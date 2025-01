Indiana Jones e um grande círculo atingiu mais de 4 milhões de jogadores, diz a Microsoft

Indiana Jones e um grande círculo atingiram quatro milhões de dólares, a Microsoft confirmou quarta -feira para o seu segundo trimestre de chamada para o ano fiscal de 2025. A ação PC e Xbox Series S / 10 em dezembro de 2024. Eu também cheguei ao PlayStation 5 depois deste ano. Indiana Jones e um grande círculo baseado no Lucasfilm em Indiana Jones Film Freedom.

Indiana Jones e um grande grupo de números de jogadores

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, confirmou o número do jogador para o jogo para investidores na empresa Chamada de ganhos do segundo trimestre. “Vi ótimas críticas de Indiana Jones e um grande anel que já jogou mais de 4 milhões de pessoas”, disse ele.

Nadella não especifica os tablets, mas a figura provavelmente representa o número do jogador no PC, Xbox e o jogo a passar. Indiana Jones e um grande círculo estão disponíveis na assinatura da escola da Microsoft com o serviço com o lançado. O jogo passará aos assinantes para ser uma fatia considerável semelhante de quatro milhões de jogadores que experimentaram a escola até agora.

O jogo também está programado para ver mais vendas e jogadores com lançamentos para o PS5 no primeiro semestre de 2025. O editor Bethsaida ainda não confirmou uma data de lançamento para a plataforma.

Indiana Jones: Black Ops 6 Drive Game Pass Growth

Na chamada de ganhos, Nadella e confirmou que a chamada para o trabalho, o Black Ops 6 estava mais vendido no Xbox e o PlayStation no segundo trimestre. O atirador viu mais jogadores no trimestre de lançamento, quando você lançou em outubro de 2024 do que outro lançamento pago na liberdade de história, acrescentou Nadella.

Os principais títulos como Black Ops 6 e Indiana Jones lançando no jogo passam no primeiro dia, a assinatura também viu um crescimento recorde. De acordo com o Nadella, o jogo que passa em um novo recorde trimestral de renda e cresceu sua base de assinantes de PC em 30 % no segundo trimestre do ano fiscal de 2025.

O retorno do jogo da Microsoft em geral diminuiu sete por cento, com o crescimento de conteúdo e serviços a serem compensados ​​por declínio nas vendas de hardware. A Microsoft CFO Massage Hood disse que a receita do conteúdo e dos serviços do Xbox aumentou dois por cento no quarto desempenho, impulsionado mais forte do que o esperado no conteúdo da Blizzard e da Activision, a cada chamada.

