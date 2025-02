iPhone 16e vs. iPhone 16: aqui estão todas as especificações comparadas

O último telefone orçamentário da Apple, o iPhone 16E tem muitas das mesmas características do iPhone 16. Mas a um preço inicial que custa US $ 200 mais baixo, quantos recursos sacrificarão?

O iPhone 16E de US $ 599 funciona com o mesmo chip A18 que o iPhone 16 de US $ 799. Ele também vem com o iOS 18 e a Apple Intelligence. Os pedidos com antecedência no início de sexta -feira 16e, com disponibilidade a partir de 28 de fevereiro.

Aqui está como o iPhone 16E é comparado com o iPhone 16 base, desde a duração da bateria até as câmeras, a IA e tudo mais.

Mostrar e construir

O iPhone 16E possui uma classificação IP68 para resistência à água e poeira, bem como no iPhone 16. Apple/CNET

O iPhone 16E e o iPhone 16 têm uma tela OLED de 6,1 polegadas com uma taxa de atualização de 60Hz. O 16E tem um brilho máximo de 1.200 nits, enquanto os 16 atingem 2.000 nits. Um escudo de cerâmica aparece em cada telefone em cada telefone.

Os dispositivos têm um design de alumínio e são quase tão pesados ​​quanto o outro, com o iPhone 16E pesa 167 gramas e o iPhone de 16 a 170 gramas.

Ambos os telefones também têm um botão de ação, mas apenas o iPhone 16 possui um botão de controle da câmera. A função dinâmica da ilha também é limitada ao modelo mais caro. Os dispositivos têm uma classificação IP68 para resistência à poeira e água.

A Apple solta o botão Iniciar em seu novo telefone orçamentário em favor do Face ID, bem como no iPhone 16. Ambos os dispositivos também possuem uma porta USB-C e nenhum tem fones de ouvido.

O iPhone 16E vem em preto e branco, enquanto o iPhone 16 vem em verde preto, branco, rosa e azulado e no exterior.

Bateria e armazenamento

O iPhone 16E da Apple possui o modem C1, que a Apple diz que é o modem mais eficiente em um iPhone, e isso deve ajudar a prolongar a duração da bateria. Captura de maçã/tela de Jeff Carlson/CNET

O iPhone 16E e 16 vêm em opções de 128 GB, 256 GB e 512 GB. A Apple se orgulha de que o 16E pode obter até 26 horas de reprodução de vídeo e 21 horas de reprodução de vídeo transmitida, enquanto 16 durarão até 22 horas de reprodução de vídeo e 18 horas de reprodução de vídeo transmitida.

Uma das razões por trás da duração mais barata da bateria do iPhone é porque ela é executada no primeiro modem da Apple 5G, chamado C1. A empresa diz que seu modem C1 é o “modem mais eficiente em um iPhone” e, como resultado, ajuda a aumentar a duração da bateria do telefone.

Cada um suporta a carga com fio de 20 watts. O iPhone 16E admite uma carga de qi sem fio de 7,5W, enquanto o iPhone 16 é capaz de uma carga de 15W Qi2, além de uma carga sem fio Magsafe de até 25 W com um adaptador de 30 W ou mais.

Câmeras

O iPhone 16E é o único telefone que a Apple vende com uma única câmera traseira. Captura de maçã/tela de Jeff Carlson/CNET

Você encontrará uma câmera de 48 megapixels no iPhone 16E e do iPhone 16, além de uma câmera ultra de 12 megapixels em 16. Para compensar sua menor contagem de câmera, o 16E usa corte de sensor para obter um aumento de 2x para fotos melhores com zoom (Como o iPhone 16). Ambos os telefones têm uma câmera frontal de 12 megapixels.

Você pode gravar um vídeo em 4K em 60 fotos por segundo em cada dispositivo. No iPhone 16, você pode gravar um vídeo espacial de 1080p, mas apenas 30 pinturas por segundo.

Apple Intelligence para todos

O iPhone 16E tem as mesmas características da Apple Intelligence que o iPhone 16. Maçã

Uma das maiores atualizações do preço mais baixo da Apple é a inclusão da Apple Intelligence, que anteriormente foi limitada aos modelos Pro do iPhone 15 e à linha do iPhone 16. Escrevendo ferramentas e a ferramenta de limpeza nas fotos.

Esse movimento indica o desejo da Apple de colocar sua suíte de IA nas mãos de mais pessoas e indica que a IA agora é um componente central de qualquer iPhone, da opção mais barata à maior quantidade.

Veja o gráfico de especificações abaixo para obter mais detalhes em cada telefone.