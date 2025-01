Incêndios em Los Angeles: doações, esforços de socorro e como ajudar as vítimas dos incêndios

Há dias, Incêndios no condado de Los Angeles devastaram comunidades e destruíram mais de 27.000 acres e 2.000 casas, empresas e outras estruturas. Os incêndios deslocaram milhares de pessoas que fogem das chamas em busca de segurança.

Para os interessados ​​em ajudar nos esforços de socorro, reunimos recursos para os necessitados, organizações para as quais você pode doar e formas de apoiar aqueles que estão lidando com a devastação causada por esses incêndios.

Leia mais: Em meio aos incêndios em Los Angeles, o aplicativo Watch Duty fornece informações oportunas sobre as condições dos incêndios florestais

Criamos esta lista a partir de comentários sobre Navegador de Caridadeque classifica as instituições de caridade com base na sua saúde financeira, responsabilidade e transparência. Charity Navigator atribuiu a designação “Give with Confidence” às organizações listadas abaixo. Antes de doar, você deve certificar-se de que determinada instituição de caridade esteja alinhada com seus valores e que a doação seja usada da maneira que você deseja. Charity Navigator também coletou uma lista de instituições de caridade altamente avaliadas fornecendo alívio e recuperação às pessoas afetadas pelos incêndios florestais de Palisades, Eaton e outros incêndios florestais na área de Los Angeles.

Para obter mais informações, consulte nosso guia sobre como examinar uma instituição de caridade.

Cruz Vermelha Americana

A Cruz Vermelha Americana participa de esforços de socorro a incêndios florestais para abrigar famílias, servir refeições, apoiar o pessoal de emergência, fornecer cuidados médicos e entregar suprimentos de emergência. Você pode ser voluntário na Cruz Vermelha Americana ou fazer uma doação financeira. Mais informações sobre como sua doação ajuda no combate a incêndios florestais aqui.

bebê2babe

A Baby2Baby fornece fraldas, alimentos, fórmulas e itens essenciais de higiene para crianças e famílias afetadas pelos incêndios. Pode faça uma doação ou encontre oportunidades de voluntariado aqui.

Fundação Comunitária da Califórnia

A California Community Foundation está fornecendo fundos essenciais para organizações sem fins lucrativos que auxiliam na recuperação de incêndios e nos esforços de reconstrução. Você pode saber mais sobre esta iniciativa e como contribua aqui.

Fundação de Bombeiros da Califórnia

A California Fire Foundation está fornecendo ajuda às vítimas com assistência financeira imediata. Pode Faça uma doação para combater incêndios florestais e desastres aqui.

Alívio direto

Alívio direto está se mobilizando para entregar importantes suprimentos médicos e ajuda financeira aos centros de saúde que atendem as pessoas afetadas pelos incêndios devastadores em todo o condado de Los Angeles.

Fundação do Corpo de Bombeiros de Los Angeles

A Fundação do Corpo de Bombeiros de Los Angeles está fornecendo equipamentos, tecnologia e recursos críticos de emergência para apoiar as equipes do LAFD no combate aos incêndios. Pode faça uma doação aqui.

Banco Alimentar Regional de Los Angeles

O Banco Alimentar Regional de Los Angeles está fornecendo assistência alimentar de emergência às famílias e residentes afetados pelos incêndios que assolam o condado de Los Angeles. O Banco Alimentar está a aceitar doações de alimentos nos nossos dois centros de distribuição, das 8h00 às 17h00, localizados em:

1734 East 41st Street Los Angeles, CA 90058

2300 Pellissier Place Indústria, CA 90601

Você pode aprender mais sobre esforços de combate a incêndios aqui.

Pasadena humanitária

Os incêndios também afetam os animais. Pasadena humanitária está resgatando, abrigando e reunindo animais de estimação com seus donos afetados pelos incêndios florestais no sul da Califórnia.

Caminho Unido do Condado de Ventura

Considere fazer um doação financeira para ajudar com alívio imediato e de longo prazo para as comunidades afetadas pelo incêndio em Palisades.

Outras maneiras de ajudar e permanecer seguro

Aqui estão outras maneiras de ajudar nos esforços de combate a incêndios, além da doação de dinheiro ou suprimentos: