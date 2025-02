iPhone 16E: todas as características que não obtêm por US $ 599

O iPhone 16E da Apple já está disponível para reservar, a partir de US $ 599. O novo telefone sai na sexta -feira, 28 de fevereiro, e talvez o ponto mais alto de venda seja o preço inicial de menos de US $ 600, o que torna US $ 200 a menos que o iPhone 16 . Acesso a serviços da Apple, como FaceTime, IMessage e SOs de emergência por meio de satélite.

O que mais você poderia querer, certo?

Bem, como com outros telefones acessíveis, foram feitos compromissos para atingir o preço mais baixo. Essas omissões dizem muito sobre o que a Apple valoriza, como a Apple Intelligence, por exemplo. Eu verifiquei mais telefones orçamentários do que posso contar, e os melhores sempre oferecem muito mais do que apenas o preço baixo. É uma surpresa agradável quando uma empresa como Motorola, OnePlus ou Google preta o equilíbrio do que manter e o que omitir. Então, como a Apple?

Vou salvar meus pensamentos até tentar revisar o iPhone 16E. Por enquanto, no entanto, vamos dar uma olhada nas características que ele não entra no iPhone 16E.

Magsafe e Qi2

Magsafe se tornou um aspecto popular de ser o proprietário de um iPhone, e é selvagem que o iPhone 16E não o possua. O Magsafe estreou em 2020 no iPhone 12 e usa ímãs dentro do telefone para ajudá -lo a carregar sem fio, garantindo que ele esteja na posição ideal. Os ímãs têm um benefício adicional, porque permitem que você anexe acessórios magnéticos ao seu iPhone, como uma carteira ou bateria, além de prender seu telefone para montar, como um em um carro.

O MagSafe do iPhone 16 admite velocidades de carga sem fio de 25 australia. Mas o iPhone 16E admite apenas a carga sem fio de 7,5W, o padrão QI original, nem mesmo as velocidades de 15W Qi2.

Ultraal, câmera macro

Captura de maçã/tela de Jeff Carlson/CNET

O iPhone 16E tem um tipo de raridade em 2025: uma única câmera traseira. Mas, como eu disse antes, em outras histórias e críticas, prefiro ter uma câmera muito boa do que as duas ou três medíocres que muitas vezes podem ser encontradas em telefones abaixo de US $ 300. , que tem resolução suficiente para o corte do sensor para oferecer um aumento de 2x, não o mesmo que ter uma segunda câmera, mas fechando.

O corte do sensor não pode substituir uma câmera ultraleve dedicada, que no iPhone 16 funciona como uma câmera macro, o que permite se concentrar nos problemas de primeiro plano, como nas fotos de comida.

3 gramas

O iPhone 16e pesa 167 gramas, o que o torna 3 gramas mais leves que o iPhone 16 de 170 gramas. Ei, nem todas as omissões são ruins.

Ilha Dinâmica

O iPhone 16E tem um entalhe de tela. Apple/CNET

O iPhone 16E traz de volta a exibição da tela, um corte na parte superior da tela que abriga a câmera selfie do telefone e a tecnologia FACEID. Mas falta o corte dinâmico da ilha, que é um orifício oval menor no topo do iPhone 16. A música está reproduzindo. Obviamente, a falta de uma ilha dinâmica do 16E não impedirá que os alertas apareçam, mas uma interface de software inteligente ainda está sendo perdida.

Qualcomm 5g modem e mmwave

O modem C1 é o primeiro modem 5G interno da Apple. Captura de maçã/tela de Jeff Carlson/CNET

Em seu vídeo de lançamento, a Apple apontou orgulhosamente que o iPhone 16E possui um C1 interno de 5G. O novo modem da Apple renuncia aos modelos Qualcomm 5G usados ​​em outros modelos de iPhone. Projetar seu próprio modem permite que a Apple adapte o dispositivo para seus telefones. O novo modem ajuda a prolongar a duração da bateria do iPhone 16E, que a Apple diz que é mais longa do que com outros modelos do iPhone 16.

Mas o modem C1 tem uma ruga: não é compatível com 5g mmwave (ou banda ultra larga), que é o sabor 5G muito rápido que poderia experimentar em partes de algumas cidades ou em um estádio para um evento.

Opções de cores

O iPhone 16E vem em preto ou branco. Apple/CNET

Quando o iPhone 16 e o ​​16 Plus foi lançado, um dos melhores aspectos era que eles vieram em cores como no exterior, verde azulado e rosa. O iPhone 16e vem apenas em preto ou branco.

Cinco núcleos de GPU

Uma das características mais importantes do iPhone 16E é que, como o iPhone 16, possui o chip A18 e pode executar a Apple Intelligence. Mas o chip não é exatamente o mesmo. O chip A18 do iPhone 16 possui cinco núcleos de GPU, enquanto os 16e são apenas quatro. Então, o que isso significa? Bem, a boa notícia é que a diferença provavelmente não terá um efeito notável no uso diário com o iPhone 16E. Mas se você é alguém que toca gráficos intensivos por horas, o iPhone 16 pode ter uma pequena vantagem.

Botão de controle da câmera

Aqui está o menu emergente (canto superior direito) que aparece ao usar o botão de controle da câmera no iPhone 16. Marc Ganley/CNE

A omissão da Apple do botão de controle da câmera, que também desencadeia as pesquisas de inteligência visual, faz sentido, já que o 16E possui apenas uma câmera. As pessoas que provavelmente usam um botão de controle de câmera provavelmente receberão um iPhone 16 ou 16 Pro, porque esses modelos têm mais câmeras. A Apple também permitiu que o botão de ação 16E iniciasse uma pesquisa por inteligência visual.

Tabela Ultra Wide, Wi-Fi 7 e Thread

O iPhone 16E não possui chip de banda de ultra -leia da Apple, o que significa que você não poderá usar a função de monitoramento de precisão no Find My for Airtags. O telefone admite o Wi-Fi 6, mas não os novos padrões 6e ou 7. O 16E também não possui suporte para o raio do subprocesso e não poderá se conectar diretamente a alguns dispositivos de partida inteligentes com um roteador de borda de rosca construído.

Ação, modos de vídeo espacial e cinematográfico

O aplicativo da câmera iPhone 16E não possui:

Modo de ação para estabilizar gravações de vídeo com muita câmera Shake

Modo cinematográfico para gravar vídeos com uma profundidade de campo rasa

Modo de espaço para gravar vídeos “3D” para o Vision Pro, que precisa de duas câmeras

Outras probabilidades e fins

O iPhone 16E tem estilos fotográficos, mas não o mais novo que eles estream na série iPhone 16. é coberto com escudo de cerâmica, mas não a versão mais recente e duradoura que está no iPhone 16.

Embora essa lista de omissões seja longa, isso não significa que o iPhone 16E seja um telefone ruim. Espero ter minhas mãos em uma e tentar em breve.