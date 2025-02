Índia no Paquistão ICC Champions Trophy 2025 Live Live Streaming gratuitamente: Como assistir Ind Us Pak par na TV móvel e inteligente

O Troféu dos Campeões da ICC 2025 finalmente aqui após oito anos de intervalo. O torneio da Copa do Mundo de Críquete ‘Mini’ começa em 19 de fevereiro de 2025 e terminará em 9 de março de 2025. Desta vez, o Trophy Trophy All Champions se aproxima do Paquistão e Dubai. A nona edição do torneio incluirá oito das melhores equipes, incluindo Índia, Paquistão, Bangladesh e Nova Zelândia, um Grupo B inclui austrália, África do Sul, Afeganistão, Inglaterra e Inglaterra.

Hoje, se veremos a maior partida de alguém no torneio. Assim, a Índia está no Paquistão desta vez, tornando essa correspondência muito especial para os dois países. A Índia será chefiada por Rohit Sharma, enquanto o príncipe da equipe do Paquistão Will Mohammad Rizwan. Portanto, se você está se perguntando onde pode assistir a toda a ação de críquete on -line e gratuita, então você deve ir da direita. Neste artigo, conversamos em profundidade sobre os detalhes do Troféu da ICC Champions 2025, como assisti-lo gratuitamente na Índia, despejando detalhes sobre outros países, programação completa e muito mais. Então, sem mais um barulho, vamos começar.

Troféu dos Campeões da ICC 2025: hoje os detalhes da correspondência

Isso está em detalhes sobre um segundo par de Troféu Campeão da ICC 2025:

Corresponder Data Tempo Local Índia nos EUA Paquistão 23 de fevereiro 14:30 EST Dubai International Stadium, Dubai

Grupo da Índia: Rohit Sharma (C) Shubman Gill, Vatrat Kohli, Shreyas Iyer, Kl Rahul, Rishabh Pant, Hardik Pandya, Axo -Patel, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Harde, Mohd. Shami, Arshdeep Singh, Ravindra Jadeja, Varun Chakaravarthy

Grupo de Bangladesh: Mohammad Rizwan (100), Babar Azam, Imam-ul-haq, Kamran ghulam, Sauda, ​​​​Tahir, Tayyab Tahir, Fesh Ashraf, Khushhem Tahir, Fehaem Ashraf, Khushhem, Khan, Salman Ali Aga, Khhan, Abarar Ahmed, Haar Rauf: Mohammad Hasnain, Naseem Shah, Shaheen Shah Afridi

Troféu dos Campeões da ICC 2025: Cronograma de partidas de partidas

O ICC Champions Trophy 2025 Índia é colocado com o Paquistão, Nova Zelândia e Bangladesh no grupo A. A equipe combinará com cada competente em um grupo. Aqui está um colapso das partidas da Índia para este ano nos campeões da ICC:

Corresponder Data Tempo Local Índia nos EUA Bangladesh 20 de fevereiro 14:30 EST Dubai International Stadium, Dubai Índia nos EUA Paquistão 23 de fevereiro 14:30 EST Dubai International Stadium, Dubai Índia nos EUA Nova Zelândia 2 de março 14:30 EST Dubai International Stadium, Dubai

Como assistir a Índia no Paquistão ICC Champions Trophy 2025 para morar em um celular na Índia gratuitamente?

A ICC confirmou que o parceiro oficial de streaming do Jiostar para o Troféu dos Campeões da ICC 2025. A plataforma OTT confirmou que os usuários podem observar toda a correspondência gratuitamente no novo aplicativo Jiohotstar. Curiosamente, a empresa confirmou que os usuários podem assistir em partidas nos nove idiomas diferentes: inglês, hindi, marathi, Haryanvi, Bengalica, Bhojpuri, Tamil, Telugu e Cannada. Live em Jiohotstar estará conclusão em quatro feeds de várias câmeras.

Mas os usuários poderiam assistir ao jogo gratuito em resolução de 480p. Aqueles que querem olhar para a qualidade mais alta, você precisa atualizar para a assinatura do Jiohotstar. Estes são os seguintes:

Jiohotstar Mobile: A política é com preço de Rs. 149 por três meses e Rs. 499 por um ano. Os usuários receberão o streaming de qualidade de vídeo 720p, embora você possa assistir em um dispositivo móvel por vez.

Jiohotstar em: A associação é o preço de Rs. 299 a três meses e Rs. 899 por ano. Os usuários terão uma experiência completa de derramamento de espécies HD 1080p. Assista ao conteúdo dos dois dispositivos móveis e de tábuas por vez.

Jiohotstar Premium: Finalmente, plano de assinatura premium com preço de Rs. 299 por mês, Rs. 499 por três meses ou Rs. 1.499 por um ano. A política fornece uma qualidade de vídeo 4K 2160P. Mas um para observar o conteúdo de quatro pensamentos de cada vez.

Como assistir a Índia no Paquistão ICC Champions Trophy 2025 Manche em Jiohotstar

Aqui, o que você pode assistir facilmente no Paquistão para nós, o Troféu dos Campeões da Nova Zelândia 2025, odeia a partida em Jiohotstar.

Faça o download e instale o aplicativo jiohotstar no Android ou iOS. Faça login na sua conta Hotstar, número de celular registrado ou limite. Digite o OTP enviado para um número de celular registrado. Agora, basta escolher o sinal superior na página inicial para iniciar o streaming para corresponder.

Como assistir assistir a Índia no Paquistão ICC Champions Trophy 2025 Match Championship on -line em outros países?

Aqui está uma lista de outras informações de Plattisforts estragadas para mostrar todas as partidas do ICC Champion Trophy 2025:

Região Canal Plataforma Paquistão PTV Sports, dez esportes Myco, festival Bangladesh TV Nagorik Toffee Hortelã Criclife max Starzon Reino Unido e Irlanda do Norte Sky Sports Cricket Esportes de céu Sub-Saariana África A. Críquete Supersport EUA e Canadá Willow TV (EUA e Canadá) Salix TV Ilhas do Caribe ESPN Caribe ESPN Play Caribbean Austrália N / é Primeiro vídeo Nova Zelândia 1 Sky é o mais alto Sky Sports agora, Sky Go Sri Lanka TV1 Icc.tv Afeganistão ATN Icc.tv Papua Nova Guiné Ação de TVwan Icc.tv Linha N / é Icc.tv

Onde assista a assistir a Índia nos campeões da ICC dos EUA no Paquistão 2025 Match Live transmit na TV?

Na Índia, os usuários podem observar todas as partidas dos campeões do Trophy 2025 na Star Sports Network e exibir 18 canais. A plataforma foi confirmada que eles moram em um par de lado, ocorrerá em inglês, hindi, tâmil, telugu e língua de Kannada. Confira a lista e os canais e mostre todos os troféus dos campeões.

Troféu da ICC Champions 2025 A programação completa

Corresponder Grupo Data Período (a) Local Paquistão nós, Nova Zelândia Um grupo de 19 de fevereiro, quarta -feira 14:30 Estádio Nacional, Karachi Índia nos EUA Bangladesh Um grupo de 20 de fevereiro, quinta -feira 14:30 Estádio Internacional de Dubai Afeganistão para a África do Sul dos EUA Grupo B. 21 de fevereiro, sexta -feira 14:30 Estádio Nacional, Karachi Austrália vs. Inglaterra Grupo B. 22 de fevereiro, sábado 14:30 Estádio Gaddafi, Lahore Índia nos EUA Paquistão Um grupo de 23 de fevereiro, luz solar 14:30 Estádio Internacional de Dubai Bangladesh da Nova Zelândia Um grupo de 24 de fevereiro, segunda -feira 14:30 Estádio de críquete Rawalpindi Austrália não África Grupo B. 25 de fevereiro, terça -feira 14:30 Estádio de críquete Rawalpindi Afeganistão vs. Inglaterra Grupo B. 26 de fevereiro, quarta -feira 14:30 Estádio Gaddafi, Lahore Paquistão nos Bangladesh Um grupo de 27 de fevereiro, quinta -feira 14:30 Estádio de críquete Rawalpindi Austrália vs Afeganistão Grupo B. 28 de fevereiro, sexta -feira 14:30 Estádio Gaddafi, Lahore Inglaterra EUA África do Sul Grupo B. 1 de março, sábado 14:30 Estádio Nacional, Karachi Índia nos EUA Nova Zelândia Um grupo de 2 de março, domingo 14:30 Estádio Internacional de Dubai A1 para nós B2 1 semi-final 4 de março, terça -feira 14:30 Estádio Internacional de Dubai B1: nós A2 2ª semifinal 5 de março, terça -feira 14:30 Estádio Gaddafi, Lahore Victor Semi-Last 1 vs. Victor’s Semi-Last 2 Durar 9 de março, sol 14:30 TBC

Troféu dos Campeões da ICC 2025: Lista de estádios e locais

O Troféu dos Campeões deste ano enfrentará o Paquistão e o Dubai. Existem cinco estádios diferentes, onde todas as partidas serão realizadas entre meias-finais e final. Aqui está uma lista de estádios:

Estádio Nacional, Karachi Estádio Gaddafi, Lahore Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi Dubai International Cricket Stadium, Dubai

Perguntas frequentes (perguntas frequentes)

A que horas começam as partidas de troféus dos campeões?

Todos os partidos dos Troféus dos Campeões da ICC começarão às 14h30.

Como o Watch Champions Trophy 2025 Matches online na Índia?

Você pode assistir a toda a partida no aplicativo ou site Jiohotstar gratuitamente.

Quais equipes estão competindo no Champions Trophy 2025?

As equipes de oito equipes são divididas em dois grupos, com os dois primeiros lados de cada grupo de grupos progredindo na semifinal.

Grupo A: Paquistão, Bangladesh, Índia, Nova Zelândia

Grupo B: Austrália, África do Sul, Afeganistão, Inglaterra

Quando a Índia jogou sua primeira partida no Troféu dos Campeões da ICC 2025?

A Índia jogará seu primeiro par de Bangladesh em 20 de fevereiro de 2025.

Posso assistir ao Troféu dos Campeões da ICC ao vivo?

Portanto, você pode assistir ao Trophy da Alive Action no ICC Champions ao vivo no aplicativo Jiohotstar e no Star Sports and Sports 18 canais.