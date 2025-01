IMC marginalizado na nova definição de obesidade que favorece a avaliação da saúde

No meio de crescente burburinho em torno de Ozempic e medicamentos semelhantes para perda de pesoum grupo de 58 pesquisadores questiona o caminho obesidade é definida e diagnosticada, argumentando que os métodos atuais não conseguem captar a complexidade da doença. Eles oferecem uma abordagem mais sutil.

Aquele do grupo definição revisadapublicado em The Lancet Diabetes e Endocrinologia em 14 de janeiro, concentra-se em como o excesso de gordura corporal, uma medida chamada adiposidade, afeta o corpo, em vez de baseado apenas no índice de massa corporal (IMC)que relaciona o peso de uma pessoa com sua altura. Eles sugerem duas categorias: obesidade pré-clínica, quando uma pessoa tem excesso de gordura corporal, mas seus órgãos funcionam normalmente, e obesidade clínica, quando o excesso de gordura prejudica os órgãos e tecidos do corpo.

Esta mudança pode melhorar o atendimento clínico, políticas públicas de saúde e as atitudes da sociedade em relação à obesidade, diz Elisabeth van Rossum, endocrinologista do Centro Médico da Universidade Erasmus, em Roterdão, na Holanda.

“Agora a ideia é comer menos, movimentar-se mais e você vai perder peso”, diz van Rossum, que não participou do trabalho. Embora um estilo de vida saudável seja importante, acrescenta ela, “se fosse assim tão simples, não teríamos uma epidemia, e este artigo é uma excelente contribuição para o debate sobre a complexidade da obesidade”.

Problema global

Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo vivem com obesidade, e a condição está associada a aproximadamente 5 milhões de mortes a cada ano devido a doenças como diabetes E doença cardiovascular.

Por ser fácil de medir e comparar, o IMC tem sido utilizado há muito tempo como ferramenta de diagnóstico da obesidade. Mas não oferece um quadro completo da saúde de uma pessoa porque não leva em conta as diferenças na composição corporal, como massa muscular e gordura.

Para as pessoas de ascendência europeia, a obesidade é geralmente definida por um IMC de 30 ou mais, o que se correlaciona com um elevado nível de gordura corporal. No entanto, um atleta musculoso pode ser classificado como obeso com base no IMC, enquanto alguém com IMC “normal” pode ter excesso de gordura que aumenta o risco de problemas cardíacos ou outros problemas graves de saúde, explica Francesco Rubino, cirurgião bariátrico do King’s College. . Londres, que liderou o grupo que propôs a nova abordagem.

Os métodos convencionais levam a tratamentos desnecessários para algumas pessoas e à exclusão de outras que precisam de ajuda, diz ele. Para resolver esse problema, Rubino e colegas propõem um sistema de diagnóstico de obesidade que vai além do IMC, combinando-o com outros métodos, como medir a circunferência da cintura, que é um indicador de adiposidade, ou scanners corporais que usam raios X de baixa intensidade, que podem diretamente medir a massa gorda.

Embora não exista um limite fixo para a obesidade, a gordura corporal é geralmente considerada excessiva quando excede 25% nos homens e 30-38% nas mulheres. Como medir diretamente a adiposidade pode ser impraticável ou caro, outros marcadores de saúde, como a circunferência da cintura, a relação cintura-quadril ou a relação cintura-altura, são importantes, dizem os pesquisadores. No entanto, acrescentam, é razoável supor que alguém com IMC acima de 40 tenha gordura corporal elevada.

O diagnóstico da obesidade também deve levar em consideração os resultados dos testes laboratoriais padrão, o histórico médico e as informações sobre as atividades diárias para avaliar como o excesso de gordura corporal pode afetar a saúde de uma pessoa, diz o co-autor do estudo Robert Eckel, endocrinologista do Campus Médico Anschutz da Universidade do Colorado. para Aurora. “Estes são critérios de diagnóstico objetivos e são padronizados em todos os sistemas de saúde globais”, diz ele.

Avaliações personalizadas que levam em conta idade, gênero e etnia são igualmente importantes, pois alguns grupos podem enfrentar riscos à saúde com limiares de IMC mais baixos do que outros, diz Louise Baur, coautora do estudo e pediatra da Universidade de Sydney, na Austrália.

Duas categorias

Embora as pessoas com obesidade pré-clínica tenham tecidos que funcionam normalmente, correm maior risco de desenvolver problemas de saúde do que as pessoas não obesas. Eles podem beneficiar de aconselhamento e medidas preventivas, como mudanças no estilo de vida, para reduzir o risco de desenvolver problemas de saúde mais graves, afirma o grupo.

A obesidade clínica ocorre quando o excesso de gordura danifica órgãos ou limita seriamente as atividades diárias, como caminhar ou vestir-se. Pessoas com obesidade clínica podem precisar de tratamentos para melhorar sua saúde e prevenir complicações.

Rubino observa que esta abordagem é particularmente importante com o uso crescente de medicamentos para perda de peso, porque ajuda a fornecer diagnósticos mais precisos e torna o tratamento eficaz e rentável.

Desafio do estigma

A abordagem, que tem sido apoiada por dezenas de grupos científicos e de defesa dos pacientes em todo o mundo, reflecte a evidência crescente dos efeitos da obesidade na saúde, diz van Rossum. Outro quadro, publicado no ano passado, também reconhece que o diagnóstico da obesidade deve ir além do IMC para incluir uma avaliação dos seus impactos na saúde.

No entanto, muitos prestadores de cuidados de saúde ainda veem a obesidade como um problema de força de vontade e não como uma doença causada pelo excesso de gordura, independentemente das suas causas subjacentes, que podem incluir alterações hormonais e fatores genéticos, explica van Rossum. Na Holanda, por exemplo, um estudo da qual ela foi coautora descobriu que a maioria das pessoas obesas havia sofrido estigma nos cuidados de saúde. Este estigma muitas vezes impede as pessoas de procurarem cuidados, realçando a necessidade de uma melhor educação e comunicação sobre esta doença.

Embora a abordagem mais recente pretenda fornecer uma imagem mais precisa da obesidade, não está claro se conduzirá a mais ou menos diagnósticos, ou como irá afectar a gestão da doença na clínica. “Com o tempo, esperamos que este tipo de avaliação seja incluído nas diretrizes da prática clínica”, diz Baur.

Este artigo foi reproduzido com permissão e foi publicado pela primeira vez 14 de janeiro de 2025.