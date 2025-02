Honor, os Mauris chineses que desejam a marca, anunciaram a integração de seu assistente virtual do Yoyo com o modelo de inteligência artificial de Intenek-R1 (AI) em sábado. A empresa alegou se tornar o primeiro dispositivo Android a oferecer modelo de IA em seus pensamentos. Com o assistente de país desta empresa, poderá explorar os recursos do modelo de raciocínio para concluir serviços complexos. Paint nas semanas anteriores, e a Microsoft na Blue AI Foundry também adicionou o modelo Intenek-R1 a uma oferta de sugestão de anúncios. Atualmente, a pintura em um voto do Yoyo está disponível apenas na China.

Deepseek-R1 integrado ao voto do yoyo de honra

Em depois O Weoibo, o manuseio oficial de honra anunciou a integração e novas capacidades e o assistente do Yoyo agora suportam. O Modelo de Idioma (LLM) está disponível para usar o Magic 8.0 e mais recente com o Voto Yoyo versão 80.0.1.503 e mais recente.

Intendesek na loja Yoyo

Crédito da foto: Weibo / Honra

Use Adepseek-R1, os usuários de honra na China estarão na Yooo Store e encontrarão o modelo para iniciar a entrevista com ele. O Exsumseeek de boas-vindas: “Sou um agente inteligente baseado na versão de código aberto do AePseeeek-R1, dedicado a trazer aos usuários um imerso-r1, dedicado aos usuários a se aprofundar e entender os usuários a cavar mais a essência do processo de explorar o conhecimento de resolver problemas e estimular a criatividade “, conforme a Huawei Central Relatório.

Penny of Integration está atualmente enrolada na versão beta e, para vir falhas e bugs que podem ingressar na experiência do usuário. De acordo com a honra, o Abepseek-R1 melhorará o processamento de linguagem natural do Assistente Virtual, a razão e a compreensão contextual do controle de adoção. A empresa foi relatada para mais de 13 milhões de usuários ativos mensais para usar o Virtual Assistant Yoyo.

O Abysseek-R1 é um modelo focado na conta com um transparente da cadeia de pensamentos (COT). Isso significa que os usuários podem ver o processo de IA enquanto ele quebra em problemas complexos, conjecturas duplas em sua saída e verifica conforme os métodos alternativos. A empresa não revela ou o modelo de IA também pode se comunicar com as informações de outros aplicativos ou não.

Embora o lançamento atual inclua apenas a China, isso é sombrio ou honra também introduzirá o modelo de IA de código aberto nos mercados globais. O estacionamento no modelo de IA chinês enfrentou segurança na empresa pós -segurança de cibersegurança descobriu que, no código -fonte do Aepseek Chatbot, e manchá -lo à empresa de telecomunicações chinesa que é proibida nos EUA. O regulador da Austrália e os reguladores da Itália já proibiram a plataforma de IA.

Os links de afiliados podem ser gerados automaticamente – consulte nossas declarações éticas para obter detalhes.