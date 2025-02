“ Incrível ”: o janeiro mais quente do disco atordoa os cientistas

O mês passado foi o mais quente de janeiro nunca registrado, em Blitz, os climatologistas altos e excelentes que esperavam que as condições mais frias da Nina finalmente começassem a suprimir uma sequência de calor de longo prazo.





Serviço de Mudança Climática de Copérnico disse que janeiro era de 1,75 ° C quente Que tempos pré -industriais, estendendo uma série persistente de picos históricos em 2023 e 2024, enquanto as emissões de gases de efeito estufa causadas por humanos aquecem o planeta.





Os climatologistas esperavam que esse destino excepcional se acalmasse após um evento de aquecimento de El Nino culminou em janeiro de 2024 e que as condições gradualmente foram para uma fase de refrigeração da Nina.





Mas desde então, o calor se concentrou em níveis recordes ou menos registros, despertando um debate entre os cientistas sobre o que outros fatores poderiam se aquecer até o extremo superior das expectativas.

Janeiro de 2025 foi o janeiro mais quente já registrado. O mês passado estava 1,75 ° C acima do nível pré-industrial e 0,79 ° C acima da média 1991-2020. A persistência de alta temperatura. sublinha importantes tendências climáticas.

Os cientistas alertam que cada fração de um grau de aquecimento aumenta a intensidade e a frequência de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, forte precipitação e secas.





Janeiro foi de 0,09 ° C quente que a cúpula anterior em janeiro de 2024 – uma “margem de tamanho” em termos de temperatura global, disse Julien Nicolas, clima da Copernic.





“É isso que faz um pouco de surpresa … você não vê esse efeito de resfriamento, ou pelo menos o freio temporário, na temperatura mundial que esperávamos ver”, disse ele à AFP.





Stefan Rahmstorf, da Universidade de Potsdam, disse que foi a primeira vez que as temperaturas registradas durante um período Nina foram superiores às de um El Nino anterior.





“Isso é muito preocupante nos últimos sessenta anos, os vinte e cinco de janeiro de Nina foram mais frios do que os anos circundantes”, disse ele.





Nós não nina

Este ano, a Nina deve ser baixa e Copérnico disse que as temperaturas dominantes em certas partes do Oceano Pacífico equatorial sugeriram “uma desaceleração ou abandono do movimento em direção ao” fenômeno de resfriamento.





Nicolas disse que poderia desaparecer completamente em março.





No mês passado, Copérnico disse que as temperaturas globais estavam em média 2023 e 2024 excederam 1,5 graus Celsius pela primeira vez.





Isso não foi uma violação permanente do objetivo de aquecimento a longo prazo de 1,5 ° C sob o acordo climático de Paris – mas foi um sinal claro de que o limite foi testado.





No geral, 2025 não devem seguir 2023 e 2024 nos livros de história: os cientistas prevêem que ele será o terceiro ano mais quente até o momento.





Copernicus disse que monitoraria de perto as temperaturas do oceano ao longo de 2025 por conselhos sobre como o clima poderia se comportar.





Os oceanos são um regulador climático vital e um poço de carbono, e as águas mais frias podem absorver quantidades maiores de atmosfera da atmosfera, o que ajuda a reduzir as temperaturas do ar.





Eles também armazenam 90% do excesso de calor preso pela liberação de gases de efeito estufa pela humanidade.





“Esse calor é necessário para ressurgir periodicamente”, disse Nicolas.





“Acho que essa também é uma das perguntas – é isso que aconteceu nos últimos dois anos?”





As temperaturas da superfície do mar estavam excepcionalmente quentes em 2023 e 2024, e Copernicus disse que as leituras em janeiro foram a segunda maior já registrada.





“Isso é um pouco confuso – por que eles permanecem tão quentes”, disse Nicolas.





Perguntas abertas

Bill McGuire, um climatologista do University College of London, disse que estava “surpreendente e francamente aterrorizante” que janeiro permaneceu em picos recordes, apesar do surgimento da Nina.





Joel Hirschi, do Centro Nacional de Oceanografia Britânico, foi avisado de ler dados demais durante um único mês, dizendo que o calor recorde foi observado após as fases de El Nino, mesmo após o início da Nina.





Os cientistas são unânimes de que a combustão de combustíveis fósseis motivou amplamente o aquecimento global a longo prazo, e que a variabilidade climática natural também possa influenciar as temperaturas de ano para ano.





Mas os ciclos de aquecimento natural como El Nino por si só não podiam explicar o que havia acontecido na atmosfera e nos mares, e as respostas foram procuradas em outros lugares.





Uma teoria é que uma passagem global para o transporte mais limpo no aquecimento acelerado de 2020, reduzindo as emissões de enxofre que tornam as nuvens mais semelhantes a um espelho e refletindo sobre a luz solar.





Em dezembro, um artigo avaliado pelos colegas examinou se uma redução nas nuvens baixas havia deixado mais calor na superfície da terra.





“São avenidas que devem ser levadas a sério e permanecerem abertas”, Robert Vautard, um dos principais cientistas do grupo de especialistas climáticos da ONU, o IPCC.





O monitor da UE usa bilhões de medidas de satélite, navios, aviões e estações meteorológicas para ajudar seus cálculos climáticos.





Suas gravações datam de 1940, mas outras fontes de dados climáticos – como núcleos de gelo, anéis de árvores e esqueletos de coral – permitem que os cientistas estendam suas conclusões usando provas de muito mais adiante no passado.





Os cientistas dizem que o período atual é provavelmente o mais quente que a terra tem 125.000 anos.

© AGENCE FRANCE-PREPLE