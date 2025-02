iPhone 16E: Você compra agora ou espera pelo iPhone 17?

O telefone mais recente da Apple, o iPhone de US $ 599, quebra com o cronograma regular de lançamento de setembro da empresa e, por outro lado, será lançado na sexta -feira, 28 de fevereiro. De fato, você pode reservar os 16e neste momento. O novo iPhone oferece uma atração exclusiva: obtém algumas das melhores funções do iPhone 16 (uma câmera de 48 megapixels, iOS 18 e um chip A18 para a Apple Intelligence) por US $ 200 a menos que o iPhone 16 de US $ 799. Isso faz com que o faça o iPhone 16E basicamente uma escala em escala é escala -redonde traseiro para manter o preço baixo.

Mas o iPhone 16E não é o único telefone que a Apple será lançado este ano. Esperamos que o iPhone 17 seja lançado em setembro. Os rumores indicam que você pode obter um novo design Ultra Delgado. Então, isso levanta a questão: você deve comprar um iPhone 16E agora ou esperar seis meses pelo iPhone 17?

Infelizmente, a resposta é: depende.

Veja isso: O iPhone 16e chegou 05:08

iPhone 16e vs. iPhone 17: hoje

O iPhone 16E pretende ser uma versão um pouco acessível do iPhone 16. Apple/CNET

O iPhone 16E tem a distinção de ser o telefone mais acessível da Apple (antes dos descontos e ofertas das operadoras), apesar de custar US $ 170 a mais do que o telefone barato anterior da empresa, o iPhone SE de 2022. O 16E é destinado a quem deseja Obtenha o mais novo iPhone mais barato. Com todas as vantagens da Apple, eles esperam, como uma boa câmera, serviços como iMessage e FaceTime e anos de atualizações de software.

O iPhone 16E carrega o antigo manto do iPhone e usa partes dos iPhones antigos para criar um acessível. Por exemplo, a tela e o corpo do 16E são semelhantes ao iPhone 14 e possuem o mesmo processador que possui o iPhone 16. No papel, o 16E é uma atualização em quase todos os sentidos para o último iPhone SE. O iPhone 16E é lançado no final de fevereiro. Mas se você quiser o iPhone 17, terá que esperar porque ele não existe.

A Apple não anunciou o iPhone 17 e você ainda não pode reservar. O próximo iPhone é apenas muitos rumores que pintam a imagem de um telefone mais novo e mítico que é melhor do que o que está disponível agora. Mas as possibilidades são altas de que a Apple lança um iPhone 17 em setembro, meio ano dentro agora. Para mim, não encontrei um telefone que vale a pena esperar seis meses, então não esperaria 17.

iPhone 16e vs. iPhone 17 de setembro de 2025

O iPhone 17 ainda não foi anunciado. Nesta imagem, usamos um iPhone 16 Pro e deixamos para trás o número 17, pois não há fotos da Apple do seu telefone não publicado. Apple/Viva Tung/Cnet

O que o iPhone 17 terá que o novo iPhone 16E não é? Não faço ideia porque a Apple ainda não anunciou nada.

Mas podemos ver alguns dos muitos rumores do iPhone 17 e postular por que pode ou não valer a pena esperar por seis meses. O maior boato é que a Apple poderia estrear um novo modelo de iPhone com um design extremamente fino, conforme relatado por A informação. Apelidado do iPhone 17 Air ou iPhone 17 Slim, ele teria as adições usuais de ano para ano, como um novo processador e um novo software, mas sua principal atração provavelmente será seu novo design.

Cada telefone que a Apple foi lançado desde 2020 tem sido semelhante ao iPhone 12 e tinha lados planos, exceto o iPhone SE. O mesmo design do iPhone 12 pode ver na série iPhone 16, incluindo o novo iPhone 16E. E embora muitos entusiastas da Apple querem um iPhone com um design realmente novo, há lógica para a Apple manter o que funciona para sua grande base de usuários do iPhone.

O design fino do iPhone 17 Air pode ter uma tela grande de 6,6 polegadas entre as telas de 6,1 polegadas no iPhone 16 e 16 E e a tela de 6,9 ​​polegadas no 16 Pro Max. O iPhone 17 Air também deve ter o modem C1 5G da Apple, o mesmo que estreou no iPhone 16E de acordo com o notável analista Ming-Chi Kuo.

Mas mesmo que o iPhone 17 tenha sido lançado hoje, se destina a uma pessoa diferente em comparação com o iPhone 16E acessível.

iPhone 16e vs. iPhone 17: Orçamento ou carro -chefe?

O iPhone 16E é o único telefone que a Apple vende que possui apenas uma câmera traseira. Captura de maçã/tela de Jeff Carlson/CNET

O verdadeiro fator de complicação entre a decisão entre o novo iPhone barato da Apple e seu próximo modelo despercebido é exatamente isso: você deseja uma versão orçamentária do iPhone 16? Ou você quer um dos modelos premium mais caros da Apple? E se sim, a verdadeira pergunta deve ser, você quer um iPhone 16 ou aguarda um iPhone 17?

Embora as únicas coisas que sabemos sobre a série iPhone 17 sejam baseadas em rumores, é provável que ele tenha um modelo básico regular que começará em torno de US $ 800 e um modelo Pro mais premium que começa em US $ 1.000. Como o iPhone 16, o iPhone 17 tem uma proposta de valor diferente e provavelmente será direcionada a um usuário diferente do iPhone 16E.

Também não está claro se a Apple lançará uma versão acessível do iPhone 17 em 2026, talvez o 17e? A série do iPhone recebeu atualizações a cada dois ou três anos em comparação com as atualizações anuais que a linha principal da Apple recebe.

Compre um telefone quando precisar

O iPhone 16E, sem dúvida, será a maneira mais acessível de obter um iPhone antes dos descontos e ofertas dos operadores. Apple/CNET

Por fim, se o seu telefone atual estiver quebrado ou tiver uma tela rachada e precisar comprar um telefone agora, faça -o. O iPhone 16 regular da Apple é uma opção incrível e, embora ainda não tenhamos experimentado o iPhone 16E, em papel, parece que será um telefone sólido para a maioria das pessoas.

Se você deve uma atualização do seu operador, as coisas se tornarão mais complicadas. Seis meses é muito tempo para esperar, especialmente para um telefone que a Apple nem nos anunciou ou nos disse. Mas se o seu telefone atual funcionar bem, mantenha essa atualização até setembro e reavalie sua situação.