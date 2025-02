IOS 18.4 Beta Public 1: Seu iPhone pode receber muitas novas funções em breve

Apple lançou a primeira versão pública beta de iOS 18.4 Em 24 de fevereiro, mais de um mês após a empresa lançar o iOS 18.3 ao público. Embora essa atualização tenha trazido algumas correções importantes para todos os iPhones, a versão beta mais recente traz um punhado de novos recursos para os desenvolvedores e testes públicos beta, como notificações de prioridade.

Captura da tela Apple/CNET

Como esta é uma versão beta, eu recomendo apenas baixá -lo mais do que o seu dispositivo principal. Como esta não é a versão final do iOS 18.4, a atualização pode estar errada e a duração da bateria pode ser curta, por isso é melhor manter esses problemas em um dispositivo secundário.

Lembre -se de que a versão beta não é a versão final do iOS 18.4, para que possa haver mais funções para pousar em seu iPhone quando o iOS 18.4 for lançado. A Apple indicou em um comunicado de imprensa enviado à CNET que o iOS 18.4 será lançado ao público em abril, mas não há nenhuma palavra em uma data exata.

É isso que poderia pousar no seu iPhone com iOS 18.4 em breve. E apenas um lembrete de que apenas desenvolvedores e testadores beta que possuem um iPhone 15 Pro, Pro Max ou o iPhone 16 Line podem acessar qualquer recurso de inteligência da Apple por enquanto. Se você tiver outro iPhone, não terá acesso a essas características.

Notificações de prioridade da inteligência da Apple

Os desenvolvedores e testadores beta com um iPhone compatível com a inteligência da Apple obterão um novo recurso chamado Notificações de Prioridade com o Beta iOS 18.4.

“A Apple Intelligence pode mostrar notificações que podem ser importantes em uma seção separada na tela de bloqueio, para que você possa acompanhar o que pode ter perdido”, escreve a Apple na descrição da função. “Você ainda pode deslizar para ver todas as notificações.”

As notificações de prioridade foram determinadas após o download da atualização, mas pode ativá -la indo para Configuração> Notificações> Priorizar notificações e tocar na alavanca ao lado da priorização das notificações.

Modo de esboço no playground da imagem

O astronauta está chegando à pintura? Onde está sua mão esquerda? Captura da tela Apple/CNET

O Image Playground é o gerador de imagens de inteligência da Apple e, no iOS beta 18.4, a Apple traz um novo estilo de arte ao aplicativo chamado Sketch. O novo estilo de arte cria uma imagem completamente colorida que se parece com um esboço que pode ser visto no caderno de alguém. Mas ainda existem muitas imperfeições nessas fotos.

O Image Playground tinha dois estilos de arte antes desta atualização, um chamado Animation, que criou imagens 3D, e a outra chamada Illustration, que fez imagens de desenhos animados.

Música ambiental no centro de controle

Se você gosta de repetir a música enquanto trabalha, faça o dever de casa ou relaxe, agora pode acessar facilmente a música ambiental no seu centro de controle do iPhone com o beta de 18.4.

Para encontrar esses controles, deslize para baixo do canto superior direito da tela para abrir seu centro de controle, toque na vantagem (+ Faça logon no canto superior esquerdo da tela, toque Adicione um controle Então você deve ver uma nova seção de controle chamada Música ambiental. Existem quatro opções de música ambiental: sono, frio, produtividade e bem -estar. Toque em um (ou todos) desses controles para adicioná -los ao seu centro de controle. Quando os controles estiverem no seu centro de controle, toque em um controle e comece a tocar música.

Você também pode alterar a lista de reprodução para cada controle. Para fazer isso, vá para o seu centro de controle, toque mais (+ Faça logon no canto superior esquerdo da tela, toque no controle de som ambiente que deseja editar e depois toque na lista de reprodução à direita Lista de reprodução. Se estiver em controle frio, por exemplo, a lista de reprodução predeterminada é o lo-fi relaxado. Depois de aproveitar a lista de reprodução, você verá mais opções, como piano suave, enchendo o ambiente ou até a opção da biblioteca, que extrai da sua música. Toque na lista de reprodução que deseja e seja atribuído a esse controle.

Não é necessário encontrar uma lista de reprodução para estudar agora. Captura da tela Apple/CNET

Adoro essa adição ao meu iPhone, porque sempre tenho dificuldade em escolher uma lista de reprodução no início do meu dia de trabalho. Aproveitar o controle de produtividade facilita a reprodução da música quando estou esperando o meu café ativar e ainda não quero tomar uma decisão musical. No entanto, gostaria que todos esses controles fossem agrupados em um controle ou widget.

Este também é uma adição interessante ao seu iPhone, considerando que seu telefone já pode se tornar uma máquina de ruído branco com sons de fundo. Parece que a Apple está tentando tornar seu iPhone o primeiro dispositivo que você usa quando precisa de algumas músicas para ajudá -lo a adormecer ou a ser mais produtivo, potencialmente congelando outros serviços que oferecem listas de reprodução semelhantes, como o Spotify ou o YouTube.

Receitas na Apple News

A Apple News Plus custa US $ 12 por mês e dá acesso a artigos das principais publicações, quebra -cabeças e receitas em breve.

No Beta IOS 18.4, os assinantes podem acessar uma nova seção na Apple News chamada Food, cheia de receitas para publicações como Food & Wine, Good Food e muito mais. Os assinantes podem salvar receitas em seus dispositivos para acessá -los offline mais tarde, e um novo modo de chef mostrará instruções na tela inteira, para que você possa continuar facilmente com receitas enquanto estiver na sua cozinha.

Vou comer toda aquela panela de “barras de bolo assadas de canela”. Captura da tela Apple/CNET

A nova seção de alimentos também tem histórias em restaurantes, dicas de alimentação saudável e muito mais, mas vamos ser honestos, ter acesso a todas essas receitas é um ótimo complemento. A inclusão da Apple dessa característica é provavelmente a gigante tecnológica que tenta assumir as seções de culinária e as receitas de outras publicações.

O New York Times, por exemplo, lançou seu Seção de culinária em 2014E o Times disse que ele tinha Quase 600.000 assinantes de culinária Até 2020. A seção não está incluída no plano básico de assinatura da publicação, portanto, você deve pagar US $ 6 adicionais por mês ou assinar um plano mais caro para acessar esta seção.

Mas a Apple não está carregando adicional para acesso a receitas como os tempos. Isso torna uma assinatura da Apple News Plus mais valiosa para chefs caseiros, ou qualquer pessoa que tente se tornar um chef melhor sem nenhum custo adicional.

Alterações mais predeterminadas de aplicativos

Quando a Apple lançou o iOS 18.2 em dezembro, essa atualização permite alterar os aplicativos predeterminados para coisas como mensagens e chamadas. E com o beta iOS 18.4, a Apple deixou algumas pessoas alterarem mais aplicativos padrão.

Uma nova categoria de aplicativo padrão é a tradução. Com a versão beta, você pode alterar o aplicativo de tradução predeterminado de seu iPhone, a Apple Translate, para outro aplicativo de terceiros, como o Google Translate.

E de acordo com 9to5macAs pessoas na União Europeia também podem alterar seu pedido de navegação padrão. O Apple Maps é o valor padrão para essa categoria, mas as pessoas na UE podem alterá -lo para outro aplicativo, como o Waze.

Mudanças de podcast

Você pode configurar seu widget de podcast para reproduzir episódios do seu programa favorito. Captura da tela Apple/CNET

O beta iOS 18.4 também traz algumas novas atualizações para o aplicativo de podcast. Se você deseja adicionar um widget de podcast à sua tela inicial, agora você tem mais opções, incluindo programas e biblioteca. A escolha de um widget de programas reproduzirá episódios de um programa específico que se segue e escolherá um widget da biblioteca reproduzirá episódios de uma lista que especifica em sua biblioteca.

Existem também duas novas configurações em podcasts na versão beta mais recente, Configuração do podcast e Configurações de notificação. Você pode encontrá -los abrindo o aplicativo de podcast e tocando na sua imagem de perfil no canto superior direito da tela. Mas essas novas configurações não fazem nada nesta versão beta, independentemente de quantas vezes eu as pressiono, então, com sorte, a Apple adiciona funcionalidade em uma atualização futura.

Siri, Apple Intelligence e Iphone Applications

Quem pensaria que o telefone poderia abrir o telefone? Captura da tela Apple/CNET

Com o iOS 18.4 beta, os iPhones habilitados para a inteligência da Apple podem usar o Siri para aprender mais sobre os aplicativos de primeira parte no iPhone. Para acessar isso, insira um aplicativo como mensagens, correio ou configuração e toque duas vezes na parte inferior da tela para acessar o Siri. A Siri mostrará algumas sugestões com base no aplicativo em que você está.

Então, se você estiver no telefone, a Siri mostrará “O que posso fazer no telefone?” Toque nessa sugestão e obtenha uma lista de ações que você pode executar no aplicativo, como fazer uma chamada, uma chamada faceTime ou estranha, abra um telefone. Obrigado, Siri, eu nunca pensaria que poderia abrir um telefone depois de abrir o telefone.

A inteligência da Apple atinge mais pessoas

Um dos obstáculos ao acesso à Apple Intelligence é ter um iPhone compatível, mas para muitas pessoas em todo o mundo com um dispositivo apropriado, essas características ainda são muradas. Mas isso mudará com o iOS 18.4.

Maçã escreveu online que a inteligência da Apple estará disponível em mais idiomas, incluindo EspanholAssim, Francês e japonêsQuando o iOS 18.4 é lançado em abril. A gigante tecnológica também escreveu que as pessoas na UE podem acessar a Apple Intelligence pela primeira vez com a próxima atualização.

Esses são alguns dos novos recursos que desenvolvedores e testadores beta públicos podem testar com a primeira versão beta pública do iOS 18.4. Provavelmente haverá mais betas antes que o sistema operacional seja lançado ao público; portanto, há muito tempo para a Apple alterar essas características.

Para mais informações sobre o iOS 18, é disso que você precisa saber sobre iOS 18.3.1 e iOS 18.3. Você também pode consultar nosso Folha de truques do iOS 18.