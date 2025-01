iPhone SE 4 definido para estrear com chipset A18 usado no iPhone 16; iPad (11ª geração) com chip biônico A16

O iPhone SE 4 é esperado em vários mercados ainda este ano como o sucessor do iPhone SE de terceira geração que chegou em 2022. Estes meses. Agora, os detalhes do processo no smartphone vazaram novamente, junto a um possível chip no iPad de 11ª geração (ou iPad 11). Espera-se que a próxima geração de iPads inclua atualizações nas variantes existentes dos modelos iPad Air e Pro.

Especificações do iPhone SE IV (esperadas)

O iPhone SE 4 lançado anteriormente foi equipado com um chipset biônico A18 interno com suporte para até 8 GB de RAM. Espera-se que ele suporte Face ID, bem como recursos de Apple Intelligence. MacRumores recentes anunciar alegando que a conta privada X alegadamente ser um telemóvel da Apple será processada com o identificador T8140.

Esse identificador é usado nos chipsets A18 e A18 Pro, mas considerando que o iPhone SE 4 é um motor relativamente inferior, é mais provável que o chip A18, mais acessível. O relatório não identifica a origem do vazamento, mas afirma que tem “um bom histórico de compartilhamento de dados relacionados ao iOS” com “massas ocasionais”.

Especificações do iPad XI (esperadas)

Mencionamos a mesma fonte anônima, MacRumors pergunta “ em relatório separado, espera-se que o iPad 11 tenha um processador com o identificador T8120, que corresponde ao chipset A16. Este SoC é encontrado em iPhones, incluindo iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Anteriormente, Mark Gurman da Bloomberg sugeriu que o iPad (11ª geração) estará a bordo da marca Apple Intelligence. Ele afirmou que os modelos propostos do iPad 11 poderiam transportar os SoCs A17 Pro do iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. No entanto, o suposto chipset A16 não oferece suporte para o conjunto AI nos modelos de iPhone existentes da Apple.

É melhor considerar todas as diversas informações sobre o iPad (11ª geração) com cautela. O relatório observa que tanto Gourmand quanto o informante mencionado em seu relatório tinham “um bom histórico com rumores da Apple, enviando alguns ocasionais”.