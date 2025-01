Incríveis gadgets de tecnologia doméstica que amamos da CES 2025 até agora

Grande parte da tecnologia de segurança doméstica concentra-se na porta da frente. Na CES 2025, vimos empresas de segurança doméstica fazerem planos para combinar tudo em um único dispositivo. O resultado? Bloqueios de vídeo inteligentes de marcas como Lockly e TCL que fazem de tudo um pouco.

Essas fechaduras monitoram o acesso à porta e permitem passagens de teclado, impressões digitais ou até mesmo Apple Home Keys, como as melhores fechaduras inteligentes do mercado. Mas, como as melhores campainhas com vídeo, as fechaduras também possuem câmeras de alta resolução que podem detectar pessoas, enviar alertas para o seu telefone e permitir a comunicação bidirecional de aplicativos. E em vez de conectar uma tela de terceiros, possuem telas integradas à fechadura para que você possa ver quem está se aproximando da porta, sem a necessidade de olho mágico ou outros dispositivos.

O Vision Prestige da Lockly se destaca aqui especialmente por seu teclado touchscreen e compatibilidade com Apple, mas quando chegar no final deste ano, você terá que desembolsar US $ 500 por esta tecnologia de segurança completa.