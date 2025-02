Hubble revela Bullet Cosmic, que deu ao Bullseye Galaxy seus anéis de registro

Como impressões digitais e flocos de neve, não há duas galáxias em todo o universo. Mas uma nova descoberta em 567 milhões de anos -luz é realmente única.





Lá, os astrônomos encontraram uma galáxia com cinto, não uma, mas nove Anéis concêntricos – As consequências de uma reunião violenta com uma galáxia anã azul que passou por seu coração, enviando ondas de choque que estavam se lançando para o espaço.





Oficialmente nomeado Leda 1313424, esta galáxia recebeu o título apropriado da Galáxia Bullseye, e sua descoberta fortuita é uma nova janela sobre o crime da galáxia na galáxia.

“Nós atraímos o alvo em um momento muito especial”, ” Disse o astrônomo Pieter de Dokkum da Universidade de Yale. “Há uma janela muito estreita após o impacto quando uma galáxia como essa teria tantos anéis”.





As chamadas galáxias são extremamente raras no universo e são consideradas o resultado de um conjunto de circunstâncias muito específicas. Embora o espaço esteja principalmente vazio, as galáxias são reunidas ao longo dos filamentos da rede cósmica, o que leva a mais colisões entre elas do que você pensa.





As interações entre galáxias podem assumir muitas formas e produzir vários resultados. As galáxias nos anéis – como o objeto misterioso e famoso de Hoag – são consideradas o resultado de uma colisão na qual uma galáxia explode diretamente através do centro de outro.

A Galáxia Bullseye confirmou que esse processo está ocorrendo efetivamente.





Não muito longe da maior galáxia é menor, visto em imagens leves visíveis usando o telescópio espacial Hubble. As observações realizadas usando a imagem da Web Keck Cosmic (KCWI), que é otimizada para comprimentos de onda azul visíveis, revelaram que essa galáxia menor não está apenas perto de Bullseye, a uma distância de apenas 130.000 quilômetros (cerca de 80.000 milhas), mas ligada.





“O KCWI forneceu a visão crítica desta galáxia complementar que vemos em projeção perto do alvo”. disse o astrônomo Imad Pasha da Universidade de Yale.





“Encontramos uma assinatura clara do gás que se estende entre os dois sistemas, o que nos permitiu confirmar que essa galáxia é de fato a que roubou o centro e produziu esses anéis”.





“Os dados do KCWI que identificaram o” dardo “ou o impacto são únicos. Não houve outro caso em que você possa ver claramente o gramado de gás de uma galáxia para outra”. Há um cais acrescenta.





“Que existe todo esse gás entre a velocidade de uma galáxia e a outra é a chave, mostrando que o material é removido de uma galáxia, deixada pelo outro, ou ambos.

Os anéis são regiões mais altas de densidade, onde o material galáctico foi acumulado por choques ondulados. A aprovação de poeira e gás desencadeia a formação de estrelas, resultando em maior densidade de estrelas, e é por isso que os anéis brilham tão brilhantemente.





O anel mais distante é relativamente baixo e tênue e só foi visto em imagens de KCWI, longe do corpo principal da galáxia. Toda a galáxia tem um período de 250.000 anos -luz de diâmetro.





Essa lacuna entre os anéis é uma maravilha, mostrando que os anéis se espalham para fora da mesma maneira que fornecidos pela teoria, os dois primeiros anéis se espalhando rapidamente, os seguintes anéis se formando mais tarde.

É como soltar uma pedra em um lago.





“Se tivéssemos que olhar diretamente para a galáxia, os anéis teriam o ar circular, com anéis agrupados no centro e cada vez mais espaçados”. Pasha diz.





Os dados fornecidos por esta maravilhosa galáxia ajudarão os astrônomos a ajustar seus modelos e teorias a entender melhor como essas colisões ocorrem. Os pesquisadores também esperam que futuras observações com os próximos telescópios obtenham ainda mais galáxias no ringue, escondendo -se nas grandes extensões do cosmos.

A pesquisa foi publicada em Cartas de jornal astrofísicos.