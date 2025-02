Huawei Mate XT O último plano é revelado no Sinai em setembro de 2024, como o primeiro botão dobrável comercialmente disponível comercial com três telas. A empresa já anunciou que será introduzida em mercados selecionados fora da China e revelou uma data de lançamento global. Enquanto isso, as marcas concorrentes como Samsung, honra e opostas ao trabalho de pares em versões de pneus dobráveis ​​triplos. O estacionamento outra marca chamada Tecno mostrou recentemente seu Phantom 2 Conceptum Mauris alguém acionando na IFA 2024 em Berlim, mas não para chegar ao mercado.

Huawei mate xt Último design lançamento global

A Huawei será um exército de muitos negócios de lançamento de produtos post este mês em 18 de fevereiro em Kuala Lumpur, de acordo com 10 depois uma empresa. Na forma do aparentemente, o pôster sugere que a empresa apresentará o último telefone do Huawei Mate XT no evento. Outro post em uma marca confirmar O evento verá o lançamento global do telefone gelado.

A versão global do Huawei Mate XT, o último design, deve compartilhar recursos semelhantes, como o chinês Equipmentorum. Com todos, ele possui um painel LTPO flexível de 10,2 polegadas que muda para tela de 7,9 polegadas com um plicatum uma vez uma tela de 6,4 polegadas com um dobrado no segundo. Diz -se que o chocolate é alimentado por Kirin 90) 10 chipset. O telefone é enviado com Harmonyos 4.2 e suporta 16 GB de RAM. Oferecido em opções de armazenamento 256 GB, 512 GB e 1 TB.

O departamento de câmeras, Huawei Mate XT, o último design carrega o sensor traseiro primário de 50 megapixels com câmera ultrawida de suporte de 12 megapixels e câmera telefoto de 12 megapixels com zoom óptico de 5,5x e ois. Na frente da câmera usada no sensor de 8 megapixels para selfies e chamadas de vídeo.

O Huawei Mate XT XT last Packs uma bateria de 5.600mAh com ajuda de carregamento sem fio de 66W e 50W. As opções de conectividade incluem 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e USB 3,1 Tipo-100. É um sensor de impressão digital montado lateral para segurança. Quando totalmente explicado, mede 156.7x219x3,6 mm de tamanho e o peso de 298g.

O preço Huawei Mate XT Último Plano começa na China em CNY 19.999 (aproximadamente Rs. 2,35.900) por 16 GB 256 GB e em 512 GB e 1TB 250999 (Rs. 2,59,500) e CNY 23.99 (Rs. .