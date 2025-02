iPhone SE 4 ou iPhone 16E? O que saber sobre o atraso da Apple

A espera esperada da Apple pelo lançamento da nova versão do iPhone parece estar chegando ao fim. Na semana passada, o CEO da empresa, Tim Cook, zombou da data de lançamento em um tweet.

Originalmente, a Apple planejava estrear o dispositivo em seu site, em vez de organizar um evento de imprensa, como é para mais lançamentos de alto perfil. Mas toda vez que os planos mudavam, Mark Gurman, da Bloomberg, nos mantinha em circuito.

Segundo relatos, a Apple também está preparando um Apple Vision Pro Ad, bem como um novo MacBook Air com seu chip M4 nas próximas semanas.

Um representante da Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

O movimento para apresentar um alinhamento atualizado seria parte de um esforço maior para atrair novos clientes, particularmente aqueles que ainda não usam um iPhone.

Veja isso: iPhone SE 4 vs. Rumores de ar do iPhone 17: o tamanho é importante sobre o custo? 06:50

A atualização marcaria uma alteração significativa para o iPhone de nível de entrada da Apple, que estreou em 2016. Também é provável que o chip A18 da Apple, que alimenta o iPhone da empresa, para apoiar melhor o novo software de IA da empresa, a Apple Intelligence.

A atualização chega a um momento em que a Apple relatou recentemente uma queda de 1% nas vendas do iPhone durante o trimestre de férias, sem cumprir as expectativas. Um iPhone é mais avançado, mas ainda acessível, pode ajudar a Apple a competir em mercados -chave como China e Índia, onde telefones econômicos inteligentes com características premium continuam a ganhar tração.

O iPhone atual começa em US $ 429 nos Estados Unidos, significativamente menor que o preço de entrada de US $ 799 para um iPhone 16.