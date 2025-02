iPhone são 4 rumores: o novo telefone da Apple poderia adotar a estética moderna do iPhone 14

Um novo iPhone em fevereiro? A Apple poderia lançar uma nova versão do iPhone assim que na próxima semana, de acordo com Mark Gurman, da Bloomberg. Os rumores sugerem que o novo iPhone herdará o design do iPhone 14, apontando o final do botão Iniciar e uma menor mudança de telas. Por US $ 429, o iPhone é o telefone mais acessível da Apple antes dos descontos e pode fazer um ótimo retorno em 2025.

Ao contrário da família principal da Apple, o tempo de lançamento do iPhone é um pouco irregular. A primeira geração foi lançada em 2016, seguida pela segunda versão em 2020 e a terceira em março de 2022. A Apple não mencionou se planeja lançar novos modelos de iPhone no futuro, pois raramente fala sobre futuros produtos.

Há muito espaço para a Apple melhorar seu iPhone mais barato. Enquanto meu colega Patrick Holland elogiou o iPhone, 2022 por seu preço acessível e botão doméstico da família, criticou -o por sua falta de maneira noturna e design desatualizado. Os concorrentes do Android como Samsung e Google também melhoraram seus telefones orçamentários a preços semelhantes nos últimos anos. O Google Pixel 8A e o Samsung Galaxy A55 5G oferecem características, uma vez reservadas para dispositivos premium, como altas taxas de atualização e várias câmeras.

É impossível saber exatamente o que esperar da Apple até que a empresa faça um anúncio. Com base em previsões e relatórios de Bloomberg, Macrumores E o analista internacional de TF Ming-Chi Kuo, junto com outros vazamentos e o histórico de lançamento dos produtos da Apple, é isso que esperaríamos do próximo orçamento da Apple.

A Apple não respondeu a um pedido de comentários sobre um futuro iPhone que eu conheço quando essa história foi publicada originalmente.

4 de maio foi lançado no início de 2025

Houve muita viagem de ida e volta durante o tempo de lançamento do iPhone é 4 nos últimos anos. Mas a Relatório de agosto Do Mark Gurman de Bloomberg, muitas vezes preciso, sugere que um novo iPhone possa ser estreado no início de 2025. Isso sugere que ele pode chegar no primeiro trimestre, o que seria alinhado com as datas anteriores do lançamento do iPhone Se de Apple. Os modelos de primeira e terceira geração, por exemplo, foram lançados em março.

O analista Kuo também reportou em outubro Essa produção em massa do novo iPhone começaria em dezembro de 2024, indicações de que uma versão do início de 2025 pode ser reservada para o próximo telefone pequeno da Apple.

Os relatórios ocorrem após rumores e especulações sobre a existência do iPhone foram incertas nos últimos anos. Em 2019, Kuo disse que a Apple estava trabalhando em um iPhone com um design de tela completa semelhante ao iPhone XR, como MacRumors relatou No momento. A Apple lançou duas versões do iPhone desde então, elas mantêm o design antigo inspirado no iPhone 8, que levantou questões sobre se o modelo Kuo referido foi cancelado ou adiado.

As previsões de 2023 de Kuo em relação ao iPhone SE 4 também foram misturadas. Relatou em janeiro passado que um iPhone foi originalmente planejado até 2024 Foi cancelado Mas ele continuou dizendo o O projeto foi revivido. Ele mudou sua previsão Novamente em abril 2023 para dizer que o modelo referido anteriormente poderia ser um protótipo de engenharia para uma banda base 5G da Apple Internal. Seus comentários anteriores também sugeriram que o iPhone incluísse este chip 5G.

Mas relatórios mais recentes, incluindo um dos MacrumoresIndique que a Apple está desenvolvendo um novo iPhone SE que, segundo relatos, inclui algumas atualizações dramáticas.

O novo processador e inteligência da Apple é provável

Apple/ Zooey Liao/ CNET

O iPhone geralmente possui o mesmo processador que o iPhone mais recente da Apple. Por exemplo, o iPhone SE 2022 tem o mesmo chip que o iPhone 13, lançado em setembro de 2021. Como o mais novo chip móvel da Apple é geralmente o recurso excelente do iPhone SE, é difícil imaginar esse padrão de maçã.

Mas isso é mais importante do que nunca agora do que a inteligência da Apple, as novas características da empresa da empresa depende dos mais recentes chips da empresa. A família do iPhone 16 e os modelos pró -Year são os únicos iPhones capazes de executar essas funções por enquanto. Mas de acordo com a história da Apple e Relatório da BloombergEle diz que o iPhone admitirá a inteligência da Apple, parece que isso pode mudar nos próximos meses.

A Apple Intelligence inclui novos recursos impulsionados pela IA, como a capacidade de reescrever, resumir e revisar o texto, uma nova versão do Siri que é melhor para entender as palavras, mesmo ao olhar, a capacidade de apagar objetos em fotos e notificações e resumos de mensagens, entre outras características. A primeira onda de inteligência da Apple chegou à atualização do Apple iOS 18.1, enquanto mais características, como a capacidade de gerar emoji personalizadas, mais tarde chegarão ao iOS 18.2.

Caso contrário, o próximo iPhone poderia ter um chip 5g feito para a Apple, de acordo com Kuo. Mesmo assim, é difícil saber se essa previsão ainda é aplicada desde que revisou sua estimativa dizer que esse dispositivo provavelmente era um protótipo de engenharia para testar esse chip 5G. Macrumores Ele também relata que o iPhone é 4 terá um modem 5G feito na Apple.

Um design semelhante ao iPhone 14 com uma tela OLED

O iPhone 14 James Martin/CNET

Se a empresa estiver trabalhando em outro iPhone, é provável que tenha uma tela de 6,1 polegadas semelhante aos modernos telefones com os principais telefones da Apple. O iPhone está atualizado, comparado, possui uma tela de 4,7 polegadas com bordas grossas na parte superior e no queixo, além do iPhone 8.

Em particular, espera -se que o iPhone fique ótimo para o iPhone 14, que a Apple lançou em 2022. Um artigo de MacRumors relatou em setembro de 2023 que o iPhone é 4 terá uma versão modificada do chassi do iPhone 14 e reiterou esse ponto Novamente em novembro. Relatório da Bloomberg Ele também sugere que o iPhone se pareça com o carro -chefe de dois anos da Apple.

Não é apenas o design que uma atualização é esperada; A tela também verá melhorias. Vários relatórios, incluindo os de KuoMacRumors, Bloomberg, O elec E a Nikkei Asia sugere que o próximo iPhone terá uma tela OLED em vez de LCD. Esse é um grande problema, porque o OLED geralmente mostra um contraste preto mais rico e profundo, e esse tipo de telas é consistente no restante do alinhamento do iPhone da Apple.

O iPhone provavelmente terá uma bateria maior

O próximo iPhone também pode herdar a bateria do iPhone 14, de acordo com MacRumors. Se os relatórios anteriores do blog no iPhone estiverem 4, continuarem nas etapas do iPhone 14 provarem ser mais precisas, seria necessária uma bateria maior para alimentar sua maior tela. A Apple não revela os recursos da bateria para seus telefones, mas diz que o iPhone 14 deve obter cinco horas adicionais de reprodução de vídeo em comparação com o iPhone SE da terceira geração. Entre o novo chip e a maior bateria que esperamos encontrar no próximo iPhone, parece que o próximo iPhone acessível da Apple pode ver alguns lucros bastante significativos na duração da bateria.

Adeus toquei, olá, idiota

Os fãs do sensor de impressão digital da impressão digital Apple Touch podem não ter sorte. Macrumores Ele informa que o próximo iPhone terá uma identificação facial, como outros iPhones modernos, em vez do sensor de pegada digital da Apple. Aquele conflito com o Kuo’s Relatório de 2019que indicou que o próximo iPhone teria uma área de entalhe menor sem um ID de rosto e um ID do tato incorporado no botão de ignição. Mas como o relatório de Kuo tem cerca de cinco anos, essas informações podem estar desatualizadas.

Você pode obter uma câmera de 48MP, um botão USB-C e ação

Kevin Heinz/Cnet

O próximo iPhone amigável para a carteira da Apple pode ter algumas coisas nos mais novos iPhones da Apple. Como a Apple mudou para USB-C, começando com a linha do iPhone 15 para atender às novas regras européias, parece provável que o iPhone também se livre do conector do Lightning. Macrumores Ele também afirma que o iPhone tem 4 terá USB-C.

A nota mais surpreendente da história dos MacRumors é que o iPhone 4 pode ganhar o botão de ação, que é uma nova chave para programar o acesso direto que atualmente é exclusivo da família iPhone 16, do iPhone 15 Pro e do iPhone 15 Pro Max . Se for verdadeiro, seria outro sinal de que a Apple deseja tornar o botão de ação padrão no alinhamento do iPhone, após o botão de ação trazido para os modelos padrão este ano.

A MacRumors também relata que uma câmera exclusiva de 48 megapixels pode ser salva para o próximo iPhone SE. Isso indicaria outra semelhança que poderia compartilhar com o iPhone 15 e 16, que também possui câmeras principais de 48 megapixels. Se o relatório for necessário, o iPhone terá apenas uma câmera traseira, diferentemente dos telefones mais caros da Apple. O iPhone 15 regular possui câmeras amplas e ultra ultra, enquanto as versões pró -Pro possuem câmeras teleobjetivas ultra largas e largas.

Mas a Apple introduziu a câmera “Fusion” no iPhone 16 e no iPhone 16 Plus este ano, o que diz que permite um zoom óptico de 2x, apesar da falta de um teleobjetivo dedicado. Embora os relatórios não especifiquem se o iPhone tive 4 terá essa câmera, não seria surpreendente se a Apple implestasse -a para compensar a configuração exclusiva da câmara do iPhone SE.

Se os rumores forem verdadeiros, o iPhone de quarta geração poderá atualizar o pequeno iPhone do orçamento da Apple com o restante do alinhamento da Apple. Dependendo do preço, pode acabar sendo uma opção sólida para pessoas que precisam de um iPhone mais moderno que não se importa com os floritas adicionais do iPhone 16, como o botão de controle da câmera.

Patrick Holland contribuiu para este relatório.