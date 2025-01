Instagram anuncia melhorias em aplicativos com animação de IA e recursos para criadores

O Instagram anunciou um novo aplicativo independente na segunda-feira, que permite aos criadores criar seus vídeos com ainda mais criatividade e precisão do que a plataforma de mídia social oferece atualmente. Chamado de ‘Edições’, ele chega como uma solução móvel de edição de vídeo com uma série de ferramentas criativas como captura de qualidade de vídeo, aba dedicada para esboços e vídeos e configurações de câmera para resolução, taxa de quadros e faixa dinâmica. Os usuários da atualização também podem utilizar o recurso de inteligência artificial (IA), que promete entregar animações.

Aplicativo de atualizações do Instagram

Em um depois do Thread, o chefe do Instagram, Adam Mosser, analisou a chegada de novas alterações, app. De acordo com a notícia, o aplicativo foi lançado para usuários que “ficam bravos em fazer vídeos” em seus smartphones. Alega-se que simplifica o processo de edição, capturando imagens de alta qualidade e permitindo uma edição rápida. Com as melhorias, os criadores podem exportar vídeos sem deixar rastros e compartilhá-los entre plataformas, incluindo Instagram em 1080p. E a nova aba permite acompanhar todos os esboços e vídeos em um só lugar.

Instagram ele disse As atualizações de aplicativos estão disponíveis para pré-encomenda no iOS na App Store e em breve estarão disponíveis no Android. A expectativa é que ele esteja disponível para download no próximo mês.

O aplicativo vem com ferramentas de edição criativas para editar vídeos com uma precisão única. Os criadores podem ajustar as configurações da câmera para taxa de quadros, resolução e faixa dinâmica. Ele também possui melhores controles de flash e zoom em comparação com o Instagram. Depois, há recursos de IA, que oferecem animação de IA. Além disso, o aplicativo também permite que os usuários alterem sua localização com uma tela verde ou sobreposição de vídeo.

Aprimoramentos, os criadores podem escolher entre uma ampla gama de recursos, efeitos sonoros e de voz, filtros para vídeos, adesivos e outros elementos. Aprimore as chamadas de áudio para remover o ruído de fundo e liberar um áudio mais nítido, o que também gera automaticamente legendas personalizáveis.

No entanto, o novo aplicativo de edição do Instagram oferece mais do que apenas edição de vídeos. Os vídeos criados e compartilhados por meio do aplicativo podem ser rastreados com um painel de insights ao vivo. Ele fornece aos autores um detalhamento do engajamento para seguidores e não seguidores e fornece métricas como taxa de pulos. Alega-se também que ajuda a rede a planejar vídeos com base no tipo de conteúdo que seu público prefere.