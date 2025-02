IIT Madras e Isro revelam Iris, o primeiro semicondutor da Índia no nível aeroespacial

No Instituto Indiano, Madras (IIT Madras) e Organização de Pesquisa Espacial Indiana (ISRAS), desenvolvida com sucesso e na área de chip semicondutor no nível aeroespacial, observa no espaço de um passo significativo em sua autoconfiança no O espaço de um grau significativo de autoconfiança no espaço é um passo significativo para a autoconfiança no espaço é um passo significativo na autoconfiança no espaço, é um passo significativo para a autoconfiança no espaço na tecnologia espacial. O chip, o controlador RISCV nativo de Iris (controlador riscv para aplicações espaciais), foi projetado com base no processo shakti e destinado a usar no uso dos sistemas IUT e computados. No projeto, alsigna nos esforços da Índia para reduzir a dependência da tecnologia de semicondutores estrangeiros e faz parte de uma iniciativa mais ampla para fortalecer as capacidades nativas nas aplicações espaciais.

Desenvolvimento e testemunha do chip arco -íris

De acordo com RelatórioE Unidade de Sistemas de Inércia ISRO (IISU) em Thiruvananthapuram reduzindo o IIT Madras para definir especificações e desenvolver chip. O design incorpora falhas, tolera memórias internas para melhorar a confiabilidade e inclui as necessidades do cliente e os módulos de interface periférica como cordico, temporizadores de vigilância e ônibus em série avançados. O teste do semicondutor foi a convocação para as missões espaciais, com um rigoroso software e estimativas de hardware realizadas na finalização do chip.

Completar a fabricação e montagem indígenas

Professor de Kamakoti, diretor do IIT Madras, hoje na Índia, todo o processo de desenvolvimento, incluindo design de chips, fabricação, embalagem, montagem da placa -mãe e software na Índia. O projeto faz parte do Marte “Digital India Risc-5” Mars (DIRV), que suporta produtos baseados em microprocessadores de desenvolvimento doméstico com padrões de alta segurança.

Isro e apoio energético para a inovação indígena

Presidente da ISRO Dr. 5 Narayanan expressou satisfação com o desenvolvimento do controlador da íris, entusiasmado com a contribuição em Marte ‘Make The India’ da Índia. Kamaljeet Singh, Diretor Geral do Laboratório de Semicondutores (SCL) Chandigarh, do qual, o Sall continua começando a colaborar com a Academia e as startups para promover a autoconfiança da Índia em produtos semicondutores ingleses.