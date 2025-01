Indústria de criptografia lista estrutura regulatória no topo da lista existente de Donald Trump

À medida que o dia da posse se aproxima, os membros da indústria criptográfica aguardam ansiosamente ações executivas favoráveis ​​ao digital no início da segunda administração Trump.

Potencialmente no topo da lista de desejos estaria o impulso da ordem executiva para que as agências reguladoras, incluindo a Commodity Futures Trading Commission e a Securities and Exchange Commission, colaborassem num quadro para a política de activos digitais. Embora as decisões sobre como as criptomoedas são projetadas caibam, em última análise, ao Congresso, a ordem executiva poderia encorajar as agências a promover pesquisas para promover a questão. A maior empresa dos EUA na região, Coinbase Global Inc. da Ripple Labs, há muito defendem estruturas regulatórias abertas apenas para ativos digitais.

As fileiras de líderes regulatórios do presidente eleito Donald Trump com uma perspectiva pró-indústria incluem o ex-comissário da SEC Paul Atkins como presidente do principal regulador de valores mobiliários da indústria e Scott Bessent como secretário do Tesouro. Também introduziu novas funções: inteligência artificial e criptoczar, assento a ser ocupado por David Sachs, sócio geral da empresa de capital de risco Venture Capital e cofundador da PayPal Holdings Inc.

“Essas pessoas acabarão por tomar uma decisão”, disse Ari Redbord, chefe global de estratégia e governança da empresa de inteligência blockchain TRM Labs. “Eles entendem que é preciso dobrar a agulha como regulador entre usuários legítimos que usam a privacidade dentro de um sistema financeiro aberto, mas ao mesmo tempo para impedir maus atores e garantir a proteção do consumidor”.

A clareza tem se alinhado cada vez mais com o esforço da indústria de criptografia para obter acesso mais amplo aos serviços bancários. Sob a administração Biden, os reguladores emitiram uma série de anúncios sobre os riscos que surgiriam com as empresas bancárias digitais. Os bancos amigos da criptografia fechados, Signature e Silvergate, em 2023, renovaram a preocupação sobre os bancos pressionados a não fazer negócios com empresas de criptografia.

“Um campo de atuação regulatório equitativo entre os setores bancário e criptográfico, bem como regras claras para produtos e serviços legítimos relacionados à criptografia garantirão um ambiente mais seguro para o sistema financeiro”, disse Rebecca Romero Rainey, presidente da Independent Banking Association of America. em um comunicado na sexta-feira.

A saída do presidente da FDIC, Martin Gruenberg, um dia antes da posse de Trump, em 20 de junho, tornou-se motivo de comemoração entre os críticos que dizem que sua agência tem como alvo a indústria de criptografia. Espera-se que o vice-presidente de seguros de depósitos, Travis Hill, um dos dois republicanos no conselho da FDIC, ocupe o lugar de Gruenberg.

“Espero também que a FDIC adote uma abordagem mais aberta à inovação e à adoção de tecnologia, ao mesmo tempo que promove os seus princípios fundamentais de segurança e saúde”, disse Hill num discurso recente.

Outro foco para a indústria é o alívio do Boletim de Contabilidade do Pessoal No. 121 (SAB 121), que geralmente exige que os bancos considerem criptomoedas como seus próprios clientes. Com esses activos efectivamente incluídos nos seus balanços, os bancos precisam de manter níveis mais elevados de capital.

Trump desfaz planos para designar a criptomoeda como prioridade nacional

Trump planeja emitir uma ordem executiva elevando a criptografia como uma prioridade política e dando voz aos membros da indústria na administração, informou a Bloomberg na quinta-feira, citando pessoas familiarizadas com os planos. A expectativa é que o despacho nomeie o cofre como um imperativo ou prioridade nacional – palavras estratégicas destinadas a orientar as agências para o setor, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Também anunciou um plano para criar um conselho consultivo de criptografia para defender as prioridades políticas da indústria, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a ordem executiva ainda não foi discutida publicamente.

“Estamos esperançosos e otimistas com a forte liderança do novo governo para deixar claro que a criptografia é algo nos Estados Unidos que deve ser encorajado e abraçado, não descartado”, disse Kristin Smith, CEO da Blockchain Association, em um comunicado. .

© 2025 Bloomberg LP