar rachaduras na calçada e evitar cegar outros corredores que possam tentar olhar diretamente para você.

O colete, que inclui tiras refletivas, cabe em mim perfeitamente e não desliza como uma versão mais barata que usei anteriormente e feita por outra empresa.

Meus companheiros ficariam bravos se eu não mencionasse isso. Alto-falante portátil Bluetooth Noxgear 39G (US$ 56). Faz uma quantidade surpreendente de som para seu tamanho. Em vez de usar fones de ouvido que possam bloquear o som de um carro que se aproxima ou outra ameaça, você pode usar o alto-falante para ouvir sua música enquanto ainda está ciente do que está acontecendo ao seu redor.

Roupas refletivas também podem ajudar os motoristas a ver você. Se você está procurando um casaco de corrida de inverno, pense em comprar um com elementos refletivos. Os pés, mencionados acima, também possuem novas meias reflexivas. Eles oferecem o mesmo amortecimento e desempenho dos demais modelos da empresa, mas são projetados para aparecer nos faróis de um carro.

Moderno e funcional

Eu cresci em Michigan, então tenho dificuldade em pegar resfriado. Corri a Maratona de Nova York com a camisa do meu time e um par de tênis de confiança Shorts de compressão Flipbeltmesmo estando 38 graus lá fora quando comecei a corrida. Com isso dito, finalmente tirei meu par de Leggings Térmicas Flipbelt ($ 65) na semana passada.

A Flipbelt ganhou fama ao produzir cintas de corrida elásticas projetadas para acomodar tudo o que você precisa para uma corrida longa. Já tive problemas no passado com uma faixa que esticava e descia no meio da corrida.

Shorts e leggings resolvem esse problema incorporando o mesmo espaço de armazenamento em calças de compressão que permanecem no lugar. Eles oferecem espaço suficiente para guardar seu telefone, chaves, garrafa de água e todo o combustível e lanches que você precisa para uma longa corrida.

Achei as leggings um pouco difíceis de colocar, mas depois de colocá-las no lugar, elas não se movem e fornecem um suporte semelhante ao de um macacão, mesmo se você carregar os bolsos. A versão térmica me manteve aquecido sem adicionar muito peso. Estou ansioso para usá-los na minha próxima corrida.

Seja para proteger o rosto do sol ou para manter as orelhas aquecidas, quase sempre uso chapéu quando corro. Normalmente é um boné de beisebol, mas quando o mercúrio cair, procurarei uma de minhas opções mais polares.

Sprints, conhecida por sua designs extravagantesfaz meus bonés estilo beisebol favoritos, ultraleves e superconfortáveis. eles têm alguns novas opções frescas de inverno que estou ansioso para tentar.

Enquanto isso, um dos meus novos chapéus favoritos é o Turtle Fur. Esse chapéu de lã merino (US $ 58) é superleve e permanece ligado quando corro, além de manter aquecidos meus ouvidos propensos ao frio.

Falando em lã merino, a Smartwool sabe algumas coisas sobre como se vestir para o inverno. Ele colaborou com o sapateiro Altra para criar uma coleção de roupas de corrida de inverno completa com um par de sapatos Altra forrados de lã combinando.

A coleção feminina vem em um lindo esquema de cores berinjela, preto e carvão e inclui top de manga comprida, colete e pulôver com meio zíper, entre outros itens. Foi lançado no início deste ano como um Exclusivo REImas agora você pode encontrá-lo no site da Smartwool.

Os sapatos não estavam disponíveis para experimentar, mas as roupas me mantiveram aquecido em um dia em que as temperaturas caíram para cerca de 20 graus. As camadas me deram a amplitude de movimento necessária para correr, sem adicionar muito volume. Tenho certeza que vou levá-los muito para passear neste inverno.

A Adidas Dunami. adidas

Tons para todos os orçamentos

Só porque está frio não significa que não haja luz lá fora. Bons tons ainda são essenciais. Linha Goodr de óculos de sol ativos (US$ 25) ainda são a melhor opção de orçamento. Eles bloqueiam os raios UVA e UVB prejudiciais, não escorregam pelo nariz quando você transpira e vêm em muitas cores e armações divertidas. Eles não duram para sempre, principalmente se você comprar aqueles com lentes espelhadas, que riscam facilmente.

Recentemente experimentei alguns pares da Tifosi. Custa cerca de US$ 35, um pouco mais, mas até agora parecem um pouco mais duráveis. Eles não são pesados, mas parecem resistentes. Minha filha adolescente se apaixonou instantaneamente pelo meu par de Santuário Modelos, e ainda não os recuperei, mas ela também não os quebrou. Eu tenho usado o Mostrar modelo.

Para pessoas que procuram algo exclusivo e ficam lindas fazendo isso, o Adidas Dunamis (US $ 210) apresentam lentes transparentes, reflexivas e envolventes que são leves como uma pena e farão você se sentir como um atleta profissional. Apenas um aviso de que estes são destinados a rostos maiores. Se você é uma pessoa pequena como eu, eles podem ser um pouco grandes para você.

Outra grande equipe

Os corredores precisam se manter hidratados mesmo quando está frio lá fora, e todo corredor ficaria feliz em receber uma ótima garrafa de água.

Meu favorito no momento é Garrafa portátil ExoShot 2.0 de 14 onças da Nathan. É um frasco macio que fica guardado em um estojo de tecido. Há uma alça ajustável que envolve sua mão, para que você não precise segurá-la enquanto corre. É fácil de espremer e beber.

O melhor de tudo é que não escorre e pode ser jogado na máquina de lavar louça. Eu usaria muito mais essa garrafa se minha filha não a tivesse roubado também para suas próprias corridas.

Géis, mastigáveis ​​e outros tipos de combustível também valem a pena. Eu sou um fã de Mastigadores energéticos Skratch Labs. Eles têm menos gosto de produtos químicos e mais de ursinhos de goma. Alguns dos meus produtos favoritos vêm de Desviradouma empresa de xarope de bordo com sede em (você adivinhou) Vermont. É Combustível atlético de xarope de bordo com café Isso me dá a energia de que preciso, sem incluir produtos químicos que não consigo pronunciar.

Quando procuro um gel tradicional, geralmente é um Maurten. Enquanto outras marcas oferecem uma variedade de sabores semelhantes ao Baskin-Robbins, Maurten vem em apenas um, que não tem gosto de nada, mas não é super doce. Demora um pouco para se acostumar, mas descobri que é fácil para o estômago.