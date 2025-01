Índia do Projeto Gaganyaan: tripulação Uncrewed All I. Espaço de exploração

A Índia viajou para o espaço da exploração humana crítica observada ao enviar uma multidão da primeira missão RAW sob Gaganyaan. O módulo, a propulsão do líquido inserido no centro do sistema propulsão líquido (LPSC) em Bengaluru, para o espaço do centro de Satush Dhawan Sriharikota foi enviado. Este programa em 21 de janeiro de 2025, nos esforços relevantes da Índia, para a capacidade do humano.

Liquida para evitar os detalhes do sistema

A ser relatado por finançasDe acordo com o ISRO, o sistema de propulsão de módulos (CMPs) incorporam o sistema de controle de reação bi-propulsor (RCS). Esse sistema é essencial para o eixo do teste com precisão-pitch, guinada e roll-by a descida e incrementos de reentrada. As operações do módulo do módulo iniciarão e continuarão até que o sistema do retardo baseado em pára -quedas seja explicado. Sistema Propugal 12 Trusores incluídos, cada 100 impulsos de Newtonibus, juntamente com as mais altas pressões do Masi, a alimentação do mecanismo e as partes da temperança do fluido.

Assembléia e integração

O módulo de progresso também envolve a integração da integração do sistema correto do módulo (CMUS), um espaço do Vikram Sarabhai Center designado (VSSC). O módulo agora processou ainda mais o Aget Assembly, incluindo instituições aviônicas, filiais eletrônicas e séries, uma estrutura no VSSC antes da velocidade do seu centro de satélite em Bengaluru. O último período tende ao módulo da tripulação com um módulo orbital.

O ISRO liderado pelo nível não criado da missão G1 do local preparatório para o espaço para enviar, validar sistemas e tecnologias críticas para o objetivo de Gaganyaan. Nesta milha, a Índia mais próxima das bordas para combinar a Liga dos Espaços Internacionais.