iOS 18.2: leve a barra de volume para a tela de bloqueio em 4 etapas fáceis

A Apple lançou o iOS 18.2 em dezembro, mais de um mês depois de a empresa lançar o iOS 18.1. A atualização trouxe vários novos recursos do Apple Intelligence para alguns iPhones, como Genmoji e o aplicativo Image Playground. Também permite adicionar a barra de volume à tela de bloqueio, se desejar.

Leia mais: Tudo o que você precisa saber sobre o iOS 18

A Apple se livrou da barra de volume da tela de bloqueio quando lançou o iOS 16 em 2022. Isso significava que você teria que usar os botões de volume na lateral do iPhone se quisesse aumentar e diminuir o volume da música ou podcasts sem desbloquear o iPhone.

Pressionar esses botões aumenta ou diminui o volume, em um valor definido, mas isso pode fazer com que você escolha entre um volume um pouco alto ou muito baixo. Com o iOS 18.2, você pode retornar a barra de volume à tela de bloqueio para controlar o volume com mais precisão sem desbloquear o iPhone.

Veja como reintroduzir a barra de volume na tela de bloqueio com iOS 18.2.

Como obter a barra de volume do seu iPhone

1. Abrir Configurações.

2. Tocar Acessibilidade.

3. Tocar Áudio e visual baixo Público.

4. Toque na alavanca ao lado de Sempre mostre o controle de volume.

Captura de tela da Apple/CNET

Agora, da próxima vez que você ouvir música ou podcast na academia ou no ônibus, poderá alterar o volume usando o controle deslizante da tela de bloqueio.

Para obter mais informações sobre o iOS 18, aqui está o que você deve saber iOS 18.2.1iOS 18.2 e nossa folha de dicas do iOS 18 Você também pode ver o que pode estar chegando ao seu iPhone com iOS 18.3.