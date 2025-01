HOMEM DE 69 ANOS COM PARALISIA Um drone virtual usando um implante cerebral

Um paraplégico de 69 anos pilotou com sucesso um drone virtual usando uma interface cérebro-computador (BCI) que interpreta sinais neurais. Esse recurso inovador permitiu ao participante navegar pela pista de obstáculos de um videogame imaginando movimentos específicos dos dedos. Um dispositivo inovador que une a atividade cerebral e o controle em tempo real mostra aplicações potenciais para ajudar pessoas com desafios de mobilidade a realizar tarefas complexas. Estes desenvolvimentos marcam um avanço significativo na aplicação de BCIs para melhorar as funções motoras.

Um avanço detalhado na medicina natural

De acordo com um * estudar em medicina, um homem que havia sido paralítico em todos os quatro membros após uma lesão na medula espinhal, controlou um drone virtual usando sinais neurais ligados ao movimento de imagens específicas de círculos de dedos. A pesquisa foi baseada em eletrodos implantados no córtex motor esquerdo do participante, que haviam sido colocados na operação anterior, em 2016. Algoritmos foram treinados para decodificar sinais cerebrais quando o polegar direito era pressionado, movendo vários pares de dedos ou suas articulações.

Inquisidores anunciado Ao sincronizar inicialmente os movimentos imaginados do participante com uma mão virtual exibida na tela, eles atingem um alto nível de precisão, atingindo até 76 alvos por minuto. Mais tarde, sinais de navegação foram anexados ao drone, permitindo-lhe navegar por uma quadra de basquete virtual girando os anéis em tempo real.

Pesquisa especializada sobre o potencial dos aplicativos

Matthew Willsey, neurocirurgião da Universidade de Michigan e coautor do estudo, disse que compartilhou a experiência de tocar um instrumento musical e que teve o cuidado de mantê-lo e controlá-lo. Willsey observou que a pesquisa busca controlar vários movimentos simultaneamente, potencialmente auxiliando atividades como digitar ou tocar instrumentos musicais.

John Downey, pesquisador do BCI da Universidade de Chicago, descreveu o trabalho como um primeiro passo importante para a compreensão dos mecanismos de controle. Ele destacou o potencial desta tecnologia como uma ferramenta versátil para pessoas com mobilidade limitada. Os pesquisadores pretendem expandir o sistema para decodificar sinais de dez dígitos.