JioCoin surge no JioSphere Feed como uma recompensa de apostas baseada em Blockchain, Thochen, pode liderar em breve

Polygon Labs, a empresa por trás do amplamente utilizado blockchain Polygon, anunciou recentemente uma parceria com a Reliance Jio Limited, liderada por Mukesh Ambani, como parte de seus esforços para introduzir elementos Web3 em serviços existentes. Esta semana, um novo token criptográfico, chamado JioCoin, começou a aparecer no aplicativo de navegador da operadora de telecomunicações JioSphere. O recurso premium parece ter sido lançado silenciosamente, já que nem Jio nem Polygon compartilharam quaisquer detalhes sobre o recurso. Enquanto isso, o navegador JioSphere esclarece como os JioCoins funcionarão.

JioCoin Thochen disponível no JioSphere para Android e iOS

Os tokens JioCoin agora estão listados no aplicativo JioSphere para iOS e Android. Esses padrões chegarão em breve para a versão desktop do navegador, de acordo com JioSphere. site.

O aplicativo JioSphere Android indica que a empresa usará JioCoins como tokens de recompensa que podem ser coletados para ganhar recompensas. O aplicativo também indica que usuários com número de celular na Índia são elegíveis para receber tokens JioCoin.

Você viu JioCoins no aplicativo JioSphere para Android (clique para expandir)

Crédito da foto: Captura de tela / JioSphere

Os usuários podem encontrar detalhes sobre o novo JioCoin na seção “Perfil” do aplicativo JioSphere – sob seu nome de usuário. Requer que os usuários façam login no navegador usando seu número de telefone.

A aba JioCoin não mostra saldo para novas inscrições. Sua descrição diz: “Trabalhe com JioSphere para ver as recompensas chegando”. O Gadgets 360 conseguiu identificar a presença do recurso no JioSphere Android para Android.

Clicar nesta guia retornará os usuários à página da carteira JioCoin. Cada carteira parece receber um endereço exclusivo, composto por caracteres alfanuméricos e números. O site também afirma que os usuários do JioSphere podem resgatar recompensas acessando o navegador. Esses tokens de recompensa podem ser posteriormente resgatados para “economizar em transações”, de acordo com detalhes no aplicativo.

JioSphere se tornou o primeiro aplicativo da gigante das telecomunicações a ser equipado com uma carteira que armazena JioCoins. Para que os usuários interajam com o navegador e ganhem recompensas, esses sinais serão colocados em páginas designadas. “O valor dos tokens também é determinado pelas bases de concorrência do usuário”, diz a página de perguntas frequentes do JioCoin.

Por enquanto, não há informações sobre como os usuários poderão resgatar JioCoins ou se eles poderão ser negociados como criptomoedas normais. Eles terão mais informações sobre o assunto disponíveis nestas páginas, conforme página de FAQ.

O papel do Polygon Blockchain

A empresa de blockchain disse ao Gadgets 360 na terça-feira que seu blockchain Polygon poderia permitir a integração dessas carteiras Web3 com JioSphere. “A Polygon Labs tem o prazer de anunciar sua primeira integração com as plataformas Jio. Isso marca um passo significativo para trazer recursos Web3 para o ecossistema Jio e é o início de muitos produtos transformadores em andamento”, disse o porta-voz em um comunicado preparado.

Segundo Aishwary Gupta, chefe global de soluções da Polygon, essa parceria com a Jio é uma das maiores do país até o momento. Jio e Polygon anunciaram sua parceria em 16 de janeiro. No momento, a empresa blockchain anunciou que a Jio pretende introduzir funcionalidades baseadas na tecnologia Web3, existência de seus serviços que estão disponíveis para mais de 450 milhões de usuários.